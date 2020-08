Die DFL hat die Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht. Eintracht Frankfurt startet mit einer machbaren Aufgabe, der erste Brocken lässt aber nicht lange auf sich warten. Darmstadt 98 muss zunächst auswärts ran.

Wenn die Bundesliga am 18. September wieder startet, geht Eintracht Frankfurt mit einer lösbaren Aufgabe in die kommende Saison: Das Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld gibt den Startschuss für die Spielzeit 2020/21. Eine Woche später müssen die Hessen zu Hertha BSC nach Berlin.

Bereits am fünften Spieltag (23.-26. Oktober) gibt es den ersten Brocken für die Hessen, wenn es zum Rekordmeister nach München geht. Am zehnten Spieltag empfängt die Eintracht mit Borussia Dortmund das nächste Schwergewicht (04.-07. Dezember). Das letzte LIgaspiel im Kalenderjahr bestreiten die Hessen am Wochenende des 18.- 21. Dezember in Augsburg, das Ende der Rückrunde liegt Corona-bedingt im Januar, am 19./20. Januar muss die Eintracht nach Freiburg, die man seinerseits am letzten Spieltag am 22. Mai in Frankfurt empfängt.

Weitere Informationen Die ersten fünf Eintracht-Spieltage im Überblick 1. Spieltag (18.-21.9.): DSC Arminia Bielefeld (H)

2. Spieltag (25.-28.9.): Hertha BSC (A)

3. Spieltag (2.-4.10.): TSG Hoffenheim (H)

4. Spieltag (16.- 19.10.): 1. FC Köln (A)

5. Spieltag (23.-26.10.): FC Bayern München (A) Ende der weiteren Informationen

Lilien starten auswärts

Der SV Damstadt 98 startet am Wochende des 19.-21. September mit einem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen in die neue Saison. Eine Woche später empfangen die Lilien den SSV Jahn Regensburg zum ersten Heimspiel. Der Dezember wird dann knackig: Erst müssen die Hessen am zehnten Spieltag (04.-07. Dezember) zu Absteiger Fortuna Düsseldorf, nur ein paar Tage später (11.-13. Dezember) kommt der Hamburger SV.

Das letzte Ligaspiel des Jahres steigt am 18.-21. Dezember am Böllenfalltor gegen die Würzburger Kickers, die Saison beschließen die Lilien am 23. Mai in Kiel.