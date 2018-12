Die Winterpause ist die Zeit der Abrechnung bei Eintracht Frankfurt: Wer hat überzeugt? Wer ist durchgefallen? Bei wem gibt es Hoffnung auf Besserung? Die hr-Notenvergabe kurz vor dem Jahreswechsel.

25 Pflichtspiele liegen hinter den Profis der Frankfurter Eintracht. Eine makellose Europa-League-Gruppenphase und starke Leistungen in der Bundesliga haben viele Gewinner produziert. Aber: Einige Akteure im sehr großen Kader haben nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle gespielt. Die Bewertungen im Überblick:

Die Torhüter

Kevin Trapp: Es war die spektakulärste Rückholaktion der diesjährigen Bundesligasaison: Kevin Trapp kehrte auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zur Frankfurt zurück und präsentierte sich nach anfänglichen Problemen in Bestform. Er strahlte Ruhe und sehr viel Selbstvertrauen aus. In den Partien gegen die TSG Hoffenheim (2:1), Schalke 04 (3:0) und Bayer 04 Leverkusen (2:1) verhinderte er frühe Rückstände und legte so den Grundstein für die Siege. Aktuell arbeiten die Frankfurter daran, den 28-Jährigen über den Sommer hinaus fest an den Klub zu binden. Note: 2

Videobeitrag Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Trapp: "Der Kontakt war nie abgebrochen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Frederik Rönnow: Der Start für Frederik Rönnow verlief unglücklich bei seinem neuen Klub. Erst setzten ihn Knieprobleme in der Vorbereitung wochenlang außer Gefecht, dann patzte er mehrfach im Supercup-Finale gegen den FC Bayern München. Die Zweifel bei den Verantwortlichen wurden stets größer, auch eine ordentliche Leistung am 1. Spieltag gegen den SC Freiburg (2:0) konnte diese nicht beseitigen. Der rund drei Millionen Euro teure Däne war der große Verlierer nach der Verpflichtung von Trapp und kam nur auf sechs Pflichtspiele. Note: 4

Jan Zimmermann: Der vor der Saison eigentlich als Nummer vier eingeplante Jan Zimmermann rückte während der Sommervorbereitung in der Hierarchie der Schlussmänner nach oben. Der gebürtige Offenbacher verrichtet loyal und zuverlässig seine Trainingsarbeit, klagt nicht über diese Rolle und hilft neben dem Feld mit seiner Erfahrung. Note: 3

Felix Wiedwald: Torwarttrainer Manfred "Moppes" Petz erinnerte sich bei der Suche nach einer neuen Nummer 2 an seinen ehemaligen Spieler Felix Wiedwald. Der 28-Jährige saß bei Leeds United nur noch auf der Tribüne und sollte bei der Eintracht, wo er bereits von 2013 bis 2015 tätig war, den Konkurrenzkampf anheizen. Dieses Vorhaben ging komplett schief: Inzwischen sitzt Wiedwald auch in Frankfurt nur noch auf der Tribüne und wurde nicht für die Europa League nominiert. Ein Missverständnis. Note: 6

Die Abwehr

Makoto Hasebe: Die vermisste Stabilität bei der Eintracht kehrte mit dem Formanstieg von Makoto Hasebe zurück. Der 34-Jährige agierte seit dem 6. Spieltag gegen Hannover 96 (4:1) dauerhaft als letzter Mann auf allerhöchstem Niveau. In der Bundesliga holte die Eintracht mit ihm in der Startelf 20 von 33 möglichen Zählern und in der Europa League überragte das Team mit historisch makellos verlaufender Gruppenphase. Der Japaner ist der zentrale Baustein und Stabilisator der Defensive. Sein Ausfall ist nur schwer zu kompensieren. Note: 1,5

David Abraham: Kapitän David Abraham erlebte eine bislang mäßig verlaufende Saison. Der für die Hessen wegen seiner Führungsstärke und Geschwindigkeit so wichtige Abwehrspieler kämpfte mit Verletzungspech: Oberschenkelprobleme in der Vorbereitung, Adduktorenbeschwerden im Herbst und die in der Partie gegen den FC Augsburg (3:1) erlittene Wadenverletzung ließen den 32-Jährigen nicht in Topform kommen. In 14 Pflichtspielen wirkte der Südamerikaner mit, vor allem zu Saisonbeginn fehlte die Form. Als die Frankfurter ihren Positivlauf hatten, wurde er aber immer stärker. Note: 3

