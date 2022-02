Eintracht Frankfurt tritt am Samstagabend in Köln an.

Eintracht Frankfurt tritt am Samstagabend in Köln an.

Eintracht Frankfurt reist zum 1. FC Köln - zum Topspiel am Samstagabend und direkten Duell um den Europapokal. Bei den Hessen kommt es auf Filip Kostic an - und auf eine gute Deckung gegen Kölns Überstürmer.

Am Samstagabend (18.30 Uhr) bestreitet Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln das Topspiel des 23. Spieltages. Der Tabellenachte empfängt dabei den Zehnten im Kampf um die Europapokalplätze.

Die Ausgangslage

Seit Wochen eigentlich unverändert: Die Eintracht hat nach wie vor Schlagdistanz zu den Europacup-Plätzen, auch aktuell sind es nur drei Punkte auf den Tabellenvierten. Aber die Hessen verpassen es in schöner Regelmäßigkeit, die nötigen Siege einzufahren, um tatsächlich mal unter die ersten Sechs zu springen. Die gute Nachricht: Alles ist noch drin. Die weniger gute: So richtig im Flow ist die Eintracht aktuell nicht.

Nun also das Spiel gegen den 1. FC Köln, der erstaunlicherweise ebenfalls beste Chancen auf den Europacup hat. Die Kölner, vergangenes Jahr noch in der Relegation, spielen eine überraschend gute Saison und haben im Schneckenrennen um Europa mit 32 Zählern aktuell gar einen mehr auf dem Konto als die Eintracht. Weswegen sich in der Domstadt die ersten Blicke schon zaghaft gen Europa League richten. "Frankfurt ist ein direkter Gegner im Kampf um das obere Tabellendrittel. Natürlich wollen wir weiter nach oben", wagte sich zuletzt Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri aus der Deckung.

Das Personal

Eintracht-Trainer Oliver Glasner muss auf Ragnar Ache, Goncalo Paciencia und Diant Ramaj verzichten, dafür konnte Libero Makoto Hasebe nach seinem Pneumotorax aus dem Spiel gegen Stuttgart wieder mittrainieren. Glasners Gegenüber konnte unter der Woche Stürmer Anthony Modeste und Verteidiger Julian Chabot nach überstandener Corona-Infektion wieder im Kreise der Mannschaft begrüßen. Damit fehlt im Spiel gegen die Eintracht lediglich Stammkeeper Marvin Schwäbe, Timo Horn wird ihn ersetzen.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte Köln spielen: Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Skhiri - Thielmann, Uth, Duda - Modeste.

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: Wir haben in dieser Woche knackig und intensiv trainiert. Uns fehlt in den Spielen momentan die Effizienz der Hinrunde, spielerisch waren wir gegen Wolfsburg aber beispielsweise besser als beim Sieg in Gladbach. Die Spieler investieren immer wieder viel, um in gute Abschlussituationen zu kommen. Wir brauchen einfach wieder den Punch im gegnerischen Strafraum. Beim 1. FC Köln sieht man eine klare Handschrift von Steffen Baumgart: Druck am Gegner, Pressing, mutiges Spiel von hinten heraus. Das wird Vollgasfußball - und da können wir Paroli bieten.

Steffen Baumgart: Es sind noch einige Positionen offen. Timo Horn hat die für ihn neue Situation gut angenommen und hat sich menschlich sehr gut verhalten. Die Rückschläge von Frankfurt ändern nichts an ihrer Qualität, Rückschläge haben wir alle. Es ist eine Mannschaft, die schon in dieser Saison bewiesen hat, dass sie mit schwierigen Situationen umgehen kann. Eine gefestigte Truppe mit sehr hohen Qualitäten, gerade im Umschaltspiel, sehr direkt, sehr klar, gut bei Standards. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen aber einfach die Punkte hierbehalten.

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Für Eintracht-Flügel- und Unterschiedsspieler Filip Kostic läuft es seit einigen Wochen eher holprig. Erst setzte ihn eine Corona-Infektion außer Gefecht, dann gab es Probleme mit der Achillesferse, anschließend erkrankte der Serbe an einer Grippe. Mit der Folge, dass vom eigentlichen Kostic, der spektakulär die linke Seite hochjagt und Flanken im Minutentakt in den Strafraum bringen kann, aktuell nicht viel zu sehen ist. Gegen Wolfsburg kam Kostic erst spät ins Spiel, wirkte zudem alles andere als bei 100 Prozent. Gegen den "Effzeh" wird er wohl wieder von Beginn an spielen. Ob er schnell wieder in Form kommt, könnte für die Eintracht die entscheidende Frage im Kampf um Europa sein.

Auf der Gegenseite gehört das Rampenlicht aktuell Anthony Modeste, dessen Karriere eigentlich bereits langsam auszutrudeln schien. Kölns einstiger Top-Torschüzte (25 Saisontore 2016/17) und Rekordtransfer (für 29 Millionen Euro zu Tianhai nach China 2018) spielte in der vergangenen Saison nur noch sporadisch und wurde gar ein halbes Jahr nach Saint-Etienne ausgeliehen. Unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart wird der 33-Jährige aber plötzlich wieder gebraucht – und netzt wie zu seinen besten Zeiten. Bereits 14 Saisontore hat der Sturmtank auf dem Konto. Bliebe aus hessischer Sicht zu hoffen, dass am Samstag erst einmal kein weiteres dazukommt.

Die Statistik zum Spiel

Drei der vergangenen vier Spiele endeten 1:1. Außergewöhnlich oft trennten sich Köln und Frankfurt in der Bundesliga unentschieden. Aber: Kölns Trainer Baumgart konnte in drei Begegnungen gegen Glasner nicht gewinnen. Weitere Statistiken zum Aufeinandertreffen gibt es hier.