4:1 als Ausgangslage: Die Tür zum Achtelfinale steht für Eintracht Frankfurt vor dem Rückspiel bei RB Salzburg sperrangelweit offen. Sorgen machen aber die aktuellen Schwankungen. Alles Wichtige zum Spiel.

Mit einem komfortablen Polster geht Eintracht Frankfurt in das Europa-League-Rückspiel im Sechzehntelfinale am Donnerstag (21 Uhr) gegen RB Salzburg. Durch das 4:1 aus dem Hinspiel steht die Tür zum Achtelfinale weit offen. Die Hessen müssen nur noch durchschreiten.

Die Ausgangslage

Man möchte es eigentlich kurz und knapp halten. Wie die Ausgangslage ist? Natürlich blendend. Ein 4:1 im Rücken müsste ein todsicheres Ding sein - oder? Ganz so einfach ist es dann aber wohl doch nicht. Die Heim-Niederlage gegen Union Berlin hat für eine Menge Fragezeichen gesorgt und einmal mehr aufgezeigt, dass die Frankfurter in ihren Leistungen reichlich wankelmütig sind.

"Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit gegen Berlin, dann wir es ganz, ganz schwer", urteilte daher auch schon Trainer Adi Hütter. Zum Glück, möchte man sagen, sieht es auch beim Gegner aus Salzburg alles andere als rosig aus. Der Tabellenzweite der österreichischen Liga kam am Wochenende über ein 2:2 beim Tabellensiebten Austria Wien nicht hinaus. Selbstvertrauen haben demnach beide Teams zwischen Hin- und Rückspiel nicht getankt.

Das Personal

So langsam wird es zwar müßig, aber dennoch muss es erwähnt werden: Bas Dost fällt mal wieder aus. Den Stürmer plagen weiter Adduktorenprobleme. Mit an Bord sind aber die zwei Fragezeichen Stefan Ilsanker und Danny da Costa, die gegen Berlin noch vorsichtshalter nicht im Kader standen. In der Offensive dürfte Hütter wieder auf Andre Silva setzen, auch die Stammspieler Sebastian Rode, Almamy Touré und Djibril Sow, die gegen Union Berlin rausrotiert waren, dürften in Salzburg wieder in der Startelf stehen.

Beim österreichischen Serienmeister bleibt die große Problematik, dass die Abgänge von Erling Haaland und Takumi Minamino bislang noch nicht teamintern aufgefangen werden konnten. Rekord-Neuzugang Noah Okafor saß in beiden Bundesligaspielen nur auf der Bank, die von ihrer Leihe vorzeitig zurückgeholten Mittelstürmer Karim Adeyemi und Mergim Berisha sind ebenfalls noch keine große Hilfe. Immerhin: Außer den Langzeitverletzten Alexander Walke und Youba Diarra kann RB-Trainer Jesse March aus dem Vollen schöpfen.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte Salzburg spielen: Stankovic - Ramalho, Onguene, Wöber - Mwepu, Junuzovic, Okugawa, Szoboszlai, Ulmer - Daka, Hwang

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: "Wir wissen um die Stärke Salzburgs zuhause, sie haben sie in vielen internationalen Spielen gezeigt. RB wird von der ersten Minute an sein Heil in der Offensive suchen und aggressiv starten. Sie müssen ein 1:4 aufholen, wir müssen unseren Vorsprung mit dem morgigen Ergebnis so hinbringen, dass wir weiterkommen. Wir müssen an unsere Stärken glauben, dann sind wir sehr schwer zu schlagen."

Jesse Marsch: Mit unserer Mannschaft ist es immer möglich, zu Hause drei Tore zu machen. Ich denke, auch vier oder fünf. Wenn wir zu null spielen können, ist die Aufgabe einfacher. Wenn wir eine Führung schaffen, ist alles am Leben. Die Gruppe ist bereit für eine gute Reaktion."

Auf diese Spielter gilt es zu achten

Dass er eine mehr als starke Bundesliga-Saison spielt, steht außer Frage. Und dennoch wirkte Eintracht-Keeper Kevin Trapp beim Spiel gegen Berlin alles andere als sicher. Auf Nachfragen zu seiner Leistung reagierte er nach Spielende zudem enorm dünnhäutig. In Salzburg werden die Hessen aber eventuell einen Trapp in Top-Form brauchen, sollte es doch noch eng werden.

Bei RB Salzburg lastet der Abgang von Wunderstürmer Haaland vor allem auf den Schultern von Patson Daka. Mit dem 21-Jährigen Sambier haben die Salzburger einen weiteren talentierten Mittelstürmer in ihren Reihen, Daka traf in der Liga bereits 16 Mal. Andererseits: Gegen Gegner wie TSV Prolactal Hartberg oder Spusu St. Pölten fällt das auch sicherlich leichter als in Frankfurt, wo er im Hinspiel äußerst blass blieb. Ob er also das Format hat, Haaland auch außerhalb der österreichischen Bundesliga zu ersetzen, bleibt abzuwarten.

Die Statistik des Spiels

4:1 – das klingt wie ein komfortabler Vorsprung. Die Eintracht täte allerdings gut daran, nicht allzu entspannt ins Spiel zu gehen. Zuhause sind die Salzburger nämlich eine Macht – und echte Tormaschine. In zehn Liga-Heimspielen schossen die Mozartstädter bereits satte 43 Tore. Das macht, richtig, 4,3 Tore im Schnitt, was dahingehend beunruhigend ist, als dass ein 3:0-Sieg den Salzburgern zum Weiterkommen reichen würde. Die gute Nachricht: 13 der Treffer kamen von Haaland und Takumi Minamino, die ihrer Fußballarbeit mittlerweile andernorts nachgehen.