Evan N’Dicka: Das französische Toptalent Evan N’Dicka war vor seiner Verpflichtung nur Insidern bekannt. Der von Zweitligist AJ Auxerre gekommene Innenverteidiger wurde schnell ins kalte Wasser geworfen: Carlos Salcedo verletzte sich bereits im Duell gegen Werder Bremen (1:2) schwer und Simon Falette befand sich auf Vereinssuche und war nicht mehr als fixe Größe eingeplant. N‘Dicka zeigte zwischenzeitlich sehr starke Leistungen und verpasste nur elf Bundesligaminuten, zudem gelang dem 19-Jährigen ein Treffer gegen Hannover 96. Am Ende ließ allerdings die Kraft etwas nach und die Fehlerquote erhöhte sich. Note: 1,5

Carlos Salcedo: Der Plan war klar: Carlos Salcedo sollte nach starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft für Mexiko auch bei der Eintracht durchstarten. Doch in der Vorbereitung musste der aus seinem WM-Urlaub sowieso schon spät zurückgekehrte Abwehrmann zunächst einmal in die Heimat reisen und sich wegen eines privaten Termins vor Gericht verantworten. Statt sich festzuspielen, verletzte er sich im Duell gegen Werder Bremen nach einer harten Attacke von Davy Klaassen schwer. Der 25-Jährige konnte in der Endphase zwar aushelfen, agierte dabei aber noch nicht in Topform. Note: 4

Simon Falette: Plötzlich wurde Simon Falette wichtig. Nach dem Ausfall von Hasebe musste Hütter seine Abwehrkette umbauen – und kam auf den Neu-Nationalspieler Guineas. Er musste sich an die neue Rolle gewöhnen und interpretierte die Position als letzter Mann weniger elegant, dafür aber mit Wucht und einer gewisse Härte. So kam der im Sommer eigentlich schon aussortierte Linksfuß noch auf acht Pflichtspiele und bot sich für einen Verbleib bei den Hessen an. Dennoch: Vollständig zufriedenstellend verlief das Halbjahr nicht für Falette. Note: 4

Marco Russ: Der gebürtige Hanauer Marco Russ, der mit Ausnahme eines anderthalbjährigen Abstechers zum VfL Wolfsburg immer für die Eintracht spielte, fühlt sich in seiner Rolle als erfahrener Backup wohl. Er wisse, sagte der 33-Jährige nach seiner Vertragsverlängerung, dass er nicht mehr alle Partien bestreiten werde und vor allem auch in der Kabine wichtig sei. Wenn er gebraucht wird, dann ist er da und wirft seine Fähigkeiten – Wucht, Kopfballstärke und Ruhe am Ball – in die Waagschale. In den acht Pflichtspielen agierte der Innenverteidiger meistens grundsolide. Die Belohnung: Vertragsverlängerung bis 2020. Note: 3

Danny da Costa: Immer dann, wenn Danny da Costa auf dem Boden liegen blieb, ging der Puls bei Hütter hoch. Wenn ein Akteur nicht ausfallen durfte, dann der Rechtsverteidiger, der nur einmal am 14. Spieltag bei Hertha BSC neun Minuten vor dem Ende ausgewechselt wurde. Nach der schweren Verletzung von Timothy Chandler gab es für den 25-Jährigen keinen Ersatz mehr. Allerdings: Auch so wäre ein Vorbeikommen nur schwer möglich gewesen. Da Costa überzeugte mit drei Treffern, zwei Vorlagen und physisch starken Auftritten. Auch am Mikrofon wusste der bis 2022 gebundene Rheinländer, als er sich selbst interviewte und die Lacher somit auf seiner Seite hatte, zu gefallen. Note: 1,5

