Will auch in London jubeln: Filip Kostic Bild © Imago Images

Jetzt gilt’s: Eintracht Frankfurt will im Hinspiel gegen West Ham United in London den Grundstein für den Europa-League-Finaleinzug legen. Zwei Zweikämpfer fehlen den Hessen, dafür winkt einem anderen Spieler ein Rekord.

Crunchtime: Eintracht Frankfurt trifft am Donnerstag im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals auf West Ham United. Bei hr-iNFO und im Audiostream bei hessenschau.de hören Sie das Spiel ab 21 Uhr live und in voller Länge.

Die Ausgangslage

… ist relativ klar: Sekt oder Selters. Nach dem berauschenden Viertelfinal-Sieg in Barcelona wartet mit West Ham United im Halbfinale ein weiterer echter Brocken auf die Eintracht. In London können die Hessen den Grundstein legen, um in der nächsten Woche im Rückspiel ins Finale einzuziehen. Das noch einmal für alle Fans der Eintracht zum Genießen: Eintracht Frankfurt kann nächste Woche ins Finale der Europa League einziehen.

Voraussetzung dafür ist, dass die Hessen ihr Europacup-Gesicht zeigen und nicht ihr in dieser Saison allzu blasses Bundesliga-Gesicht. Immerhin scheinen die Spieler für die historische Tragweite des Spiels sensibilisiert. "Wir haben eine große Chance, etwas Unglaubliches zu erreichen", sagte Djibril Sow auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Na dann, los!

Das Personal

Fraglich ist bei Eintracht Frankfurt lediglich Christopher Lenz, der sich gegen Union Berlin den kleinen Zeh gebrochen hat. Zwei Stammspieler fallen jedoch auch ohne Verletzung aus: Abwehrkante Evan N'Nicka muss nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den FC Barcelona ein Spiel aussetzen, ebenso Mittelfeldspieler Kristian Jakic, der gelbgesperrt pausiert.

Beim Gegner aus West Ham ist die Personaldecke vor allem in der Defensive etwas dünn. Die Innenverteidiger Angelo Ogbonna (Kreuzbandriss) sowie Issa Diop (Knöchel) und Kurt Zouma (Sprunggelenk) fehlen verletzt beziehungsweise angeschlagen. Linksverteidiger Aaron Cresswell sitzt zudem eine Rotsperre ab.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte West Ham spielen: Areola - Johnson, Cresswell, C. Dawson, Masuaku - Rice, Soucek - Bowen, Benrahma, Pablo Fornals - Antonio

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Sie sind physisch sehr stark, präferieren ein schnelles Spiel in die Spitze und sind enorm gefährlich nach Standardsituationen. Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir freuen uns auf die Herausforderung."

David Moyes: "Barcelona in zwei Spielen zu schlagen, war eine unglaubliche Leistung und zeigt Frankfurts Qualitäten. Sie haben viele Ähnlichkeiten mit uns, gehen früh drauf und haben ein oder zwei Spieler, die den Unterschied machen können. Es wird ein spannendes Spiel. Sie sind ein großer Name im deutschen Fußball."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Nachdem Filip Kostic zuletzt das Camp Nou abgerissen hat, stellt sich die Frage: Can he do it on a cold, rainy night in London? Die Spielanlage West Hams ist deutlich körperlicher und weniger auf Ballbesitz ausgelegt, Kostic wird voraussichtlich also nicht allzu viel Platz haben. Den einen oder anderen Kostic-Lauf in die Tiefe wird es jedoch geben. Und dann muss er da sein.

Auf der anderen Seite ist Declan Rice der zentrale Spieler. Rice ist erst 23 Jahre jung, aber schon der unumstrittene Chef im zentralen Mittelfeld. Zweikampstark, spielintelligent, gut im Ballgewinn und Umschaltspiel – Sebastian Rode und Djibril Sow erwartet am Donnerstagabend Schwerstarbeit, wollen sie Rice' Einfluss auf das Spiel beschneiden. Und das wird einer der Schlüssel zum Spiel sein.

Die Statistik des Spiels

Egal, wie das Spiel ausgeht, einen neuen Rekord wird es auf jeden Fall geben. Eintracht-Keeper Kevin Trapp steht nämlich kurz davor, alleiniger deutscher Europa-League-Rekordspieler zu werden. Mit aktuell 34 Einsätzen teilt sich Trapp den ersten Platz derzeit noch mit dem ehemaligen Salzburg-Torwart Alexander Walke, heute Abend kann sich Trapp demnach mit seinem 35. Einsatz zum alleingen Spitzenreiter krönen. Und in Frankfurt hätte sicher niemand etwas dagegen, wenn die Einsätze 36 und vor allem 37 in den nächsten Wochen folgen würden. Gern mit einer kleinen Belohnung in Form der Europa-League-Trophäe am Ende.