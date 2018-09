Er ist ein Kind der Bundesliga, langjähriger Boss der Frankfurter Eintracht und nicht selten streitlustig: Heribert Bruchhagen feiert am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Von seiner Frau wünscht er sich etwas Besonderes.

Heribert Bruchhagen geht den Tag seines großen Jubiläums völlig entspannt an. "Ich feier' hier im kleinen Kreis in Harsewinkel", sagte das Bundesliga-Urgestein vor seinem 70. Geburtstag am Dienstag: "Wenn ich mir etwas von meiner Frau wünsche, dann Nusskuchen."

Die aufgeregte Glitzerwelt des Profifußball ist in diesen Momenten weit weg - doch Bruchhagen wird viele Glückwünsche aus der Szene erhalten. Über Jahrzehnte hinweg hat der gebürtige Düsseldorfer die Bundesliga geprägt, sein letztes Engagement endete im März mit einem enttäuschenden Abgang beim Hamburger SV. Doch auch im Moment der Niederlage blieb Bruchhagen seinem Gentleman-Image treu. "Insgesamt bin ich dankbar, dass ich 30 Jahre in der Bundesliga dabei sein durfte", sagte er: "Die positiven Momente überwiegen."

Gefeuert wurde er nun beim HSV

Angesprochen auf besondere Augenblicke seiner Karriere, fällt Bruchhagen sofort der Aufstieg mit Schalke 04 1991 ein. Der legendäre Klubpräsident, "Sonnenkönig" Günter Eichberg, hatte ihn zuvor praktisch aus der Schule verpflichtet - Bruchhagen wirkte bis dahin als Oberstudienrat. Für seine Leidenschaft Fußball gab er nach Gesprächen mit seiner Frau die Sicherheit des Beamtentums auf. Der frühere Zweitligaspieler sollte seine Entscheidung nicht bereuen.

Nach dem Start bei Schalke zog es den aufstrebenden Manager, der sich auch als Trainer versucht hatte, im Juli 1992 erstmals zum HSV. Ein Klub, der in seiner Laufbahn eine besondere Rolle einnahm. "Eigentlich hat es mir überall gut gefallen. Ich habe alle Verträge komplett erfüllt", sagte Bruchhagen: "Bei Schalke, Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt, als Trainer und bei der DFL. Jeweils bis zum letzten Tag. Nur beim HSV bin ich zweimal beurlaubt worden." In Verbindung mit dem letztlich erfolgten Abstieg der Rothosen verlief seine Rückkehr aus dem Ruhestand an die Elbe unglücklich.

In Frankfurt wird nachgefeiert

Die längste Zeit seiner Funkionärstätigkeit hatte der oftmals streitlustige Bruchhagen bei der Eintracht verbracht. Von 2003 bis zum Mai 2016 arbeitete er als Vorstandsvorsitzender für den Traditionsklub. "Es gab das neue Stadion, es gab im Wechsel sportliche Erfolge und Misserfolge", schrieb Bruchhagen im kicker über seine Zeit in Hessen: "Es entstanden aber auf der Basis des Vertrauens enge Beziehungen und Freundschaften zwischen Verein, Stadt und der Politik." Am Freitag feiert er seinen Geburtstag in der Mainmetropole mit Weggefährten und Freunden aus der Fußball-Branche noch einmal nach.

Dann werden Anekdoten aufgefrischt, aber auch aktuelle Themen rund um den deutschen Profifußball auf den Tisch kommen. "In den letzten Jahren habe ich darauf geachtet, dass sich Marketing- und Finanzprofessoren nicht zu sehr breit machen", sagte der Jubilar zur Entwicklung in dem milliardenschweren Business. Bruchhagen betonte, dass das Spiel weiter im Mittelpunkt stehen müsse. Sein Wort hat auch als Fußball-Rentner weiter Gewicht.