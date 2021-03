Fallrückzieher, zwei nicht gegebene Tore und eine erfolgreiche Aufholjagd: Darmstadt 98 belohnt sich gegen Paderborn mit drei Punkten und verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Trainer Markus Anfang griff dafür im Training in die Trickkiste.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Mit Wut und Wille: Lilien gewinnen Spektakel in Paderborn [Audioseite] Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Wie groß die Erleichterung beim SV Darmstadt 98 war, war am Freitag wenige Sekunden nach Abpfiff für jeden hör- und sichtbar. Spieler, Trainerteam und Verantwortliche bildeten in Höhe der Mittellinie einen Kreis und ließen ihrer Freude über den 3:2-Sieg beim SC Paderborn freien Lauf. Auf eine kurze Ansprache von Victor Palsson und Trainer Markus Anfang folgten laute Jubelschreie und Freudentänze. "Nach dem Spiel hat man gesehen, welche Energie da frei geworden ist", fasste Torjäger Serdar Dursun die Darmstädter Gemütslage zusammen. Die Lilien sind zurück.

Zehn Minuten Wahnsinn

Nach schwierigen Wochen, in denen die Südhessen entweder am Fußballgott oder an sich selbst gescheitert waren, schöpften sie in Paderborn endlich mal ihr volles Leistungsvermögen aus. Torjäger Serdar Dursun sorgte bereits nach 14 Minuten mit einem sehenswerten Fallrückzieher an den Pfosten für das erste Ausrufezeichen. Nach jeweils einem verwandelten Elfmeter auf jeder Seite und der Paderborner Führung durch Chris Führich (55.) brannten die Darmstädter dann die wohl besten und wildesten zehn Minuten der Saison auf den Rasen.

Die Abfolge: nicht gegebener Treffer durch Tim Skarke (66.), Ausgleich durch Marvin Mehlem (69.), Abseitstor von Dursun (70.), Siegtreffer von Dursun (75.). Darmstadt 98 spielte den Bundesliga-Absteiger aus Paderborn komplett an die Wand und löste endlich alle Fesseln. "Wir haben gegen alle Widerstände angekämpft und hier heute eigentlich fünf Tore geschossen", lobte Trainer Anfang. Klar ist: In dieser Form haben die Lilien mit dem Abstieg absolut nichts zu tun.

Not-Besetzung im Training der Lilien

Dabei war im Vorfeld der Partie die Leistungs-Explosion alles andere als vorhersehbar. Da sich unter der Woche teilweise bis zu zehn Spieler angeschlagen oder verletzt abmeldeten, stand selbst der reguläre Trainingsbetrieb der Lilien auf der Kippe. "Wir mussten aufgrund der vielen Verletzungen den Physiotherapeuten, Teammanager, Torwart- und Co-Trainer mit ins Training einbauen", berichtete Anfang. Ein erzwungener Griff in die Trickkiste, der sich bezahlt machte. Die Darmstädter rückten angesichts der personellen Misere noch enger zusammen. Das Ergebnis der Jetzt-erst-Recht-Mentalität: eine Leistungs-Explosion zur besten Zeit.

Zur ganzen Wahrheit gehört zwar natürlich auch die Frage, warum die Darmstädter dieses Potenzial nicht öfter abrufen. Angesichts der nach wie vor gefährlichen Lage im Tabellenkeller der 2. Liga sollte die Aufarbeitung der Spielzeit aber erst nach dem Ende der Saison stattfinden.

Jetzt gilt: Moment genießen, Schwung mitnehmen und weitere Punkte sammeln. Der Abstand zu Relegationsplatz 16 beträgt derzeit sieben Punkte, dieser könnte im Laufe des Wochenendes aber noch zusammenschmilzen. Die nächste Möglichkeit, diese Lücke zu vergrößern, bietet sich den Lilien am Samstag. Dann ist Ex-Trainer Dirk Schuster mit Erzgebirge Aue zu Gast am Böllenfalltor.