"Wir sind rechtzeitig wieder in Schuss": Nach der sehr erfolgreichen Gruppenphase greift die Eintracht wieder in den Europapokal ein. In Sevilla trifft sie auch auf alte Bekannte aus der Bundesliga.

Audiobeitrag Audio Glasner: Betis wird mehr Ballbesitz haben als wir Audio Oliver Glasner steht Rede und Antwort. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Es ist wieder Europapokal-Zeit für Eintracht Frankfurt! Das Team von Trainer Oliver Glasner tritt am Mittwoch (18.45 Uhr im Audio-Livestream ) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Betis Sevilla an.

Die Ausgangslage

Bei Eintracht Frankfurt ist die Laune deutlich gestiegen: Der 4:1-Sieg in Berlin gibt nach einem holprigen Start in die Rückrunde Auftrieb - und jetzt kommt der geliebte Europapokal. "Wir sind rechtzeitig wieder in Schuss", stellte Trainer Oliver Glasner fest. Die Euphorie, mit der die Adler regelmäßig durch die Europa League fliegen, soll sie auch im Stadion Benito Villamarin tragen. Und sie erhält zusätzlichen Nahrung, denn der harte Kern der Fanszene hat für das Auswärtsspiel in Spanien seine Rückkehr angekündigt.

Zudem haben sich die Frankfurter durch ihren Gruppensieg das Sechzehntelfinale gespart und sind direkt ins Achtelfinale marschiert, während der kommende Gegner Sevilla erst noch Zenit St. Petersburg aus dem Weg räumen musste. Die Andalusier legen gerade dennoch eine starke Saison hin, auch wenn das Verfolgerduell der La Liga am vergangenen Sonntag gegen Atletico Madrid mit 1:3 verloren ging und Betis auf Rang fünf abrutschte.

Das Personal

Im Abschlusstraining, das die Eintracht am Dienstagvormittag noch in Frankfurt absolvierte, mischten die zuletzt angeschlagenen Danny da Costa und Sebastian Rode wieder mit und saßen im Anschluss mit im Flieger nach Spanien. Besonders Rode könnte in Sevilla ein Startelf-Kandidat sein - möglich, dass er Kristijan Jakic ersetzt. Eng werden könnte es im Sturm: Ragnar Ache fehlt verletzt, Goncalo Paciencia gelbgesperrt. Auf außen deutete Glasner an, defensiver als in Berlin agieren zu wollen.

Bei Betis ist Sergio Canales im offensiven Mittelfeld wieder dabei. Den Spanier fehlen hingegen Andres Guardado und Arsenal-Leihgabe Hector Bellerin im Defensivverbund verletzungsbedingt, Paul Akouokou im defensiven Mittelfeld wurde nicht für die Europa League gemeldet. Ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga, Marc Bartra, könnte in der Innenverteidigung spielen. Der ehemalige Schalke Juan Miranda könnte links verteidigen.

So könnte die Eintracht spielen. Bild © hessenschau.de

So könnte die Eintracht spielen: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

So könnte Sevilla spielen:

Rui Silva - Sabaly, Bartra, Ruiz, Miranda - Rodriguez, Carvalho - Ruibal, Fekir, Canales - Iglesias

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Wir müssen eine große Schippe drauflegen, um uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen. Das wird eine harte Nuss in Sevilla. Aber wir wollen uns mit den besten in der Europa League messen - dazu gehören Betis und wir. Ich erwarte, dass Betis mehr Ballbesitz haben wird als wir. Wir brauchen eine sehr, sehr kompakte Defensive. Wir müssen immer wieder Überzahl am Flügel herstellen. Sie sind sehr ballsicher, sind brandgefährlich bei Standards und haben erfahrene Leute in ihren Reihen."

Manuel Pellegrini: "Eintracht Frankfurt ist ein sehr schwieriger Gegner. Sie mögen in der Liga nicht vorne stehen, aber sie haben ihre Gruppe in der Europa League ohne Niederlage gewonnen. Ich erwarte, dass sie ihr Pressingverhalten auch bei uns beibehalten. Das ist eine Mannschaft mit Offensivdrang und Torgefahr. Es wird also eine Partie mit zwei Mannschaften, die eher kreativ als destruktiv agieren."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Ache verletzt, Paciencia gesperrt, Sam Lammers außer Form - im Eintracht-Sturm wird es einmal mehr auf Rafael Borré ankommen. Der Kolumbianer hat dabei einiges an Nachholbedarf: Während er in der Bundesliga der beste Torschütze der Hessen ist (sieben Treffer), konnte er in den bisherigen sechs Europapokal-Spielen nur ein mal treffen. Außerdem will der Stürmer in Spanien unter Beweis stellen, dass er mehr drauf hat, als er bei seinem Gastspiel beim FC Villarreal in der Saison 2016/2017 zeigen konnte. "Es wird ein Spektakel", kündigte er am Dienstag an.

Wer Makoto Hasebe (38) auf Eintracht-Seite für einen Oldie hält, der sollte sich erst mal Betis-Kapitän Joaquín anschauen. Der 40-Jährige ist bei den Spaniern ein echter Dauerbrenner im Mittelfeld, der unter anderem alle acht Europa-League-Spiele in dieser Saison für sein Team bestritten und sich den Respekt der Gegner verdient hat. "Ich freue mich, gegen einen Spieler zu spielen, der älter ist als ich", gab Hasebe vor dem Aufeinandertreffen zu Protokoll.

Die Statistik zum Spiel

Geht es nach den Zahlen, kann das Unentschieden schon fest verbucht werden. Denn Eintracht Frankfurt ist bislang bei Auswärtsspielen in Spanien ungeschlagen, zuletzt gab es 2006 ein 1:1 bei Celta de Vigo. Betis Sevilla hat dagegen zu Hause noch nie gegen eine deutsche Mannschaft verloren. Bayer Leverkusen gelang in der Europa-League-Gruppenphase nur ein 1:1 in Andalusien.