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Eintracht-Profi da Costa interviewt sich selbst [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Filip Kostic: Die Verpflichtung von Filip Kostic wurde im vergangenen Sommer mit großer Skepsis begleitet. Würde der Serbe, der mit seinen Ex-Klubs VfB Stuttgart und Hamburger SV abstieg, der Eintracht helfen können? Nach der Systemumstellung auf Dreierkette mit hochstehenden Außenverteidigern wurde der Linksaußen der große Gewinner. "Kostic – die Pappnase – wie der jetzt nach hinten arbeitet...", sagte der ehemalige Eintracht-Vorstandsboss Heribert Bruchhagen. Doch nicht nur das: In 21 Pflichtspielen setzte er viele Akzente nach vorne, traf drei- und assistierte sechsmal. Kostic zählt zu den großen Gewinnern der Eintracht. Note: 1

Jetro Willems: In der Vorbereitung war Jetro Willems auf dem Vormarsch. Hütter baute auf den Niederländer und sah ihn als einen der Schlüsselspieler für sein zunächst angedachtes 4-4-2-System. Der etatmäßige Linksverteidiger brachte sich mit zwei Platzverweisen allerdings selbst aus dem Takt. Kostic übernahm in seiner Abwesenheit nach der Systemumstellung und gab den Platz nicht mehr her. Doch der fußballerisch starke Willems erhielt im defensiven Mittelfeld eine Chance – und wusste durchaus mit guten Anspielen und technischen Elementen zu gefallen. Aber: Den nächsten Entwicklungsschritt verpasste der 24-Jährige. Note: 4

Taleb Tawatha: Auch im dritten Jahr bei der Eintracht ist Taleb Tawatha ein Kandidat, der zwischen Bank und Tribüne pendelt. Es reicht beim Israeli, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nicht für höhere Aufgaben, es fehlen Konstanz und Klarheit im eigenen Spiel. Er wird wohl auch in der Rückrunde nur punktuell zum Einsatz kommen. Note: 5

Deji Beyreuther und Noel Knothe: Die Eigengewächse in Reihen der Frankfurter haben keinerlei Einsatzchancen. Deji Beyreuther rückte im Gegensatz zu Noel Knothe immerhin noch in wenigen Partien in den Kader. Hütter bastelte aber selbst dann, wenn die Not in der Defensive groß war, an anderen Lösungsmöglichkeiten. Beyreuther zog seine Konsequenzen und ließ sich bis 2019 an den Regionalligisten Chemnitzer FC ausleihen. Es würde nicht wundern, wenn Knothe bald schon nachzieht. Das Fazit für die beiden Riederwaldjungs: Versetzung gefährdet!

Timothy Chandler: Der in Frankfurt geborene US-Amerikaner Timothy Chandler konnte keine Minute mitwirken. Wegen einer schweren Knieverletzung fällt er bereits seit der Vorbereitung aus, wann er wieder mitwirken kann ist noch immer unklar. Hütter hofft in der Rückrunde auf eine baldige Rückkehr des Eigengewächses. Sicher ist das aber noch nicht. Note: -

Das Mittelfeld

Gelson Fernandes: Er steht nicht nur für Kampfgeist und ganz viel Herz, sondern auch für Führungs- und Kommunikationsstärke: Gelson Fernandes. Der 32-Jährige spricht sieben Sprachen und kann somit seine Mitspieler fußballerisch und verbal unterstützen. Er ist einer der verlängerten Arme von Hütter, der nur sehr ungern auf die Dienste des Eidgenossen verzichtet. Die Vertragsverlängerung bis 2020 verdiente sich der äußerst humorvolle und eloquente Fernandes durch sein Auftreten auf und neben dem Platz. Note: 2,5

Lucas Torró: Der als Ersatz für Omar Mascarell für 3,5 Millionen Euro fest verpflichtete Lucas Torró benötigte etwas Anlaufzeit, wurde dann aber immer wichtiger. Der Fußball rückte ab der zweiten Europa-League-Partie gegen Lazio Rom für ihn allerdings komplett in den Hintergrund: Die Nachricht, dass sein Bruder verstarb, sorgte für einen kurzzeitigen kollektiven Schockzustand. Er kehrte noch einmal 45 Minuten gegen Fortuna Düsseldorf auf das Feld zurück, traf die Latte mit einem kraftvollen Schuss – und fällt seitdem mit einer Adduktorenverletzung wohl noch länger aus. Note: -

