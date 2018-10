Nach oben schielen oder nach unten blicken? Diese Frage stellt sich vor der Länderspielpause der Frankfurter Eintracht und der TSG Hoffenheim gleichermaßen. Die Hessen haben vor dem Duell den psychologischen Vorteil auf ihrer Seite.

Vor der Länderspielpause wartet noch ein dicker Brocken auf die Frankfurter Eintracht. Adi Hütter und sein Team werden am Sonntag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim vorstellig. Während die Eintracht eine tolle Woche vergolden kann, geht es im Kraichgau um Schadensbegrenzung.

Die Ausgangslage

Die Eintracht geht mit breiter Brust ins nächste Bundesligaspiel. 4:1 gegen Hannover, 4:1 gegen Lazio Rom, 4:1 gegen Hoffenheim? Einen ganz so glorreichen Abschluss einer ohnehin schon formidablen Woche wird es, realistisch betrachtet, wohl nicht geben. Die Partie in Sinsheim wird eine auf Augenhöhe. Beide Teams haben bislang sieben Punkte gesammelt, zehn Tore geschossen und zehn Tore gefangen. Mehr Ausgeglichenheit geht bei einem Duell wohl nicht. Wenn überhaupt, dann hat die Eintracht den erwähnten psychologischen Vorteil.

Bei der TSG Hoffenheim verliefen die vergangenen Tage nämlich alles andere als gut. Einer 1:2-Pleite gegen RB Leipzig in der Bundesliga folge am Dienstag eine 1:2-Pleite gegen Manchester City in der Champions League. Also vielleicht auch 1:2 gegen die Eintracht? Das würden die Hessen im Vorhinein wohl sofort unterschreiben.

Das Personal

Eintracht Frankfurt hat Lucas Torró freigestellt. Der Bruder des Mittelfeldabräumers ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überraschend gestorben. Für ihn dürfte Gelson Fernandes in die erste Elf rücken. Oder doch Marc Stendera, der gegen Rom sein erstes Saisonspiel bestritt? Ein Fragezeichen steht weiter hinter Abwehrchef David Abraham, den Adduktorenprobleme plagen.

Bei der TSG Hoffenheim hat sich das Lazarett wohl etwas gelichtet. Außer den Langzeitverletzten kann Trainer Julian Nagelsmann voraussichtlich auf alle Spieler zurückgreifen. Die zuletzt angeschlagenen Nico Schulz (Oberschenkel) und Kevin Vogt (Rücken) stehen vor der Rückkehr ins Team. Ein Hübner-Familien-Duell bleibt vorerst aus. Benjamin Hübner, der Sohn von Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner, hat wegen einer Gehirnerschütterung noch kein Saisonspiel absolviert.

So könnte Hoffenheim spielen: Baumann – Akpoguma, Vogt, Bicakcic – Kaderabek, Grillitsch, Schulz – Demirbay, Bittencourt – Kramaric, Belfodil

Das sagen die Trainer

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): Hoffenheim ist das zweikampfstärkste Team, fußballerisch sehr gut und hat einen sehr guten Trainer. Es wird eine riesige Herausforderung, im Kraichgau zu bestehen. Es wird um jeden Zentimeter gefightet.

Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim): Die Eintracht spielt defensiv immer noch relativ mannorientiert, immer noch giftig, aber nicht mehr ganz so giftig wie unter Kovac. Wir machen das mit der Spielbeschleunigung nicht gut genug, um Spiele schneller zu entscheiden. Das ist der Schlüssel von allem.

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Unter Nagelsmann sind traditionell die Stürmer für Tore zuständig. So auch in dieser Saison. Adam Szalai (3 Treffer), Andrej Kramaric (2) und Ishak Belfodil (1) führen die interne Torjägerliste an. Von den zehn Saisontoren wurden nur zwei von Nicht-Stürmern erzielt. Heißt für die Eintracht: Wen auch immer Nagelsmann in die Spitze stellt, darf nicht aus den Augen gelassen werden.

Ante Rebic ist ein Unterschiedsspieler. Vielleicht auch gegen Hoffenheim? Zumindest deutete Trainer Hütter an, dass der Kroate wieder eine Option für die Startelf ist. In drei Saisonspielen traf der Kroate bislang zwei Mal und legte einen weiteren Treffer auf.

Die Statistik des Spiels

Die dürfte dem Eintracht-Anhang nicht gefallen: Nagelsmann hat noch kein Bundesligaspiel gegen die Eintracht verloren (2 Siege, 3 Unentschieden). Außerdem verlor der junge Coach noch nie drei Pflichtspiele in Folge, geschweige denn zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge. Gewinnen die Frankfurter, vermiesen sie dem 31-Jährigen also ganz schön die Statistik.