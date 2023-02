Eintracht Frankfurt reist nach der Niederlage gegen Neapel zum Topspiel nach Leipzig und kämpft dort im direkten Verfolger-Duell um einen Platz im Spitzen-Quartett. Ob es zum Duell der französischen Ballermänner kommt, ist noch offen. Das Wichtigste zum Spiel.

Die Champions-League-Teilnehmer treffen sich zum Spitzenspiel in der Bundesliga: Eintracht Frankfurt muss am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig ran.

Die Ausgangslage

Beide Teams haben die Champions League in den Beinen und gleichzeitig die Champions League vor Augen. Heißt: Sowohl die Eintracht als auch RB waren unter der Woche – mehr oder weniger erfolgreich – in der Königsklasse aktiv und dürften schon mal ausgeruhter in eine Partie gegangen sein. Da sowohl die fünfplatzierten Leipziger (39 Punkte) als auch die einen Rang dahinter liegenden Frankfurter (38) die Saison unbedingt als Teil des Spitzen-Quartetts abschließen wollen, brauchen aber beide dringend Punkte.

Die Frage nach der besseren Form ist derweil eher schwer zu beantworten. RB befindet sich unter Marco Rose weiter im Aufschwung und bewies gegen Manchester City am Mittwoch, dass es auch gegen internationale Top-Clubs mithalten kann. Die vorangegangenen Ergebnisse mit einem klaren Sieg in Wolfsburg, einer Heimniederlage gegen Union Berlin und einem Remis in Köln zeigen aber auch, dass die ganz große Konstanz noch fehlt.

Ähnlich sieht das bei der Eintracht aus: In Köln von der Rolle, gegen Bremen souverän, gegen Neapel überfordert. Es hängt mal wieder viel von der Tagesform ab.

Das Personal

Dieses Thema ist bei der Eintracht schnell abgehakt. Bis auf den Langzeitverletzten Junior Ebimbe sind alle Mann an Bord, Trainer Oliver Glasner hat die freie Auswahl und mit dem wiedergenesenen Sebastian Rode eine zusätzliche Option für die Startelf in der Hinterhand.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Leipzig spielen. Bild © hessenschau.de

Zwei Fragezeichen gibt es derweil bei RB Leipzig: Nationalspieler Lukas Klostermann plagen Adduktorenprobleme, sein Einsatz ist fraglich. Bei Christopher Nkunku, der gerade sein Comeback nach längerer Verletzungspause feierte, ist zudem Vorsicht geboten. Ob und wie lange er spielen kann, entscheidet sich kurzfristig.

So könnte Leipzig spielen: Blaswich - Raum, Gvardiol, Orban, Henrichs - Schlager, Laimer - Szaboszlai, Forsberg, Werner - Silva

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Ich habe vor der Saison Leipzig als Meisterkandidat angegeben. Leipzig hat am Anfang eher unterperformt. Jetzt haben sie aber zu ihrer Stärke zurückgefunden. Sie sind eine Mannschaft, die auf Ballverluste lauert, um dann ihr Umschaltspiel und ihre Schnelligkeit einzusetzen."

Marco Rose: "Intensiv, aggressiv: Der Fußball von Oliver Glasner hat in Frankfurt zu großen Erfolgen geführt. Sie haben nicht nur Ideen gegen, sondern auch mit dem Ball. Ihr Mittelstürmer ist herausragend, und auch so haben sie viele gute Fußballer. Wir werden diese Saison noch einen langen Atem brauchen. Sowie viele gesunde Spieler, eine gute Form und gute Stimmung. Das Ziel am Samstag ist klar: Wir wollen die drei Punkte holen und die Eintracht auf Distanz halten."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Das Duell zwischen Leipzig und der Eintracht ist auch das Duell des WM-Pechvogels und demjenigen, der dank dieses WM-Pechvogels weltweit bekannt wurde. Kurz: Nkunku gegen Randal Kolo Muani. Letzter rutschte nur wegen der Verletzung von Nkunku noch nachträglich in den WM-Kader der französischen Nationalelf und sorgte dann bei der Weltmeisterschaft in Katar für Aufsehen. Nkunku feierte inzwischen sein Comeback auf dem Platz und hat keine großen Probleme mehr. Da sich sein Einsatz kurzfristig entscheidet, steht Kolo Muani gerade deutlich mehr im Fokus.

Der Eintracht-Shootingstar wird sich vor den Augen seines Nationalelf-Kollegen beweisen wollen und dürfte zudem nach seinem Platzverweis gegen Neapel doppelt motiviert sein. "Zwei Tore und die Rote Karte ist vergessen", gab ihm Trainer Glasner mit auf dem Weg. Kolo Muanis Mission ist also klar. Der Plan von Nkunku, so er denn spielt, wird allerdings ganz ähnlich aussehen.

Die Statistik des Spiels

Anders als bei Spielen von Schalke 04 wäre ein 0:0 zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag eine große Überraschung. Die große Stärke der beiden Bundesliga-Topteams ist nämlich ihre Offensive. Leipzig hat die drittmeisten Tore aller Clubs erzielt, ist die beste Kontermannschaft und zudem führend bei Treffern nach Freistößen. Die Eintracht hat mit Kolo Muani den besten Scorer der Liga in ihren Reihen, hat die viertmeisten Treffer erzielt und benötigt zudem ligaweit die wenigsten Schüsse für ein Tor. Langweilig dürfte es also nicht werden. Seht ihr Schalke, so wird das gemacht.

Das Spiel live verfolgen

Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig gibt es ab 15.20 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de zu hören. Dort gibt es außerdem einen Liveticker mit Livetabelle und -statistik. Übertragen wird die Partie vom Bezahlsender Sky.