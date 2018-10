Die Eintracht peilt den dritten Sieg im dritten Europa-League-Gruppenspiel an.

Die Tour durch Europa geht weiter für Eintracht Frankfurt. Die Tür zum Weiterkommen kann gegen Apollon Limassol weit aufgestoßen werden. Doch Vorsicht: Die Zyprer sind nicht zu unterschätzen.

Die dritte Partie in der Europa-League-Gruppenphase steht auf dem Programm: Eintracht Frankfurt empfängt am Donnerstag (21 Uhr) Apollon Limassol. Mit einem Erfolg gegen den zyprischen Verein könnten die Hessen das Tor zum Sechzehntelfinale weit aufstoßen.

Die Ausgangslage

Getreu dem Motto "läuft bei uns" eilt die Frankfurter Eintracht derzeit von Sieg zu Sieg. In der Europa League wurden die vermeintlichen Schwergewichte Olympique Marseille (2:1) und Lazio Rom (4:1) besiegt. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter konnte gar die vergangenen vier Pflichtspiele allesamt für sich entscheiden. Sollte die Formstärke anhalten, würde die Chance auf ein Überwintern im europäischen Wettbewerb deutlich ansteigen.

Der Gegner aus Zypern wurde nach der Auslosung als das "schwächste Glied" der Gruppe ausgemacht. Allerdings ist die sehr erfahrene Mannschaft mit fünf Siegen in fünf Partien stark in die nationale Liga gestartet. Auch auf internationaler Ebene waren die Auftritte ordentlich: Am ersten Spieltag bei Lazio Rom unterlag Apollon nur knapp (1:2), auch gegen Marseille zeigte die Mannschaft, die mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren auflief, Moral und schaffte nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2. "Die Europa League ist ihr Highlight. Wir sind gut beraten, wenn wir das Spiel mit dem notwendigen Respekt angehen", schärfte Sportdirektor Bruno Hübner die Sinne der Eintracht.

Das Personal

Trainer Adi Hütter kann aus dem Vollen schöpfen und auf viele Spieler in Topform zurückgreifen. Ante Rebic kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre in der Bundesliga wieder zurück, er ist somit eine Alternative für den Angriff. Hütter kann also rotieren, möglicherweise erhält der eine oder andere "Vielspieler" eine Pause.

So könnte Frankfurt spielen: Trapp – Abraham, Hasebe, Russ – Kostic, de Guzmán, da Costa – Gacinovic, Rebic – Haller, Jovic

Gäste-Coach Sofronis Avgousti konnte seine Leistungsträger im vergangenen Heimspiel gegen Ermis Aradippou frühzeitig zur Schonung vom Feld holen. Bereits zur Pause stand es 4:0 für Apollon gegen einen überforderten und schon nach zehn Minuten in Unterzahl agierenden Gegner. Systematisch können sich die Frankfurter auf ein eher defensiv ausgerichtete 4-2-3-1-System einstellen.

So könnte Limassol spielen: Vale – Joao Pedro, Yuste, Roberge, Soumah – Bru, Sachetti – Sardinero, Pereyra, Carayol – Zelaya

Das sagt der Trainer

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Ich erwarte Limassol mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen gewinnen, um in der Gruppe weiterzukommen. Das ist eine ausgebuffte, erfahrene Mannschaft, die technisch sauberen Fußball spielt. Unser Aufgabe wird es sein, nicht hinterherzulaufen und den Gegner im Spielaufbau zu stören. Wir haben vorne aber viel Power und können den Punch setzen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Rotation hin oder her, ein Eintracht-Spieler hat seinen Stammplatz sicher: Danny da Costa. Der Rechtsverteidiger ist (gezwungenermaßen) der Dauerbrenner bei den Hessen. Von Müdigkeitserscheinungen fehlt bislang aber jede Spur. Im Gegenteil: In der Europa League drehte der 25-Jährige zuletzt richtig auf. Gegen Lazio Rom erzielte er zwei Tore und führt damit gemeinsam mit Jovic die europäische Torschützenliste der Eintracht an. Ob er gegen Limassol noch einen Treffer nachlegen kann?

"Sie haben zwar wenige Spieler unter 30 Jahren, aber trotzdem Charakter“, sagte Hübner zu Limassol. Stürmer Emilio Zelaya war bislang auffälligste Figur von Limassol, er erzielte zwei der drei Treffer in der Europa League. Ein wichtiger Faktor für das Team ist zudem Kapitän Fotis Papoulis. Der Linksaußen schoss Apollon mit vier Treffern in die Hauptrunde des Wettbewerbs.

Statistik des Spiels

Seit 13 Partien wartet Apollon auf internationalem Parkett auf einen Sieg. Die Eintracht hingegen ist seit sechs Begegnungen vor eigenem Publikum ungeschlagen. Die letzte Erfahrung gegen einen zyprischen Verein war für die Frankfurter positiv: In der Saison 2013/14 trafen die Hessen auf APOEL Nikosia und entschieden beide Partien (3:0/2:0) für sich.