Schönes Los für Eintracht Frankfurt: Die Hessen reisen in den Playoffs der Conference League nach Belgien in die Nähe von Brüssel. Saint-Gilloise kennt sich mit Duellen gegen deutsche Teams aus.

Eintracht Frankfurt bekommt es in der Zwischenrunde der Conference League mit dem belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise zu tun. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon am Montag. Das Hinspiel findet am 15. Februar 2024 statt, das Rückspiel genau eine Woche später. Die Eintracht genießt als Gruppenzweiter im Rückspiel Heimrecht und tritt demzufolge zunächst auswärts an. Die genaue Anstoßzeit wird noch bekanntgegeben.

Saint-Gilloise ist Bundesliga-Spezialist

Das Team aus der Nähe von Brüssel war in der Europa-League-Gruppe E hinter dem FC Liverpool und Toulouse Dritter geworden. Am letzten Spieltag hatten die Belgier überraschend mit 2:1 gegen Liverpool gewonnen. In der vergangenen Saison war Saint-Gilloise im Viertelfinale der Europa League an Bayer Leverkusen gescheitert. Zuvor hatten sie sich gegen Union Berlin durchgesetzt.

"Mit Union Saint-Gilloise wartet ein starker Gegner auf uns, der sich in den letzten Jahren auf internationaler Bühne einen Namen gemacht hat", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller. "In der belgischen Liga sind sie nicht umsonst Tabellenführer. Wir werden die Aufgabe mit Respekt angehen und wollen unbedingt ins Conference-League-Achtelfinale einziehen."

Das große Ziel ist Athen

Der Umweg über die Playoffs ist notwendig, da die Eintracht den Gruppensieg verspielt hatte und hinter PAOK Saloniki nur Zweiter geworden war. In der Zwischenrunde treffen nun alle Gruppenzweiten aus der Conference League auf die Gruppendritten der Europa League. Für die Gewinner der Duelle geht es dann im Achtelfinale am 7. und am 14. März weiter. Das Finale steigt am 29. Mai in Athen.

Die bisherigen Gewinner der erst 2021 gestarteten Conference League sind die AS Rom und West Ham United.

Weitere Informationen Alle Partien im Überblick Sturm Graz - Slovan Bratislava

Servette FC Genf - Ludogorez Rasgrad

Union St. Gilloise - Eintracht Frankfurt

Betis Sevilla - Dinamo Zagreb

Olympiakos Piräus - Ferencváros

Ajax Amsterdam - FK Bodö/Glimt

Molde FK - Legia Warschau

Maccabi Haifa - KAA Gent Ende der weiteren Informationen