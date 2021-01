Der Nächste, bitte: Nach Dominik Kohr steht auch Danny da Costa vor einem Wechsel zum FSV Mainz 05. Die Eintracht will den Rechtsverteidiger an den Ligakonkurrenten verleihen.

Was mehrere Medien am Freitag berichteten, deckt sich mit den Informationen des hr-sport: Danny da Costa steht vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Mainz 05. Der Rechtsverteidiger, der unter Trainer Adi Hütter kaum noch zum Zug kam, soll wie bereits Mittelfeldspieler Dominik Kohr vor einigen Tagen an den FSV verliehen werden.

Die beiden Vereine bestätigten den Transfer zunächst nicht. Mainz hat in der Hinrunde nur sieben Zähler geholt und braucht Verstärkung im Kampf gegen den Abstieg. Bei der Eintracht wiederum herrscht auf der Rechtsverteidiger-Position mit da Costa, Erik Durm, Almamy Touré und Timothy Chandler ein echtes Überangebot.

Schwere Zeit in Frankfurt

"Danny da Costa hat es aktuell einfach schwierig", gab Eintracht-Trainer Adi Hütter jüngst zu Protokoll. Er stellte da Costa zwar in Aussicht, sich wieder einen Platz im Team erkämpfen zu können, Hütter sagte aber auch: "Wenn jemand ganz unzufrieden ist, müssen wir eben schauen, dass wir irgendwo eine Lösung finden." Dieses "irgendwo" liegt rund 40 Kilometer entfernt in Mainz.

Das Leihgeschäft macht für alle Seiten Sinn. Für da Costa wohl auch aus persönlichen Gründen: Seine Frau Sarah arbeitet bei der Eintracht. Bei einer Leihe nach Mainz spart sich das Paar eine doppelte Haushaltsführung.