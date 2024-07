Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Qualifikation zur Gruppenphase der Champions League einen Top-Gegner zugelost bekommen. Die Hessinnen treffen auf Sporting Lissabon.

Zum dritten Mal in Folge sind die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt für die Champions League qualifiziert. Um die Gruppenphase zu erreichen, müssen die Hessinnen aber in der ersten Runde zunächst das im K.-o.-System ausgetragene UWCL-Miniturnier einer Vierergruppe gewinnen. Die Eintracht trifft dort in der ersten Partie auf Sporting Lissabon.

Das zweite Halbfinale bestreiten FC Minsk aus Belarus und Breidablik aus Island. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag. Die Halbfinals finden am Mittwoch, 4. September statt.

Ziel: Gruppenphase im Oktober

Die Eintracht muss bei einem Sieg im Halbfinale auch das Finale gewinnen (7. September), um anschließend in Runde zwei antreten zu können. Diese wird als Play-offs mit einem Hin- und Rückspiel ausgespielt. Die Gruppenphase läuft vom 8. Oktober bis 19. Dezember.