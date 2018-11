Die Spieler von Eintracht Frankfurt wollen auch in Limassol jubeln.

Die Spieler von Eintracht Frankfurt wollen auch in Limassol jubeln. Bild © Imago

Die Frankfurter Eintracht kann den Einzug in die nächste Runde der Europa League mit einem Sieg auf Zypern perfekt machen. Der "Goldene Herbst" hat das Selbstvertrauen bei den Hessen steigen lassen.

Die Rückrunde der Europa-League-Gruppenphase startet: Die Frankfurter Eintracht kann am vierten Spieltag beim Auswärtsauftritt in Nikosia gegen Apollon Limassol am Donnerstag das Weiterkommen perfekt machen. hessenschau.de überträgt die Partie ab 18.54 Uhr im Social Radio.

Die Ausgangslage

Die Eintracht ist die Mannschaft der Stunde. Seit Ende September ungeschlagen, haben die Frankfurter bis auf den müden Kick in Nürnberg vor allem gegen schwächere Gegner dominante Auftritte hingelegt und 19 von 21 möglichen Zählern in den vergangenen sieben Partien gesammelt. Das Hinspiel gegen Limassol vor zwei Wochen war da keine Ausnahme. Bis auf eine gute Aktion mit Doppel-Alu wirkten die Zyprioten in Frankfurt hilflos und waren mit der 0:2-Niederlage gut bedient.

Präsentiert sich die Eintracht im Rückspiel ähnlich stark, können sie auf der Mittelmeerinsel bereits den Einzug in die K.o.-Phase klar machen. Bei einem Sieg sind die Frankfurter sicher weiter, bei einem Remis ist das Sechzehntelfinale nur noch rechnerisch in Gefahr. Der Gegner aus Limassol ist nach der Niederlage in Frankfurt aus dem Tritt geraten, zuletzt sammelten die Zyprer in zwei Ligapartien nur noch einen Zähler.

Das Personal

Beim 3:0-Auswärtssieg in Stuttgart ließ Trainer Adi Hütter erstmals gleich alle drei Star-Stürmer zusammen auflaufen. Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic dankten es ihrem Coach und marodierten durch den VfB-Strafraum wie eine Bande losgelassener Hunnen. Ganz so viel Offensivpower ist auf Zypern nicht zu erwarten, kehrt doch auch Mijat Gacinovic wieder in den Kader zurück.

Leichte Sorgen gibt es im defensiven Zentrum. Neben dem am Schambein verletzten Lucas Torró war auch der zweite Mittelfeld-Staubsauger, Gelson Fernandes, zuletzt angeschlagen. Als mögliche Alternative stünde Marc Stendera bereit.

So könnte die Eintracht spielen

So könnte Limassol spielen: Vale – Joao Pedro, Yuste, Roberge, Soumah – Bru, Sachetti – Sardinero, Pereyra, Carayol – Zelaya

Das sagt Eintracht-Trainer Adi Hütter:

"Es ist phänomenal, welche Strapazen unsere Fans auf sich nehmen, um uns hier zu unterstützen. Auch deshalb hoffe ich, dass wir gewinnen und weiterkommen. Wir haben den ersten von drei möglichen Matchbällen. Wir werden alles versuchen, dass wir das Weiterkommen perfekt machen. Wir haben eine große Chance, die wir nutzen wollen. Wir haben zuhause gegen Limassol sehr gut gespielt. Aber Apollon wird im Heimspiel ein anderes Gesicht zeigen. Dass sie eine andere Qualität haben, haben sie auch im Spiel gegen Marseille gezeigt."

Auf diesen Spieler gilt es zu achten

Bei all dem berechtigten Lob für das neue Trio im Frankfurter Sturm, von der Eintracht liebevoll "magisches Gleisdreieck" getauft, ragt doch ein Spieler aus der Offensive hervor: Sébastien Haller. Der Franzose ist seit Wochen in Höchstform. Stets anspielbar, mit vielen guten Pässen und sicher im Abschluss ist er völlig verdient der Topscorer der Bundesliga. Wie wichtig Haller für die Eintracht ist, zeigte sich, als er einmal nicht spielte. Beim 1:1 in Nürnberg saß der 24-Jährige zunächst auf der Bank, die Frankfurter Offensive war sofort gehemmt.

Statistik des Spiels

Seit 14 Partien ist Apollon Limassol ohne Sieg in der Europa League. In der Vorrunde konnten die Zyprer erst einen Punkt sammeln, ein Last-Minute-Treffer führte noch zum glücklichen 2:2 gegen Olympique Marseille. Sollte die Negativserie anhalten und Lazio Rom parallel dazu gegen Marseille gewinnen, wäre das Ausscheiden besiegelt.