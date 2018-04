Mit der 1:4-Niederlage bei einer verstärkten Münchener Nachwuchself hat sich Eintracht Frankfurt nicht nur mit Blick aufs Pokalfinale und den Bundesliga-Endspurt geschadet: Auch mental dürfte die Pleite Spuren hinterlassen.

Wer seine Chancen nicht nutzt, wird bestraft. So ist es der Eintracht im Auswärtsspiel beim FC Bayern ergangen. Beim deutschen Meister verloren die Frankfurter mit 1:4 (0:1). Was das für Liga-Alltag, das anstehende Pokalfinale und die Stimmung in Frankfurt überhaupt bedeutet? Die wichtigsten Punkte zum Spiel.

Muster ohne Wert

Von wegen Generalprobe! Wer mit Blick aufs Pokalfinale zwischen der Eintracht und Bayern ein richtungsweisendes Duell am 32. Bundesliga-Spieltag erwartet hatte, der wurde am Samstag schon um 14.30 Uhr eines Besseren belehrt. Meritan wer? Franck was? Unter anderem mit den Jungprofis Meritan Shabani und Franck Evina schickte Bayern-Trainer Jupp Heynckes bestenfalls eine B-Mannschaft aufs Feld. Ganze zwei Stammgäste durften mit Joshua Kimmich und Mats Hummels in der Startelf der Bayern-Bambini ran. Das wird in Berlin am 19. Mai anders aussehen. Und zeigt: Im Real-Madrid-Sandwich der Münchener Feinschmecker ist die Eintracht nur lästiges Beiwerk – in etwa wie der kleine Magerkostsalat, der im Restaurant zum saftigen Steak gereicht wird.

Auflösungserscheinungen

Das große Problem: Trotz offensichtlichen Desinteresses verputzten die Bayern ihren Kontrahenten am Ende relativ locker. Das lag zum Einen daran, dass die Eintracht ihre Chancen zur möglichen Führung liegen ließ – hier sei vor allem Luka Jovic zu nennen, dem frei vor Sven Ulreich die Nerven versagten (43.). Zum Anderen brachen die Frankfurter zum wiederholten Mal am Ende des Spiels ein. Den Defensiv-Kollaps nutzten die Bayern zu späten Treffern durch Sandro Wagner (76.), Rafinha (87.) und Niklas Süle (90.).

Zur Hinrunde ein physisches Vorzeigeprojekt, geht den Frankfurtern im Endspurt der Saison regelmäßig die Luft aus – auch wenn Marius Wolf nach der Pleite in München verständlicherweise anmerkte: "Wir mussten aufmachen, und dann haben die Bayern die Tore gemacht." Diese Aussage kann allerdings nicht über den Fakt hinwegtäuschen, dass es nach den Spielen gegen Leverkusen und Berlin zum dritten Mal hintereinander spät klingelte im Tor von Lukas Hradecky. In jedem dieser Duelle gingen die Hessen als Verlierer vom Platz. "Das, was wir bis jetzt in dieser Saison geleistet haben, geht in den letzten Wochen unter", fasste Trainer Niko Kovac zusammen.

Der Trend spricht gegen Europa

Marco Fabian im Zweikampf mit Bayern-Torschütze Niklas Dorsch. Bild © Imago

Besonders ärgerlich: Für die Eintracht stand im Gegensatz zum seit Anno Domini feststehenden Meister in der Liga noch richtig viel auf dem Spiel. Vor dem Hintergrund, dass die Qualifikation zur Europa League gehörig wackelt, war das in München trotz einer Hand voll aussichtsreicher Situationen einfach zu wenig. Frankfurt ist Siebter, doch Gladbach und der VfB Stuttgart schieben von hinten an.

"Die jüngsten Ergebnisse zeigen einen negativen Trend", sagte Marco Russ, der nach der Pause für David Abraham (Adduktorenprobleme) in die Partie gekommen war. Der 32-Jährige übte sich aber in Optimismus: "Sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen sollten für Europa reichen." In der derzeitigen Form dürfte es blöderweise weder für Hamburg noch für Schalke reichen. Das sieht auch Sportvorstand Fredi Bobic so: "Wenn wir so weiterspielen, holen wir keinen Punkt mehr."

Hrgota aus dem Hut

Beim 0:3 gegen die Hertha in der vergangenen Woche stürmten Sébastien Haller und Luka Jovic noch Seite an Seite, nun saß der formschwache Franzose erst einmal wieder auf der Bank. Kovac zauberte in München eine Überraschung aus dem Hut und bescherte Branimir Hrgota den ersten Bundesliga-Einsatz seit dem 1:1 gegen Freiburg am 13. Januar. "Eiskalt" sei der im Training gewesen und habe sich die Spielzeit dadurch verdient, sagte Sportvorstand Bobic.

Seine Kaltschnäuzigkeit konnte Hrgota, der im 4-3-3 eine Art Flügelstürmer gab, beim FC Bayern jedoch nicht unter Beweis stellen. Einen Schuss in Richtung gegnerisches Tor weist die Statistik für ihn auf. Bleibenden Eindruck hinterließ Hrgota aber nicht – nach monatelangem Tribünendasein dürfte sein Selbstvertrauen ohnehin nicht grenzenlos sein. In der 65. Spielminute war Hrgotas Arbeitstag beendet, für ihn kam Haller und schoss wenig später den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer – immerhin ein Frankfurter konnte an diesem Nachmittag sein Ego aufpolieren.

Kovac nach Besichtigung am neuen Arbeitsplatz bedient

Bayern-Trainer Niko Kovac? Sieht zwar hier schon so aus, dauert aber noch ein wenig. Bild © picture-alliance/dpa

Die Diskussion um den bevorstehenden Wechsel von Niko Kovac zum FC Bayern war im Vorfeld der Begegnung bereits verstummt, dementsprechend konnte sich der Trainer in seiner Analyse aufs Sportliche konzentrieren. Was er in den 90 Minuten gesehen hatte, gefiel dem Kroaten gar nicht. "Wir haben nicht so gespielt, wie man gegen Bayern spielen muss. Das muss ich meiner Mannschaft zum Vorwurf machen", sagte Kovac.

Das Ergebnis sei zwar ein wenig zu hoch ausgefallen, gehe angesichts der Naivität seiner Mannschaft aber dennoch in Ordnung. Fürs Pokalfinale müssen Kovac und die Eintracht auf die Rückkehr dreier Spieler hoffen, die weniger für Naivität als vielmehr für Physis und Abgeklärtheit stehen: Makoto Hasebe, Kevin-Prince Boateng und Ante Rebic. Ohne das Trio ist das Team derzeit nur die Hälfte wert.