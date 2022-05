Darum holt Eintracht Frankfurt in Sevilla den Europacup!

Nur noch ein Spiel, nur noch ein Sieg. In zwei Tagen ist es soweit: Eintracht Frankfurt spielt im Finale der UEFA Europa League gegen die Glasgow Rangers. FUSSBALL 2000 weiß, warum die Eintracht den Cup holt.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Nur noch ein Spiel, nur noch ein Sieg. In zwei Tagen ist es soweit: Eintracht Frankfurt spielt im Finale der UEFA Europa League gegen Glasgow Rangers. Über 100.000 Fans aus beiden Lagern werden in Sevilla erwartet und das Team von FUSSBALL 2000 schafft es kaum noch, ruhig zu bleiben. Zu groß ist die Anspannung vor diesem monumentalen Spiel, zu sehr vermischen sich Nervosität und Vorfreude vor dem Abend, an dem aus Spielern von Eintracht Frankfurt Legenden werden können. Dennoch versuchen Phil, Basti Red und Marv, den Gegner Glasgow Rangers Stück für Stück zu analysieren und herauszufinden, wo für Eintracht Frankfurt die Vorteile liegen können. Aber Vorsicht: Der Hype-Train rollt und wir springen auf! Macht euch bereit für Mittwoch!