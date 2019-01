Nach kurzem Urlaub beginnt für die Eintracht am Samstag gegen Freiburg wieder der Ernst des Bundesliga-Lebens. Personell gibt es fast keine Sorgen mehr, zwei Ex-Frankfurter könnten aber zum Problem werden.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video hr-Reporter: Sieg gegen Freiburg wäre wichtig [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt beendet am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg die Winterpause und will mit einem guten Auftakt den Startschuss für eine erfolgreiche Rückrunde geben. Ob die Akkus wieder komplett aufgeladen sind, wird sich aber erst zeigen müssen.

Die Ausgangslage

Kurz und knapp: Frankfurt hat auf Europa-League-Platz sechs überwintert, der Gast aus Freiburg beging den Jahreswechsel als Elfter. Das ist für beide Seiten zufriedenstellend, es kann wohl gerne so weitergehen. Da die Eintracht im Dezember aber deutlich nachließ und auf der Felge in die Winterpause rutschte, könnte die kurze Vorbereitung ein Vorteil für die Breisgauer sein. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich präsentierte sich in der Adventszeit in Topform, von den letzten vier Spielen wurde nur eins verloren.

Das Personal

Bei der Eintracht hat sich die Personallage entspannt. Die beiden Defensiv-Stützen Makoto Hasebe und David Abraham haben ihre muskulären Probleme überwunden und sind wieder fit. Zudem hat Ante Rebic seinen WM-Kater wohl endgültig überwunden und den Akku voll aufgeladen. Der einzige prominente Ausfall ist Mijat Gacinovic, der seine im letzten Heimspiel gegen den FC Bayern (0:3) erlittene Verletzung noch nicht auskuriert hat. Neuzugang Sebastian Rode wäre eine Option für die Startelf. Mit Carlos Salcedo steht ein Spieler aus der zweiten Reihe derweil vor dem Abschied in Richtung Mexiko. Er fehlt gegen Freiburg.

Weitere Informationen Das heimspiel! ist zurück Die Bundesliga erwacht am Wochenende aus der Winterpause – und damit auch das heimspiel! im hr-fernsehen: am Sonntag ab 22.05 Uhr sowie am Montag ab 23.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Interessant: Beim Hinrunden-Duell der beiden Teams am 1. Spieltag standen weder Abraham, noch Hasebe oder Rebic auf dem Rasen. Kevin Trapp war noch bei Paris St. Germain unter Vertrag, Luka Jovic schmorrte 90 Minuten auf der Bank und beobachte von dort das Offensiv-Duo Taleb Tawatha und Nicolai Müller. Wie sich die Zeiten ändern.

Bild © hessenschau.de

Einen in Frankfurt bestens bekannten Neuen gibt es auch in Freiburg: Der frühere FSV-Profi Vincenzo Grifo ist nach zwei unglücklichen Stationen in Gladbach und Hoffenheim zu seinem Herzensverein zurückgekehrt und soll dort wieder zu alter Stärke finden. Ein Platz in der Stammformation ist ihm wohl sicher. Ein Fragezeichen steht hinter Linksverteidiger Christian Günter.

So könnte Freiburg spielen: Schwolow - Gulde, R. Koch, Heintz - Kübler, Haberer, Gondorf, Frantz - Waldschmidt, Grifo - Niederlechner

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: Diese kurze Winterpause bin ich nicht gewohnt. Ich gehe mit großer Vorfreude und Zuversicht in die Rückrunde. Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzusetzen. Wir wissen aber auch um die Qualität von Freiburg und setzen weiter auf kontrollierte Attacke. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Spieler spielen lassen kann. Ich muss die richtige Mischung und die richtige Taktik finden.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Die Pressekonferenz der Eintracht in voller Länge [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Christian Streich (SC Freiburg): Das wird ein sehr interessantes Spiel in einer ganz, ganz lauten, heißblütigen Atmosphäre. In Frankfurt geht's ab, das ist Fußball pur. Darauf freuen wir sehr drauf. Wir müssen mutig sein bei eigenem Ballbesitz und uns eigene Chancen herausspielen. Wir wollen unbedingt selbst Fußball spielen. Wir müssen an die Leistungsgrenze gehen. Sollten einige unserer Spieler keinen guten Tag erwischen, schießen sie uns ab.

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Der interessanteste Spieler bei der Eintracht erklärt sich von selbst: Rückkehrer Rode könnte erstmals seit Mai 2017 ein Bundesliga-Spiel bestreiten und Abräumer Gelson Fernandes ersetzen. Ein Rode in Topform wäre im Vergleich zum Schweizer sicherlich ein spielerisches Upgrade. Die lange Zwangspause schüttelt man aber sicher nicht mal eben im Vorbeigehen aus den Klamotten. Spannend wird außerdem sein, ob Rebic tatsächlich noch einmal fitter und spritziger geworden ist.

Auf Seiten der Freiburger sorgt vor allem ein Spieler mit Frankfurter Wurzeln für Schlagzeilen: Luca Waldschmidt, der bei der Eintracht zum Profi reifte, dann aber für zu leicht befunden wurde, ist der Top-Scorer der Gäste. Fünf Tore und vier Vorlagen in 16 Einsätzen können sich mehr als sehen lassen. Die Eintracht sollte gewarnt sein.

Die Statistik des Spiels

Eintracht Frankfurt International trifft auf heimelige Schwarzwälder: Die Philosophien bei der Zusammenstellung der Kader könnten wohl unterschiedlicher nicht sein: Während die Hessen ihre Neuzugänge in aller Herren Länder scouten und verpflichten, setzen die Freiburger voll auf Profis made in Germany. 19 eingesetzte Spieler mit ausländischem Pass bei der Eintracht stehen vier beim Sportclub gegenüber. Mehr oder weniger gibt es in keinem anderen Verein.