Jonathan de Guzman: Der Aufschwung der Frankfurter Eintracht mit insgesamt zehn Siegen aus elf Pflichtspielen war auch eng mit Jonathan de Guzman verbunden. Der zentrale Mittelfeldspieler zog die Fäden und war in 17 Bundesligapartien an sechs Toren beteiligt. Eine im Endspurt erlittene Blessur brachte den Niederländer mit den kanadischen Wurzeln allerdings etwas aus dem Tritt, in der letzten englischen Woche der Hinserie wirkte er trotz eines Assists gegen den FSV Mainz 05 (2:2) müde. Der gute Gesamteindruck wurde dadurch aber nicht verwischt. Note: 2,5

Marc Stendera: Drei Jahre liegt es zurück, als Marc Stendera noch Hoffnungs-, Leistungsträger und Stammspieler war. Unter Hütter durfte der inzwischen 23-Jährige insgesamt nur noch 185 Pflichtspielminuten mitwirken, im Sommer wurde er zwischenzeitlich aussortiert. Seine Chance in der Europa-League-Partie bei Apollon Limassol (2:3) konnte er nicht nutzen und sah Gelb-Rot. Aufgrund der aktuell angespannten Personallage im zentralen Mittelfeld werden sich die Wege nicht im Winter, wohl aber spätestens im Sommer trennen. Note: 5

Mijat Gacinovic: Konstanz in seine Leistungen bringen und den nächsten Schritt zum Führungsspieler gehen: So lauteten die Zielsetzungen von Mijat Gacinovic. Stattdessen pendelte der Serbe zwischen Bank und Platz, seinen Leistungen fehlte erneut die nötige Konstanz, starken Auftritten wie in der Europa League bei Lazio Rom folgten wieder matte Vorstellungen. Eine Vorlage in 16 Ligaspielen sind zu wenig für den Offensivmann mit diesen Ansprüchen. Wie lange er nach seiner im letzten Spiel gegen den FC Bayern München erlittener Oberschenkelverletzung ausfällt, ist noch unklar. Es ist wie in all seinen Jahren: Ordentlich, aber noch mit Luft nach oben. Note: 3

Allan Souza: Die Leihe von Allan Souza warf einige Fragen auf. Der Brasilianer, der in seiner ersten Zeit in der Bundesliga bei Hertha BSC nur selten überzeugen konnte, kam aus der zyprischen Liga von Apollon Limassol für das nach dem Abgang von Kevin-Prince Boateng und Mascarell stark geschwächte zentrale Mittelfeld. Bei seinen wenigen Einsätzen wusste der Brasilianer, der aktuell wegen eines Außenbandrisses ausfällt, nicht zu überzeugen. Note: 5

Francisco Geraldes: Zwei Jahre lang versuchte Sportvorstand Fredi Bobic Francisco "Chico" Geraldes nach Frankfurt zu holen. Nach nur sechs Monaten bei der Eintracht wurde das Leihgeschäft mit Sporting Lissabon beendet. Sein Name wird am Ende eine Randnotiz in der 119-jährigen Vereinsgeschichte bleiben. Was bleibt? Kritik von Hütter, der ihm mangelndes Zweikampfverhalten und fehlendes Tempo bescheinigte, und Rückenprobleme, die ihn noch weiter zurückwarfen. Note: -

Marco Fabián: Der Mexikaner Marco Fabián fiel zuletzt Ende August wegen seines geplatzten Wechsels zu Fenerbahce Istanbul auf. Ansonsten fristete der Offensivmann ein Schattendasein bei der Eintracht, seine Qualitäten werden unter Hütter nicht mehr benötigt. Die Wege werden sich im Winter wohl trennen. Note: 5,5

Nicolai Müller: Der Rechtsaußen Nicolai Müller kehrte im Sommer ablösefrei vom Hamburger SV zur Eintracht, für die er bereits in der Jugend spielte, zurück. Nach einem guten Start mit Treffer gegen den SC Freiburg (2:0) rutschte er Stück für Stück ins zweite Glied ab. Immerhin bewies der 31-Jährige seine Torgefahr und traf in nur 216 Bundesligaminuten zweimal. Um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen, lieh ihn die Eintracht für die Rückrunde nach Hannover aus. Note: 4,5

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Das denkwürdige Eintracht-Jahr 2018 [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Der Angriff

Die "Büffelherde": Die "Ein-Mann-Büffelherde" Ante Rebic hat Zuwachs erhalten. Sebastién Haller und Luka Jovic haben sich in ihrem zweiten Bundesligajahr enorm weiterentwickelt und eine in vielen Partien kaum zu bremsende Angriffsreihe gebildet.

