Eintracht Frankfurt droht die Saison zu verschenken. Bei der unnötigen Niederlage gegen den VfL Wolfsburg zeigen sich die spielerischen Probleme der Hessen. Dass Stammspieler schwächeln, macht es nicht besser. Die Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga das dritte Heimspiel in Folge verloren. Gegen den VfL Wolfsburg stand es am Ende 0:2 (0:1). Die Treffer erzielten dabei Max Kruse per Foulelfmeter (28.) und Dodi Lukebakio in der Nachspielzeit (90.+3).

1. Je schwächer der Gegner, desto schwächer die Eintracht

Es ist ein mittlerweile altes Lied: Gegen tiefstehende Gegner, die am Fußballspielen nicht sonderlich interessiert sind, tut sich Eintracht Frankfurt schwer. Das war zuletzt gegen Augsburg so, das war gegen Bielefeld so und das war nun gegen einen desolaten VfL Wolfsburg so, dessen Matchplan im Jahr 2022 vor allem aus Zerstören und Zeitschinden zu bestehen scheint.

Das Problem dabei: Gegen eine Eintracht, die in einem eng besetzten letzten Drittel oft zu ideenlos und inkonsequent agiert, führt eine solche Nicht-Spielanlage oft zum Erfolg. "Wir haben zwischen beiden Strafräumen ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber dort, wo es zählt, waren wir nicht gut genug", resümierte Trainer Oliver Glasner nach dem Spiel. Und tatsächlich: Zwar hatten die Hessen 61 Prozent Ballbesitz und 16 Torschüsse, ein Hundertprozenter war aber nicht dabei, der Expected-Goals-Wert lag bei schwachen 0,88. Verhindert der Gegner eher Fußball, als dass er sich aktiv daran beteiligt, schmeckt das den Hessen einfach nicht. Blöd nur: Die Liga besteht zu gut zwei Dritteln aus solchen Mannschaften, für die Eintracht Frankfurt ein allzu williger Punktelieferant ist. Oder wie es Kevin Trapp ausdrückte: "Heute weiß Wolfsburg gar nicht, wie sie gewonnen haben." Tja.

2. Prozentrechnung mit Filip Kostic

Der mangelnde offensive Punch könnte auch mit der nominell eher defensiven Startaufstellung zusammenhängen, mit Rafa Borré, Daichi Kamada und Jesper Lindström befanden sich nur drei ausgewiesene Offensive auf dem Platz. Dort hätten nicht wenige auch den wiedergenesenen Filip Kostic erwartet. Doch nach Covid, Achillessehnenproblemen und zuletzt einer Grippe befindet sich Eintracht Frankfurts Unterschiedsspieler aktuell nur bei "80 Prozent", so Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Um doch auch klarzustellen: "Filip Kostic mit 80 Prozent tut uns aber auch gut."

Dennoch verzichtete Glasner zu Beginn auf Kostic und brachte ihn erst in der 62. Minute. Die richtige Entscheidung? Schwer zu sagen. Denn einerseits hätte Kostic den in der Anfangsphase arg verunsicherten Wolfsburgern möglicherweise mehr weh tun können als der solide Christopher Lenz. Andererseits aber sah man nach Kostics Einwechslung, dass zwischen 80 Prozent und 100 Prozent ganz offensichtlich ein paar ziemlich entscheidende Prozentpunkte liegen. Kostic hatte einen guten Lauf, anschließend tat er sich jedoch schwer, von seinem gewohnten Powerfußball war nicht allzu viel zu sehen. Prozentrechnung ist eben, zumal im Fußball, eine ziemlich komplizierte Sache.

3. Hinteregger steht neben sich

Klar war hingegen, dass Martin Hinteregger für den verletzten Makoto Hasebe spielen würde, Glasner sagte auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Martin wird morgen definitiv spielen. Ich habe einen sehr guten, engagierten Martin Hinteregger in dieser Woche gesehen." Warme Worte, um den sensiblen Österreicher aufzubauen, dessen Saison es nun wirklich nicht ist. Erst plagte ihn eine Schulterverletzung, dann verlor er seinen Stammplatz, anschließend zwickte das Schambein, an sein Leistungslimit kam er in dieser Saison kaum einmal.

Durch den Ausfall von Hasebe wäre ein Hinteregger in Bestform umso wichtiger. Aber im Spiel war von der guten Trainingswoche leider nicht mehr viel übrig. Die ein oder andere Grätsche gelang, im Spielaufbau gab es jedoch viel zu häufig Langholz. Es mag Tage geben, an denen das reicht. Nicht aber, wenn man, wie Hinteregger am Samstag, erst per Bodycheck einen (zugegeben umstrittenen) Elfmeter verursacht, der zum 0:1 führt. Und dann noch in der Nachspielzeit einen Ball unglücklich in den Lauf des gegnerischen Stürmers verlängert, der zum 0:2 danke sagt. Es scheint, als bräuchte Hinteregger noch die ein oder andere Trainingswoche, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Das Problem ist: Die Zeit hat er nicht.

4. Knauff könnte klappen

Wirklich viele positive Dinge lassen sich aus diesem Spiel nicht ziehen. Ein kleiner Lichtblick jedoch war Ansgar Knauff. Der 20-Jährige, im Winter für anderthalb Jahre von Borussia Dortmund ausgeliehen, feierte in der Vorwoche gegen Stuttgart sein Debüt für die Eintracht, gegen den VfL kam er zur 70. Minute in die Partie. Und auch wenn ihm nicht die ganz großen Geniestreiche gelangen, war sein Potential doch deutlich zu sehen.

Knauff ist schnell auf den Beinen und flink im Kopf, hatte gleich mehrere ordentliche Aktionen und deutete immer wieder an, dass er die Vakanz auf Rechtsaußen bei Eintracht Frankfurt endlich füllen und tatsächlich ein Pendant zu Kostic sein könnte. Gut möglich, dass Knauff im kommenden Match gegen den 1. FC Köln erstmals in die Eintracht-Startelf rutscht.

5. Die Eintracht droht die Saison zu verschenken

Die ersten beiden Tabellenplätze sind vergeben, Leverkusen und Leipzig scheinen sich gefangen zu haben und werden Platz drei und vier unter sich ausmachen. Aber dahinter, und das ist so bitter aus Sicht von Eintracht Frankfurt, ist alles möglich. Die Konkurrenz um den Europacup heißt: SC Freiburg, Union Berlin, 1. FC Köln, TSG Hoffenheim und Mainz 05. Das sind, bei allem Respekt, nicht eben Schwergewichte der Liga, rein auf dem Papier war es selten so einfach, auf dem fünften Platz zu landen.

Aber wem gegen hoffnungslos spielschwache Gegner wie Wolfsburg oder Augsburg nichts einfällt, wer überhaupt erst drei Heimspiele gewonnen und zuletzt sogar drei in Folge verloren hat, der muss sich auch nicht wundern, wenn man die Saison am Ende auf irgendeinem Mittelfeldplatz beendet und mit dem miesen Gefühl in die Sommerpause geht, dass da mehr drin war. Die gute Nachricht: Es ist noch alles drin, zwölf Spiele stehen noch aus. Aber es wird höchste Zeit, dass die Eintracht 2022 in die Spur findet.