Gegen Düsseldorf spielt die Eintracht zum ersten Mal in dieser Saison an einem Freitagabend zuhause. Bild © Imago

Nach der Länderspielpause ist vor den Englischen Wochen. Eintracht Frankfurt bestreitet in den kommenden 24 Tagen sechs Pflichtspiele. Die Strapazen beginnen am Freitagabend gegen Düsseldorf. Da muss ein Sieg her.

Vor der Länderspielpause war Eintracht Frankfurt richtig gut in Fahrt. Ob die Hessen ihre tolle Form über die freien Tage konservieren konnten? Am Freitagabend (20.30 Uhr), beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, müssen sie liefern. Zumindest die Statistik verheißt schon mal Gutes.

Die Ausgangslage

Nach zwei Wochen Länderspielpause lautet die entscheidende Frage: Wer konnte die Akkus schneller und besser aufladen? Genau das war zumindest das Ansinnen der Eintracht in den vergangenen Tagen, auch wenn der Break für manch einen Fan zur Unzeit gekommen sein mag. Kurz vorher hatten sich die Hessen in einen Rausch gespielt und eine Gala-Woche mit Siegen Hannover (4:1), Rom (4:1) und bei 1899 Hoffenheim (2:1) erlebt. Auch in der pflichtspielfreien Zeit ging das Gefühl fürs Gewinnen mit dem 13:0-Testkicksieg in Hanau ganz und gar nicht verloren.

Komplett andere Vorzeichen beherrschen derzeit das sportliche Treiben in Düsseldorf. Der Aufsteiger ist nach sieben Spielen und zuletzt drei Niederlagen in Folge Tabellen-17. Die einzigen Ausrufezeichen, die die Fortunen bislang setzen konnten, waren das 1:1 in Leipzig sowie das 2:1 gegen Hoffenheim. Die Rheinländer scheinen sich früh in der Saison mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen zu müssen, allen voran nach dem 0:3 gegen Mit-Aufsteiger Nürnberg am sechsten Spieltag. Dafür ist Düsseldorf - anders als die Eintracht - nach wie vor im DFB-Pokal vertreten und trifft in der zweiten Runde Ende Oktober auf Frankfurt-Schreck Ulm.

Das Personal

Da Abwehrchef David Abraham nach überstandenden Adduktorenproblemen in den Kader zurückdrängt, steht Eintracht-Trainer Adi Hütter zumindest in der Defensive vor der Qual der Personal-Wahl. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Argentinier den direkten Sprung in die Startelf schafft und zusammen mit Makoto Hasebe und Evan N’Dicka die Dreierkette bildet. Marco Russ und auch Simon Falette müssten dafür auf der Bank Platz nehmen. In der Offensive dürfte Sébastien Haller den gelb-rot-gesperrten Ante Rebic ersetzen. Von den insgesamt neun Nationalspielern ist laut Hütters Aussage vom Donnerstag nur noch Mexikos Marco Fabián unterwegs.

Bei der Analyse der Düsseldorfer Stärken erwähnte Hütter zwar ausdrücklich den Namen Marvin Ducksch, ob der Angreifer aber tatsächlich auflaufen wird, ist derzeit noch offen. Aus Düsseldorf ist zu hören, dass Benito Raman neben Rouwen Hennings den Vorzug erhalten könnte und Ducksch dementsprechend nur die Bank bliebe. In der Dreier-Abwehrkette dürften erneut neben Adam Bodzek und Marcin Kaminski auch der Ex-Frankfurter Kaan Ayhan aufgeboten werden.

Mögliche Aufstellung Düsseldorf: Rensing - Ayhan, Bodzek, Kaminski - Zimmermann, Zimmer - Sobottka - Barkok, Morales - Raman, Hennings

Das sagen die Trainer

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Angesichts von sechs Spielen in 24 Tagen werden wie in der Vergangenheit wieder viele Spieler zum Einsatz kommen. Wie ich zuletzt schon immer betont habe, müssen wir den Ball flach halten. Wenn wir mit einem Sieg in die nächsten Wochen starten, wäre das natürlich toll. In der Europa League wären wir mit vier Punkten gegen Limassol vermutlich durch, und in der Bundesliga können wir uns unter den ersten Zehn etablieren. Dafür benötigen wir aber die entsprechende Leistung. Wir können auch davon ausgehen, dass Kevin Trapp spielen kann."

Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf): "Ich freue mich total auf die Stimmung im Stadion und die Menschen. Es gibt nicht mehr viele besondere Dinge, die ich im Fußball erleben kann. Aber das - Frankfurt, wo ich fünf tolle Jahre verbracht habe, mit allem drum und dran - das ist schon toll. Wir wissen, was auf uns zukommt. Dass sie ein schnelles Umschaltspiel haben, dass sie nach Ballverlust aggressiv draufgehen, dass sie versuchen, schon in der gegnerischen Hälfte wieder in Ballbesitz zu kommen - dass sind alles Dinge, die Frankfurter Eintracht auszeichnen. Und dann haben sie natürlich auch noch ein Super-Publikum."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Interessant dürfte die Rückkehr von Lucas Torró sein. Nach dem Tod seines Bruders stellte die Eintracht den Spanier für einige Tage frei. Ob es gegen Düsseldorf schon für einen Einsatz in der ersten Elf reicht, ist offen. Sollte Torró spielen oder eingewechselt werden, darf man sich auf jeden Fall auf Gänsehaut-Feeling in der Frankfurter Arena freuen. Die Sprechchöre der Fans sind dem 24-Jährigen gewiss.

Auch bei den Düsseldorfern bahnt sich eine Rückkehr an – oder besser gesagt: eine Premiere. Eintracht-Leihgabe Aymen Barkok könnte das erste Mal in einem Pflichtspiel das Fortunen-Trikot tragen. Der 20-Jährige verletzte sich in der Saisonvorbereitung am Innenband im Knie, pünktlich zum Spiel gegen seinen Ex-Club scheint er nun aber wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. "Er ist seit über drei Wochen wieder voll im Training. Gut möglich also, dass er in Frankfurt dabei ist", kündigte Trainer Funkel an.

Die Statistik des Spiels

Frankfurt gegen Düsseldorf, zumindest für die Eintracht ist das meistens eine launige Angelegenheit. Gegen keinen anderen Ligakonkurrenten können die Hessen eine derart gute Bundesliga-Bilanz vorweisen wie gegen die Fortuna. Von den bislang 44 Aufeinandertreffen entschieden die Adlerträger die Hälfte für sich. Besser noch: Vor allem zu Hause lassen sie sich von den Rheinländern nichts vormachen, Düsseldorf gelang in 22 Auswärtsspielen in Frankfurt nur ein einziger Sieg - und der geht bereits auf den 26. Januar 1980 zurück. Trainer damals: Otto Rehhagel.