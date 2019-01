Eintracht Frankfurt ist noch nicht so richtig in 2019 angekommen. Trainer Adi Hütter kann auch nach dem Spiel in Bremen nicht zufrieden sein – außer mit Jubilar Kevin Trapp.

Eintracht Frankfurt hat beim SV Werder Bremen am Samstag einen Punkt erobert. Die Bremer Tore von Maximilian Eggestein (27. Minute) und Martin Harnik (52.), glichen Ante Rebic (35.) und Sébastien Haller (68./Handelfmeter) jeweils aus. Das 2:2 darf aber nicht über einige Schwächen hinwegtäuschen, die die Hessen offenbarten.

Nicht gut gespielt, trotzdem gepunktet

Eintracht-Trainer Adi Hütter war bislang mit noch keinem Pflichtspiel seiner Mannschaft 2019 zufrieden. Weder beim 3:1-Sieg gegen Freiburg noch beim Punktgewinn in Bremen. Merken Sie was? Genau. Die Frankfurter überzeugen zwar nicht, sie punkten aber trotzdem fleißig weiter. Das liegt vor allem an der wahnsinnig effizienten Sturmreihe der Hessen. Mit Rebic und Haller, der als Profi alle seiner 20 Elfmeter verwandelte, trafen erneut zwei der großen Drei in vorderster Front. Von acht Torschüssen brachte die Eintracht zwei im Tor unter. Die Bremer brauchten 19 Versuche für denselben Ertrag.

Trapp 100

Dass es in Bremen zu einem Punkt reichte, lag aber auch an Keeper Kevin Trapp. In seinem 100. Bundesligaspiel für die Eintracht war die Leistung eine klare 100 (volle Punktzahl). Dass die Bremer nur zweimal netzten, lag nämlich nicht nur am Unvermögen der Hanseaten oder am Pfostenpech von Maximilian Eggestein (38.). Trapp konnte sich schon früh gegen Theodor Gebre Selassie (7.) und Harnik (12.) auszeichnen und ließ sich im zweiten Durchgang auch von einem frechen Max-Kruse-Lupfer nicht foppen (57.). Bei den Gegentoren war der gebürtige Saarländer machtlos. Trapp zeigte seine vielleicht beste Saisonleistung und darf aus Eintracht-Sicht ruhig als Mann des Spiels bezeichnet werden.

Wackelige Defensive

Von seinen Vorderleuten bekam der 28-Jährige hingegen nur wenig Unterstützung. Ja, die Bremer haben eine gute Offensive, immerhin die einzige, die bislang in jedem Saisonspiel ein Tor erzielen konnte. Die Frankfurter Defensive machte es den Gastgebern aber auch allzu häufig allzu einfach. David Abraham und der etwas überraschend aufgebotene Simon Falette wirkten in der Zentrale alles andere als sattelfest.

Der sonst so verlässliche Danny da Costa war kaum wiederzuerkennen, Sebastian Rode als einziger echter Sechser sichtlich überfordert. Das Fehlen des gelbgesperrten Gelson Fernandes machte sich an allen Ecken und Enden bemerkbar. Dass Abraham in der 67. Minute dann auch noch angeschlagen vom Feld musste, machte das Ganze nicht unbedingt besser. Wäre alles gegen die Hessen gelaufen, wäre ein Querschläger von Ersatzmann Marco Russ im eigenen Netz gelandet (80.).

Hand oder nicht?

Gleich in drei spielentscheidenden Szenen hatte das Schiedsrichtergespann um Markus Schmidt zu entscheiden: Hand oder nicht. Vor dem 1:1 von Rebic soll – so protestierten jedenfalls die Bremer – Luka Jovic das Spielgerät mit dem Arm angenommen haben. Nach Ansicht der Zeitlupen geht die Tendenz aber eher Richtung Brust/Schulter. Keine Zweifel gab es beim gegebenen Elfmeter für die Eintracht, als Ludwig Augustinsson den Ball im Strafraum allzu lieb hatte und der wohl erhoffte Foul-Pfiff für den Bremer ausblieb. Und dann gab es noch die Nachspielzeit, in der der Eintracht ein zweiter Elfmeter verwehrt blieb. Ob das vermeintliche Handspiel aber überhaupt im Strafraum stattfand? Ob es überhaupt eine unnatürliche Handbewegung von Niklas Moisander war? Ein weiterer Strafstoß wäre ein wenig zu viel des Guten für die Gäste gewesen.

Und jetzt?

Bei allem Respekt vor Freiburg und Bremen: Jetzt warten ganz andere Kaliber auf die Eintracht. Mit einer Defensivleistung wie am Samstag gibt es für die Frankfurter gegen Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Schachtar Donezk nichts zu holen. Die Hoffnung der Hessen: dass David Abraham nicht schwerer verletzt ist (und zu alter Stärke zurückfindet), dass Gelson Fernandes einige Löcher stopfen kann und dass die Fehlpassquote im gesamten Team sinkt. Vielleicht kann Adi Hütter dann nicht nur weitere Punkte bejubeln, sondern auch zum ersten Mal in diesem Jahr sagen, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war.