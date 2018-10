Nach anfänglichen Problemen ist Eintracht Frankfurt in den vergangenen Spielen durchgestartet. Drei Siege in Folge zeigen, dass das System von Coach Adi Hütter funktioniert. Auch dank Eingeständnissen.

Zu Beginn der Saison befürchteten viele in Frankfurt das Schlimmste. Nach der Klatsche im Supercup und dem Debakel im DFB-Pokal war die Apokalypse nah, Trainer Adi Hütter stand bereits nach wenigen Wochen im Amt in der Kritik. Rund zwei Monate später ist diese Skepsis erst einmal verschwunden. Die Euphorie ist zurück, die Eintracht nach drei Siegen in Folge in Bundesliga und Europa League voll auf Kurs. Doch was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir nennen fünf Gründe für den Höhenflug.

Hütter hat sich akklimatisiert

Die wohl wichtigste Veränderung im Vergleich zum holprigen Saisonstart ist die Entwicklung von Trainer Hütter. Der Österreicher, zu Beginn etwas blass um die Nase und in seinen Aussagen, hat deutlich an Struktur gewonnen. Sein Einfluss auf das Team ist erkennbar, das Pressing weit vorne am gegnerischen Strafraum funktioniert mittlerweile und hat der Eintracht nicht nur beim zwischenzeitlichen 2:1 gegen Lazio bereits Tore geliefert.

Entscheidenden Anteil am Fortschritt von Coach und Team hat jedoch ein taktisches Eingeständnis. Hütter ist von seinem bevorzugten 4-4-2-System abgerückt und hat sich dem Kader angepasst. Das derzeitige 3-5-2 mit Libero, einem Sechser und zwei Stürmern vereint die stabile Kovac-Defensive mit dem Offensivgeist Hütters. Ein Mix, der zum Spielermaterial passt. Hinten konsequent, vorne effizient.

Hasebe ist unverzichtbar

Personell wirkt sich vor allem die Re-Installation von Libero Hasebe positiv auf das Frankfurter Gesamtkonstrukt aus. Der 34 Jahre alte Japaner ist der absolute Chef in der Defensive und als Stabilisations-Faktor unverzichtbar. Dank seiner Übersicht hilft er aus, wenn einer der beiden Innenverteidiger überlaufen oder ausgespielt wird. Mit seiner Ruhe am Ball ist er der erste Antreiber im Spielaufbau. Gegen Lazio gewann Hasebe 100 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 84 Prozent der Pässe zum Mitspieler. Werte nah an der Weltklasse.

Warum Trainer Hütter am 2. und 3. Spieltag komplett auf Hasebe verzichtete, bleibt sein Geheimnis. Auch der Versuch in Gladbach, ihn in der Viererkette einzusetzen, ging nach hinten los. Die Lösung lautet: Dreierkette mit Hasebe in der Zentrale.

Der Sturm verbreitet Angst und Schrecken

Am anderen Ende des Platzes sorgt derzeit gleich ein Trio für Furore. Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic wechseln sich in der Sturmspitze in verschiedenen Zweier-Kombinationen ab, alle drei möglichen Paare harmonieren bestens. Haller hat in sieben Bundesliga-Partien und zwei Europacup-Abenden drei Tore erzielt und vier weitere vorbereitet, Jovic bringt es in sieben Pflichtspielen auf vier Tore und eine Vorlage, Rebic schaffte in etwas mehr als 200 Spielminuten drei Tore und einen Assist. "In Sachen Durchschlagskraft und Power sind wir im Bundesliga-Vergleich gut aufgestellt", betont auch Hütter.

Bemerkenswert ist vor allem die Effizienz. Die Eintracht braucht nur 3,75 Torschüsse pro Tor, lediglich der BVB ist mit 2,83 Versuchen pro Treffer noch abgezockter. "Ich habe gewusst, dass wir Spieler haben, die relativ wenig Chancen brauchen", so Hütter. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Eintracht jetzt noch spielerisch zulegt und ihre Angreifer öfter in gute Positionen bringt.

Frankfurter Mentalitätsmonster

Ein weiteres Überbleibsel der Niko-Kovac-Ära ist der Wille und der Einsatz der Spieler. Die Eintracht tritt nach etwas ausgedehnter Beschnupper-Phase wieder als Einheit auf. Führungskräfte wie Gelson Fernandes oder Marco Russ, die bei weitem nicht immer zum Stammpersonal gehören, gehen auf und neben dem Rasen voran. Ego-Trips gibt es nicht. Selbst Platzverweise wie in Marseille gegen Jetro Willems oder in Sinsheim gegen Rebic werden aufgefangen, beide Male gingen am Ende zehn Frankfurter als Gewinner vom Platz.

"Die Mannschaft hat eine unglaublich gute Mentalität. Es macht Spaß, sie spielen und fighten zu sehen", lobte zuletzt auch Sportvorstand Fredi Bobic.

Pokalsieg noch immer spürbar

Passend zum guten Zusammenhalt im Team ist auch die Atmosphäre im Umfeld positiv geblieben. Der Stotterstart führte zwar zu kurzzeitigen Irritationen, Pfiffe von den Rängen blieben aber – dem Pokalsieg sei Dank – aus. Die Dankbarkeit der Fans für den ersten Titel seit 30 Jahren und die gleichzeitige Lust auf Europa sind noch immer spürbar. Selbst die Chefetage trägt mit extra angefertigten Ausgehanzügen im Europa-League-Look zu einer besonderen Atmosphäre bei.

"Wenn man als Mittelklasse-Club wie Eintracht Frankfurt Erfolg haben will, muss man an allen Stellschrauben drehen", erinnerte Vorstand Axel Hellmann an die Verantwortung eines jeden einzelnen. Die gesamte Eintracht-Familie vereint die Sehnsucht nach weiteren Feiertagen in Frankfurt. Die Basis für eine erfolgreiche Saison ist gelegt.