Kurz vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund gibt es bei Eintracht Frankfurt skurrile Neuigkeiten aus dem Corona-Kabinett: Jesper Lindström ist raus aus der Quarantäne, dafür Djibril Sow jetzt drin.

Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund kurzfristig auf Djibril Sow verzichten. Laut einer Mitteilung der Hessen muss der Schweizer nach einem unklaren Testergebnis vorsichtshalber in Quarantäne und fällt damit aus. Ob der Mittelfeldspieler wirklich mit dem Coronavirus infiziert ist, muss mit einem weiteren Test geklärt werden.

Lindström gegen Dortmund mit dabei

Überraschend doch mit dabei ist hingegen Jesper Lindström. Der Däne, der vor einigen Tagen positiv getestet worden war, konnte sich rechtzeitig freitesten und steht gegen den BVB im Kader. Keine Veränderung gibt es bei Danny da Costa. Der Rechtsverteidiger, der bereits gestern positiv war, ist immer noch positiv und damit weiter in häuslicher Isolation.

Ob Lindström direkt eine Option für die Startelf ist, bleibt abzuwarten. Trainer Oliver Glasner hatte am Freitag Ragnar Ache, Goncalo Paciencia oder Sam Lammers einen Einsatz von Beginn an in Aussicht gestellt. Für Sow dürfte Kristijan Jakic beginnen. Der Kroate, der ebenfalls an Corona infiziert war, stieg zwar erst am Donnerstag wieder ins Training ein. Mangels Alternativen dürfte Glasner darauf aber wohl keine Rücksicht nehmen.