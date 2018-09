Druck, so weit das Auge reicht: Der Verlierer der Begegnung zwischen der Eintracht und Hannover muss sich wohl dauerhaft mit dem Tabellenkeller anfreunden. Während für die Frankfurter nur ein Sieg in Frage kommt, geben sich die Gäste nach außen lockerer.

Zum Abschluss der englischen Woche in der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr) Hannover 96. Für beide Mannschaften geht es darum, der noch jungen Saison einen positiven Trend zu geben.

Die Ausgangslage

Man muss nicht um den heißen Brei herumreden. Sowohl die Eintracht als auch Hannover stehen vor der Partie unter Zugzwang. Während die Hessen nach dem schmeichelhaften Auftaktsieg in Freiburg nur noch einen Punkt in der Liga sammelten, warten die 96er auch vor dem 6. Spieltag auf ihren ersten Saisonsieg. Wer das Duell 15. gegen 16. als Verlierer verlässt, muss sich wohl oder übel mit dem Begriff "Krise" auseinandersetzen.

Das Personal

Europapokal und englische Woche stecken den Eintracht-Profis in den Knochen. Gut möglich also, dass Trainer Adi Hütter erneut Änderungen vornimmt. Als sicher gilt, dass Ante Rebic endlich zu seinem Startelf-Comeback für die Hessen kommt. Der Kroate ist in der Lage, die gesamte Offensive auf ein anderes Level zu heben. Auch Lucas Torró steht vor seiner Rückkehr ins Team. Nicolai Müller und/oder Filip Kostic könnten eine Verschnaufpause bekommen.

Hannover hat bislang keine Ausfälle zu verkraften, Coach Andre Breitenreiter beklagt einzig "das eine oder andere Wehwehchen".

So könnte Hannover spielen: Esser - Sorg, Anton, Wimmer, Albornoz - Schwegler, Walace - Bebou, Maina - Asano, Füllkrug

Das sagen die Trainer

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Wir haben ein sehr wichtiges Spiel vor der Brust. Klar ist, dass wir drei Punkte einfahren wollen und müssen. Ich will eine Mannschaft sehen, die sich besser präsentiert als in Mönchengladbach, sich 90 Minuten zerreißt und Power-Fußball spielt. Wir wissen um Hannovers Stärken, aber wir schauen mehr auf uns."

André Breitenreiter (Hannover 96): "Wir wollen da gerne gewinnen. Das ist aber kein Muss. Wenn man sich zu sehr unter Druck setzt, führt das in der Regel zu nichts."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Lange fünf Jahre trug Pirmin Schwegler das Trikot der Frankfurter Eintracht. Über den Umweg Hoffenheim führte es den Schweizer nach Hannover, wo der ballsichere und erfahrene Schwegler eine Hauptrolle im zentralen Mittelfeld einnimmt. Der 31-Jährige ordnet das Spiel der Niedersachsen, als Nebenmänner kommen der elegante Walace oder der rustikale Ex-Frankfurter Marvin Bakalorz in Frage.

Aufpassen muss die Eintracht auch auf Niclas Füllkrug. Beim Topstürmer der Niedersachsen ist der Knoten nach schwachem Saisonstart geplatzt. Der Ex-Bremer erzielte zwei Tore in den vergangenen drei Partien.

Die Statistik des Spiels

Die Spieltage gegen Hannover waren aus Sicht der Eintracht zuletzt auch immer Feiertage: Die vergangenen vier Aufeinandertreffen entschieden die Frankfurter für sich. Das ist ungewöhnlich, weil die Eintracht im historischen Sinne der Lieblingsgegner der Gäste ist. Gegen kein Team feierte Hannover mehr Bundesliga-Siege als gegen die Hessen (19).