Das Teilnehmerfeld der Europa League und der Lostopf von Eintracht Frankfurt stehen fest. Die Liste der prominenten Teams und der attraktiven Reiseziele ist lang, die Auslosung steigt am Freitag.

Die Reisepässe liegen parat, der Europa-Straßenatlas ist auseinandergefaltet: Für die Fans von Eintracht Frankfurt wird es am Freitag in Sachen Urlaubsplanung richtig ernst. Im Grimaldi-Forum in Monaco werden ab 13 Uhr die Gruppen der diesjährigen Europa-League-Saison ausgelost. 48 Mannschaften, vier Töpfe und eine große Frage: Auf wen trifft die Eintracht?

Schwergewichte und Exoten dabei

Klar ist: Es sind ein paar richtige große Teams in der Verlosung. Lazio Rom, der AC Mailand oder der FC Chelsea sind genauso mögliche Gegner wie der FC Arsenal, der FC Villareal oder Olympique Marseille. Wer es gerne exotischer mag, der darf sich Vorskla Poltava aus der Ukraine, F91 Düdelingen aus Luxemburg oder den ungarischen Club FC Videoton wünschen.

Da die Teilnehmer nach ihrem jeweiligen Club-Koeffizienten gelistet und absteigend in die Lostöpfe verteilt wurden, ist die Eintracht im dritten Topf gelandet. Es warten also zwei potentiell bessere und ein etwas schlechteres Team in der einen von insgesamt zwölf Vierergruppen. Weil zwei Teams aus dem gleichen Verband in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen können, ist ein Duell mit Leverkusen ausgeschlossen. Leipzig befindet sich sowieso im gleichen Topf wie die Eintracht.

Diese Termine müssen sich Fans von Eintracht Frankfurt merken Die Gruppenphase:



20. September: 1. Spieltag

4. Oktober: 2. Spieltag

25. Oktober: 3. Spieltag

8. November: 4. Spieltag

29. November: 5. Spieltag

13. Dezember: 6. Spieltag



Das Finale steigt am 29. Mai in Baku (Aserbaidschan).

Das Feld im Überblick:

Topf 1

FC Sevilla (ESP)

Arsenal London (ENG)

Chelsea (ENG)

Zenit St. Petersburg (RUS)

Bayer Leverkusen (GER)

Dynamo Kiew (UKR)

Besiktas Istanbul (TÜR)

RB Salzburg (AUT)

Olympiakos (GRE)

Villareal (ESP)

RSC Anderlecht (BEL)

Lazio Rom (ITA)



Topf 2

Sporting Lissabon (POR)

Lud. Rasgrad (BUL)

FC Kopenhagen (DEN)

Olympique Marseille (FRA)

Celtic Glasgow (SCO)

PAOK Thessaloniki (GRE)

AC Mailand (ITA)

KRC Genk (BEL)

Fenerbahce Istanbuld (TÜR)

FK Krasnodar (RUS)

FC Astana (KAS)

Rapid Wien (AUT)



Topf 3

Betis Sevilla (ESP)

BATE Borisov (WRU)

Qarabag Agdam (AZE)

Dinamo Zagreb (CRO)

RB Leipzig (GER)

Eintracht Frankfurt (GER)

Malmö FF (SWE)

Spartak Moskau (RUS)

Standard Lüttich (BEL)

FC Zürich (SUI)

Stade Rennes (FRA)

Girondins Bordeaux (FRA)



Topf 4

Apollon Limassol (ZYP)

Rosenborg (NOR)

Vorskla Poltava (UKR)

Slavia Prag (CZE)

Akhisar Belediyespor (TÜR)

FK Jablonec (CZE)

AEK Larnaca (ZYP)

FC Videoton (UNG)

Glasgow Rangers (SCO)

F91 Düdelingen (LUX)

Spartak Trnava (SVK)

Sarpsborg (NOR)

