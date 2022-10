Crunchtime in der Champions League. Für Eintracht Frankfurt muss gegen Olympique Marseille ein Dreier her, in der Defensive wird umgestellt. Das Wichtigste zum Spiel.

Schlüsselspiel für Eintracht Frankfurt in der Champions League. Am fünften Spieltag der Gruppenphase empfangen die Hessen Olympique Marseille.

Die Ausgangslage

Die Eintracht strotzt nach drei Pflichtspielsiegen in Serie nur so vor Selbstvertrauen. Die Hessen überwintern im DFB-Pokal und belegen in der Bundesliga aktuell mit 20 Punkten Rang vier. In der Champions League ist die Lage eindeutig: Gewinnt die Eintracht gegen Marseille und in Lissabon, dann wird sie auch im neuen Jahr noch in der Königsklasse mitwirken. Verlieren verboten lautet also das Motto. Schon bei einem Remis könnte der Traum vom Weiterkommen platzen.

Bei Olympique ist in der Ligue 1 der Schwung nach drei Niederlagen in Serie etwas raus. Dafür haben sich die Südfranzosen in der Königsklasse durch zwei Siege gegen Sporting Lissabon (4:1/2:0) plötzlich eine hervorragende Ausgangssituation erkämpft. Mit einem Sieg in Frankfurt wäre die Teilnahme an der Europa League definitiv gesichert. Davon war nach der Hinspiel-Niederlage gegen die Eintracht nicht unbedingt auszugehen.

Das Personal

Eintracht-Trainer Oliver Glasner muss weiterhin auf die verletzten Akteure Aurélio Buta, Ansgar Knauff und Makoto Hasebe verzichten. Zudem fehlt Abwehrspieler Tuta nach seiner Gelb-Roten-Karte bei Tottenham Hotspur, Almamy Touré ist für das Turnier nicht nominiert. Deshalb wird Hrvoje Smolcic starten. Spannend bleibt zudem die Frage, welcher Spieler aus dem Mittelfeld-Quartett Mario Götze, Daichi Kamada, Sebastian Rode und Djibril Sow zu Beginn auf der Bank Platz nimmt.

Olympique wird hingegen mit voller Kapelle und höchstwahrscheinlich im gewohnten 3-4-3-System antreten.

So könnte Marseille spielen: López - Balerdi - Kolasinac, Mbemba - Clauss, Rongier, Veretour, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Olympique weiß, dass wir sie bei einem Sieg nicht mehr überholen können. Sie werden deshalb alles in die Waagschale werfen. Ich erwarte eine enge Kiste. Wir fühlen uns aber bereit für das Spiel und nehmen die Ausgangsposition an. Es liegt an uns, unsere Leistung abzurufen."

Igor Tudor (Trainer Olympique Marseille): "Im Hinspiel hatten wir Probleme, weil wir Verletzungen in der Defensive hatten. Das war nicht einfach zu kompensieren. Frankfurt hat natürlich gewisse Stärken, aber wir werden bereit sein für diese Partie."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Wie schlägt sich Hrvoje Smolcic bei seinem Startelfdebüt in der Champions League? Der 22 Jahre alte Kroate wurde bislang in der Bundesliga und Königsklasse nur eingewechselt und stand erst einmal im Pokal gegen die Stuttgarter Kickers in der Anfangself. Glasner sprach ihm das Vertrauen aus. Er ist als Tuta-Ersatz gefordert.

Sein Gegenspieler wird möglicherweise der erfahrene Alexis Sanchez sein. Der 33-Jährige kam im Sommer ablösefrei von Inter Mailand nach Marseille und traf in den Partien gegen Sporting zweimal. Sanchez ist ein cleverer Angreifer, der schon 67 Mal in der Königsklasse auflief und dabei 16 Treffer erzielte.

Statistik des Spiels

Aller guten Dinge sind... vier? Dreimal traf die Eintracht bislang auf Olympique Marseille. In der Vorrunde der Europa League 2018 (2:1/4:0) und im Hinspiel der Champions League (1:0) blieben die Hessen erfolgreich. Sollten sie die Serie fortsetzen, wäre das Überwintern auf europäischer Bühne greifbar nahe.