Eine überraschende Wende, eine überragende Moral und ein überzeugender Joker: Der Frankfurter Eintracht ist mit dem Auswärtssieg in Marseille ein echter Coup gelungen. Hier gibt es die Analyse der Europapokal-Nacht in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat den Europa-League-Auftakt bei Olympique Marseille gewonnen. Trotz eines frühen Gegentors durch Lucas Ocampos (3.) und eines Platzverweises gegen Jetro Willems (59.) drehten die Frankfurter das Spiel noch durch Tore von Lucas Torró (52.) und Luka Jovic (89.).

Endlich mal ein knapper Sieg

Nach dem späten Nackenschlag gegen Bremen und der irgendwie unverdient wirkenden Pleite beim BVB hat die Eintracht am Donnerstag endlich einmal ein knappes Spiel gewonnen. Dabei haben die Frankfurter eigentlich nicht viel anders gemacht als zuletzt. Läuferisch und kämpferisch lieferten die Hessen wieder eine Topleistung, gerade in Unterzahl. Spielerisch war das über weite Strecken aber erneut ausbaufähig. "Die Mannschaft fightet leidenschaftlich, sie versucht taktische Sachen umzusetzen. Die 15 Prozent, die bislang gefehlt haben, um so ein Spiel zu gewinnen, waren heute da", so die Erklärung von Eintracht-Trainer Adi Hütter. (Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

Luka Jovic – eigentlich zu gut für die Bank

Entscheidenden Anteil am Ausgang hatte natürlich Luka Jovic, der eine der wenigen Chancen der Frankfurter kurz vor Schluss kaltschnäuzig ausnutzte. "Dass Jovic ein toller Spieler ist, habe ich früh gesehen", sagte Trainer Hütter nach der Partie. "Er ist im Sechzehner einer der besten Spieler, die ich gesehen habe." Das beweist einmal mehr, welches Luxusproblem die Eintracht im Sturm hat. Auf keiner Position sind die Hessen dank Jovic und Sebastien Haller besser besetzt, trotzdem sitzt immer einer auf der Bank. Schon Ex-Coach Niko Kovac war es nicht gelungen, die beiden Offensivkräfte in einem System zu integrieren. Bei Hütters bisherigen Versuchen klappte das auch nicht so richtig.

Problemzone? Außen

Während der Sturm tendenziell fast zu gut besetzt ist, wird die vor der Saison eigentlich als solide angesehene Außenverteidigung immer mehr zur Problemzone. Danny da Costa war auf rechts zwar wie immer engagiert und viel unterwegs, gerade im schnellen Kombinationsspiel aber oft zu ungenau. Und dann ist da ja noch Jetro Willems auf der Gegenseite. Nach seiner Undiszipliniertheit im Bremen-Spiel war der Niederländer erneut zumindest gedankenlos. Schon gelb belastet ging er unnötig riskant in einen Zweikampf und flog so nach der Ampelkarte vom Platz (59.). Auch wenn Trainer Hütter danach betonte, dass er keinen Grund für Gelb-Rot sah – Willems bleibt ein Risikofaktor.

Es wartet ein heißer Herbst

Und das könnte in den kommenden Wochen schnell zum Problem werden, denn der Sieg in Marseille war nur der Auftakt in einen heißen Herbst. Am Sonntag geht es in der heimischen Arena gegen RB Leipzig, am Mittwoch müssen die Eintracht-Profis nach Gladbach und am Sonntag darauf kommt Hannover ins Waldstadion. Ach so, und danach geht es mit Europa League und Bundesliga weiter, immer weiter. Es sind knackige Aufgaben für Hütter und sein Team, zumindest moralisch hat der Überraschungscoup in Marseille die Frankfurter aber beflügelt. "Nach Gelb-Rot haben wir eine Riesenreaktion gezeigt. Dieser Sieg kann uns durch die Saison tragen", hofft da Costa.

Ein unwürdiges Ambiente

Und dann war da ja noch das Bauerntheater um das Geisterspiel und das Stadtverbot für Frankfurter Fans. Den ganzen Tag über waberte das Thema durch die Stadt, das französische Gericht schaffte es mehrere Stunden lang nicht, über den Eilantrag gegen das Betretungsverbot zu entscheiden. Am Ende blieb es dabei: Frankfurter Fans durften offiziell nicht in Marseille sein. Die Begründung, dass zu wenig Polizisten verfügbar sein, war zumindest fragwürdig, das gesamte Geisterspiel unwürdig. Die UEFA hat sich – gerade bei diesem Spielverlauf – eines denkwürdigen Abends beraubt. Entsprechend deutlich fiel die Reaktion von Eintracht-Vorstand Axel Hellmann aus: "Für uns geht Europa erst mit dem Spiel gegen Lazio los. Mit unseren Fans."