Sebastién Haller: Die Entwicklung von Sébastien Haller deutete sich in der Vorbereitung so noch nicht an. Inzwischen ist der Franzose der Immer-Spieler im Angriff und laut Hütter "ein Prototyp für unsere Spielweise". In 25 Pflichtspielen war Haller an 23 Treffern beteiligt, zwölf Tore erzielte er selbst, deren elf bereitete er vor. Die Eintracht will den bis 2021 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern, ein Winterabgang nach England soll unbedingt vermieden werden. Zu wichtig ist Haller für das Spiel der Hessen. Note: 1

Luka Jovic: Die historische Nacht mit fünf Treffern gegen Fortuna Düsseldorf (7:1) war der endgültige Durchbruch für Luka Jovic bei der Eintracht. Bis dahin pendelte der 21-Jährige noch zwischen Bank und Platz, danach verzichtete Hütter nur noch selten auf den 12-fachen Bundesliga- und fünffachen Europa-League-Torschützen. Die Eintracht will die Kaufoption für den bis zum Ende der Saison ausgeliehenen Stürmer erst im neuen Jahr ziehen, die Ablöse soll im Bereich der Zehn-Millionen-Marke liegen. In dieser Verfassung ein Schnäppchen für den beidfüßig starken Serben. Note: 1

Ante Rebic: Zwischenzeitlich gab Ante Rebic zu, dass er aktuell bei nur rund 80 Prozent seines Schaffensvermögens stünde. Wie wichtig der Kroate, der sich als Vize-Weltmeister vielumjubelt gegen einen Wechsel und für eine Verlängerung des Vertrags bis 2022 entschied, für die Eintracht ist, zeigte er vor allem im "Schlüsselspiel" gegen Hannover 96, als er einen Treffer erzielte und ein weiteres Tor vorbereitete. Mit seiner Courage, Dynamik und Wucht ist er auch jenseits seiner Bestform beinahe unverzichtbar. Der Vize-Weltmeister wurde den hohen Ansprüchen aber nicht vollständig gerecht und war von der "Büffelherde" – wenn es auch nach Jammern auf hohem Niveau klingt – noch der unbeständigste Akteur. In der Europa League gelang ihm als Rotationsspieler kein Scorerpunkt, in der Bundesliga immerhin deren sieben. Note: 2,5

Goncalo Paciencia: Drei Millionen Euro überwies die Eintracht für Goncalo Paciencia an den FC Porto. Sein Treffer bei der Pokal-Blamage gegen den SSV Ulm (1:2) war zwar ohne Wert, dennoch deutete er bei dem wuchtigen Kopfball sein Potenzial an. Ein Anfang September erlittener Meniskusriss setzte ihn allerdings die gesamte Hinrunde außer Gefecht, nach geglückter Operation und Reha soll der Angreifer in der Rückserie wieder voll einsteigen. Note: -

Branimir Hrgota: Fünf Minuten durfte Branimir Hrgota gegen Fortuna Düsseldorf mitwirken. Der Schwede kommt an der Top-Sturmreihe nicht vorbei, sein im Sommer auslaufender Vertrag wird nicht mehr verlängert. Die Wege trennen sich entweder im Winter oder dann spätestens nach der Saison. Note: 5,5

Nelson Mandela Mbouhom: Er galt als einer der Hoffnungsträger des Riederwaldes, nachdem Nelson Mandela Mbouhom die U15 - zusammen mit Renat Dadashov - zur deutschen Meisterschaft führte. Während Dadashov bereits weg ist, wird der Kameruner nach Vertragsende im Sommer wohl folgen. Er befindet sich nicht im Blickfeld von Hütter, nach seiner schweren Kreuzbandverletzung konnte er sich nicht mehr herankämpfen. Versetzung gefährdet!