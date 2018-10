Fünf Tore, zwei Platzverweise, Ausnahmezustand: Eintracht Frankfurt zaubert gegen Lazio Rom einen denkwürdigen Auftritt auf die Europa-League-Bühne. Der beste Mann war zu Saisonbeginn noch Nebendarsteller. Die Zusammenfassung in fünf Punkten.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Alle Tore im Video: Eintracht brilliert gegen Lazio [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Nur vier Tage nach dem 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen Hannover 96 schickt die Frankfurter Eintracht auch das italienische Spitzenteam Lazio Rom mit diesem Ergebnis zurück nach Hause. Danny Da Costa mit einem Doppelpack (4./90.+4), Filip Kostic (28.) und Luka Jovic (52.) verwandeln das Stadion in ein Tollhaus. Die Gäste schwächen sich mit zwei Platzverweisen selbst.

Die Sehnsucht nach Europa ist spürbar

Es begann mit einer beeindruckenden Choreographie und endete mit dem Eintracht-Frankfurt-Walzer: Was die hessischen Fans am Donnerstagabend auf den Rängen der Arena im Stadtwald veranstalteten, hätte wohl auch die Gladiatoren im alten Rom beeindruckt. Die Anfeuerungsrufe begannen weit vor An- und verhallten erst weit nach Abpfiff, selbst der sonst eher nüchterne Trainer Adi Hütter berichtete von einer stimmungsbedingten Reaktion seines Körpers: "Ich hatte richtig Gänsehaut, als ich die Treppe hochkam."

Sein Torhüter Kevin Trapp, der mit Paris St. Germain nicht gerade wenige Champions-League-Abende erlebt hat, setzte später sogar noch einen drauf und sprach von der "besten Stimmung, die ich je in einem Stadion erlebt habe". Mit ihrem seit Tagen vorbereiteten Empfang aus tausenden Fahnen und riesigen Bannern verdeutlichten die Eintracht-Anhänger wieder einmal, wie groß die Frankfurter Lust auf die Europa League ist. Von wegen Cup der Verlierer.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Die Eintracht-Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Lazio [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Team macht es den Fans gleich

Und um gar nicht erst die Gefahr von Ruhe entstehen zu lassen, folgten die Spieler dem Beispiel ihrer Fans und traten von Beginn an mit beiden Füßen aufs Gaspedal. Da Costa verwertete eine Ecke von Jonathan De Guzman volley zur frühen Führung (4.), den Ausgleich von Marco Parolo (22.) konterte die Eintracht mit zwei Traumtoren. Zunächst vollendete der erneut stark aufspielende Linksverteidiger Kostic eine Kombination über Sébastien Haller und Mijat Gacinovic zum Ausgleich, dann entzückte Jovic mit einem sehenswerten Lupfer die insgesamt 47.000 Zuschauer. Die Eintracht-Formel des Abends: Kostic, Jovic, Magic.

Neben klaren spielerischen Fortschritten war die Eintracht den Gästen aus Rom aber vor allem in Sachen Mentalität und Wille überlegen. Kein Ball wurde verloren gegeben, kein Zweikampf hergeschenkt, zudem zeigte das intensive und sehr laufintensive Pressing enorme Wirkung. "Wir haben uns heute in einen Rausch gespielt", fasste Ersatz-Kapitän Marco Russ zusammen. "Für solche Abende sind wir alle Fußballer geworden." Da Costa sorgte mit einem zweiten Treffer (90.+4) für die passende Schluss-Pointe.

Rom schwächt sich selbst

Bei aller Überlegenheit der Eintracht dürfen an dieser Stelle natürlich auch die beiden Platzverweise der Laziali nicht unerwähnt bleiben. Kurz vor der Pause musste zunächst Dusan Basta nach wiederholtem Foulspiel vorzeitig unter die Dusche, nach knapp einer Stunde folgte ihm Joaquin Correa mit glatt Rot. Während die Ampelkarte für Basta berechtigt war, hätte es bei Correa sicherlich auch eine Verwarnung getan. Die ganz große Spannung verabschiedete sich jedenfalls zeitgleich mit dem Argentinier in den verfrühten Feierabend.

"Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden", beschwerte sich deshalb auch Lazio-Coach Simone Inzaghi auf der Pressekonferenz. "Mit elf Spielern hätten wir das Spiel definitiv nicht verloren." Eine Meinung, die man nicht teilen muss.

Hasebe der Beste der Guten

Eine Meinung, die hingegen alles andere als exklusiv ist, ist die Wahl zum Spieler des Spiels aus Frankfurter Sicht. "Das war ganz klar Makoto Hasebe", stimmte Abwehr-Kollege Russ in den allgemeinen Tenor nach Spielende ein. Der Japaner, der es am 2. Spieltag nicht einmal in den Kader und am 3. Spieltag gerade so auf die Ersatzbank geschafft hatte, ist endgültig wieder zum entscheidenden Stabilisator in der Defensive geworden. In seiner Paraderolle als Libero löscht er jeden noch so kleinen Brand, im Spielaufbau ist der dank seiner Übersicht der Frankfurter Quarterback.

"Ich bin immer vorsichtig mit Lobeshymnen, Weltklasse sind für mich eigentlich nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Aber Makoto war heute nah dran", adelte Hütter. Bei einer Zweikampfquote von 100 Prozent und 84 Prozent angekommener Pässe ist das fast noch untertrieben.

Überwintern in Europa?

Für übertrieben hielten hingegen viele die Zielsetzung von Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner, die trotz der namhaften Konkurrenz den Einzug in die nächste Runde forderten und fordern. "Das muss unser Anspruch sein", wiederholte Hübner erst am Montag dieser Woche noch einmal. Und siehe da: Nach zwei Siegen in zwei Spielen grüßt die Eintracht als Tabellenführer, die vermeintlichen Favoriten Rom (3) und Marseille (1) folgen mit Sicherheitsabstand. Sollten die Hessen auch in den kommenden beiden Spielen gegen Limassol punkten, ist ihnen das Ticket für das Sechzehntel-Finale so gut wie sicher.

"Wir haben jetzt einen perfekten Start hingelegt und wollen natürlich die Gruppenphase überstehen", unterstrich Bobic noch einmal. K.o.-Spiele mit Frankfurter Beteiligung, die Fans hätten wohl nichts dagegen.