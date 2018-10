Eintracht peilt gegen Lazio großen Schritt an

1.680 Tage Warten haben ein Ende für Eintracht Frankfurt: Vor ausverkauftem Haus steht gegen Lazio Rom das erste Heimduell in der Europa League seit Februar 2014 an. Alles Wichtige zum Spiel erfahren Sie hier.

Die nächste Englische Woche steht an für die Frankfurter Eintracht. Vier Tage nach dem verdienten Heimsieg gegen Hannover 96 sind die Antennen wieder auf Europapokal gerichtet. Am Donnerstag (21 Uhr) kommt mit Lazio Rom ein Spitzenteam aus Italien an den Main.

Die Ausgangslage:

Die Situation bei Eintracht Frankfurt hat sich nach dem klaren Erfolg gegen Hannover 96 deutlich entspannt. Mit sieben Zählern belegen die Hessen einen Rang im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. In der Europa League haben die Frankfurter nach dem Sieg gegen Olympique Marseille die große Chance, die Tür Richtung Achtelfinale mit einem weiteren Dreier weit aufzustoßen. "Das wäre ein großer Schritt. Unser Anspruch ist es, die Gruppenphase zu überstehen", gab sich Sportdirektor Bruno Hübner kämpferisch.

Lazio Rom hingegen musste am vergangenen Wochenende einen Nackenschlag hinnehmen. Im Derby unterlagen sie dem Stadtrivalen AS mit 1:3, es war bereits die dritte Saisonniederlage für die Hauptstädter. Etwas besser lief es bislang auf internationaler Ebene: Die Auftaktpartie gegen Apollon Limassol endete vor eigenem Publikum mit 2:1.

Das Personal:

Jetro Willems ist gesperrt, David Abraham verletzt. Vieles deutet also darauf hin, dass erneut Ersatz-Kapitän Marco Russ eine Frankfurter Fünfer- beziehungsweise Dreierkette aufs Feld führen wird. In der Offensive gilt: Die Rotationsmaschine wird auch für die Europa League keine Pause einlegen. Gacinovic könnte nach seiner Pause im Hannover-Spiel in die Mannschaft zurückkehren. Denkbar ist auch, dass Sébastien Haller eine Pause einlegen darf und Luka Jovic zu einem Startelf-Einsatz kommt.

Lazio-Trainer Simone Inzaghi kann praktisch aus den Vollen schöpfen. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Mittelfeldspieler Valon Berisha. Der Neuzugang von RB Salzburg hat wegen muskulärer Probleme noch kein Pflichtspiel für die Römer bestritten. In Frankfurt könnte der Bosnier der Überraschungsfaktor sein.

Das sagen die Trainer:

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): Lazio ist eine Mannschaft, die schnell in die Spitze spielt und mit allen Wassern gewaschen ist. Wir brauchen eine Mannschaft, die 90 Minuten fightet. Wichtig ist, dass wir defensiv wenig zulassen und nach vorne hin unsere Power ausspielen.

Simone Inzaghi (Lazio Rom): Die Eintracht ist eine organisierte Mannschaft, die von einem exzellenten Trainer angeführt wird. Er hat starke und schnelle Angreifer sowie physische Verteidiger. Sie haben ein außergewöhnliches Publikum und werden das Stadion auf ihrer Seite haben.

Auf dieser Spieler gilt es zu achten:

Ob Ciro Immobile, Luis Alberto oder Sergej Milinkovic-Savic: Die Offensive von Lazio Rom ist mit europaweit begehrten Topspielern besetzt. Trainer Inzaghi scheut sich auch nicht, seine besten Akteure in der Europa League auflaufen zu lassen. Der aktuelle Tabellensechste der italienischen Serie A nimmt den Wettbewerb ernst - und die Eintracht-Defensive muss sich somit auf viel Arbeit einstellen.

Statistik des Spiels:

Der Eintracht liegt Europa im eigenen Stadion. Die letzte Niederlage vor eigenem Publikum datiert noch vom 19. Oktober 2006: Damals verloren die Hessen, unter der Regie von Friedhelm Funkel, mit 1:2 gegen den US Palermo. Seitdem gab es bei sechs Heimauftritten vier Siege und zwei Remis. Das bislang letzte internationale Heimspiel endete im Februar 2014 mit 3:3 gegen den FC Porto.