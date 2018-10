Eintracht Frankfurt fährt als klarer Favorit zum 1. FC Nürnberg und kann sich gegen den Club in die Geschichtsbücher eintragen. Tore sind wohl garantiert, Trainer Adi Hütter plagen aber Personal- und Luxusprobleme.

Drei Tage nach dem nächsten europäischen Feiertag ist Eintracht Frankfurt wieder im Liga-Alltag gefordert. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter tritt am Sonntag zur ungewohnten Anstoßzeit um 13.30 Uhr beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg an.

Die Ausgangslage

Die Frankfurter Eintracht hat beim Club die große Chance, Historisches zu schaffen. Die Hessen könnten wettbewerbsübergreifend den sechsten Sieg in Folge feiern und damit ein Kunststück wiederholen, das es so in Frankfurt letztmals vor 19 Jahren gab. Der Trend und die Form sprechen klar für das Team von Coach Hütter. Nach ebenso erfolgreichen wie anstrengenden Englischen Wochen ist Überheblichkeit jedoch verboten.

Der 1. FC Nürnberg hat zwar die vergangenen beiden Spiele jeweils deutlich verloren, vor allem im eigenen Stadion ist der Aufsteiger aber gefährlich. Sieben ihrer acht Punkte holten die Franken, die auf einem ordentlichen 14. Platz stehen, vor heimischem Publikum.

Das Personal

Kaum ist der Herbst so, wie ein Herbst sein sollte, mehren sich die Wehwehchen im Frankfurter Kader. Rechtsverteidiger Danny da Costa und Kapitän David Abraham, die beide im Europa-League-Spiel gegen Limassol angeschlagen ausgewechselt werden mussten, drohen auszufallen. Für Abraham stünde Marco Russ bereit, da Costas Job könnte Jetro Willems übernehmen. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Torhüter Kevin Trapp. "Wenn er nicht 100 Prozent fit ist, spielt Frederik Rönnow", so Hütter. Spannend ist zudem die Frage, welches Stürmer-Duo dieses Mal ran darf.

Personalsorgen gibt es auch in Nürnberg. Wie der Club mitteilte, muss Trainer Michael Köllner auf gleich zwei Stammkräfte verzichten. U21-Nationspieler Eduard Löwen hat sich im Training am Knie verletzt und muss wohl mehrere Wochen pausieren. Ebenfalls nicht dabei ist Stürmer Mikael Ishak, auch den Schweden hat es am Knie erwischt.

So könnte Nürnberg spielen: Mathenia – Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold – Petrak - Behrens, Kubo – Palacios, Knöll, Misidjan

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: Fünf Siege in Folge ist für Eintracht Frankfurt keine Selbstverständlichkeit, deshalb dürfen wir auf die momentane Situation sehr stolz sein. Die Mannschaft macht eine gute Entwicklung. Sie hat Selbstvertrauen und ich habe das Gefühl, dass wir niemanden fürchten müssen, wenn wir die Leistung abrufen. Ich versuche sie so zu pushen, dass sie am Sonntag 100 Prozent bringen. Mit nur 90 Prozent können wir nicht gewinnen.

Michael Köllner (1. FC Nürnberg): Frankfurt hat einen guten Lauf, hat die letzten fünf Spiele gewonnen und dabei 19 Tore erzielt. Sie haben drei extrem gefährliche Stürmer. Wir müssen eng stehen und kompakt auftreten. Die Wege müssen zugestellt sein. Und wir müssen hart am Mann spielen und dürfen ihnen keine Luft lassen.

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bei der Eintracht dreht sich vor dem Spiel wieder einmal fast alles um die Frage, auf welches Sturmduo Hütter setzt. Fünferpacker Luka Jovic, der im Europapokal nur auf der Bank saß, hat bereits die Garantie für Einsatzminuten bekommen. Ob von Beginn an oder erneut als Joker, ist aber offen. Ginge es rein nach der Belastung, hätte sich Sébastien Haller eine Pause verdient. Der Franzose genießt aufgrund seiner Körpergröße aber wohl einen Sonderstatus. Ante Rebic dürfte ebenfalls gesetzt sein. So sehen Luxusprobleme aus.

Bei No-Name-Team Nürnberg fallen vor allem zwei ehemalige Lilien auf: Im Tor hat sich Christian Mathenia gegen Fabian Bredlow durchgesetzt und zeigte bei seinem Saisondebüt gegen Hoffenheim eine starke Leistung. Die 1:3-Niederlage konnte er zwar nicht verhindern, mit neun Paraden bewahrte er sein Team aber vor einer Klatsche. Was Mathenia im Tor ist, ist Hanno Behrens in der Mitte des Spielfeldes. Der Kapitän ist mit zwei Treffern gemeinsam mit dem verletzten Ishak der beste Torschütze des Teams und absoluter Führungsspieler. Auf ihn muss die Eintracht aufpassen.

Die Statistik des Spiels

Die Statistik des Spiels ist dieses Mal eine Zahl des Spiels: die 19. Sie beziffert gleichzeitig die Torausbeute der Frankfurter Eintracht in den vergangenen fünf Spielen sowie die Anzahl der Nürnberger Gegentore in dieser Bundesliga-Saison. Die Club-Abwehr ist die schwächste der Liga und damit die große Chance der Eintracht. Die Hessen haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie wackelnde Defensivreihen unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen können. Da gilt es anzusetzen.