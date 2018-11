Die Eintracht fährt zum Tabellenletzten, bei dem schon kurz nach dem Trainerwechsel Ernüchterung herrscht. Allerdings spricht die Statistik gegen Adi Hütters Team.

Nach dem glücklichen 1:1 in Nürnberg geht es für Eintracht Frankfurt schon am Freitag in der Bundesliga weiter. Die Frankfurter gastieren um 20.30 Uhr beim kriselnden VfB Stuttgart.

Die Ausgangslage

Die Eintracht ist in der Bundesliga seit Ende September (1:3 in Gladbach) ungeschlagen, wirkte zuletzt in Nürnberg aber etwas ausgelaugt und kam nur mit viel Glück zu einem Punkt. Durch das frühe Pokalaus in Ulm hat das Team nun aber ausnahmsweise mal keine Englische Woche in den Knochen und dürfte das zweite Auswärtsspiel in Folge deshalb wieder mit mehr Schwung angehen. Mit 14 Punkten aus neun Spielen und Platz sieben in der Tabelle ist man auf alle Fälle noch immer voll im Soll.

Ganz anders sieht es beim Gegner aus: Der VfB Stuttgart hat einen Trainerwechsel hinter sich, der völlig verpufft ist. Markus Weinzierl übernahm von Tayfun Korkut und musste erst mal zwei 0:4-Niederlagen (gegen Dortmund und in Hoffenheim) hinnehmen. Mit nur fünf Punkten und sechs geschossenen Toren teilt man sich aktuell den letzten Tabellenplatz mit Fortuna Düsseldorf.

Das Personal

Die Eintracht wird wie schon in Nürnberg auf Lucas Torró verzichten müssen. Der Spanier leidet an einer Schambeinentzündung. Spannend wird es erneut im Sturm, wo auf drei starke Spieler (Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller) wohl wieder nur zwei Plätze kommen. Haller dürfte nach seinem Joker-Tor jedoch wieder in der Anfangself stehen.

Dem VfB Stuttgart fehlt in jedem Fall der rotgesperrte Linksverteidiger Emiliano Insua. Ersetzen könnte ihn der wiedergenesene Dennis Aogo. Mit Marc-Oliver Kempf hat der VfB auch einen ehemaligen Eintrachtler in seinen Reihen. Nach einem Muskelfaserriss ist der 23-Jährige zurück im Training. Ob er im Kader stehen wird, ist allerdings noch offen.

So könnte Stuttgart spielen: Zieler - Aogo, Badstuber, Pavard, Baumgartl - Maffeo, Gentner, Ascacibar, Thommy - Gomez, Gonzales

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: Wir müssen wieder viel aktiver nach vorne spielen. In Nürnberg waren wir nicht gut. Die Mannschaft des VfB Stuttgart besitzt viel Qualität. Sie spielt sehr kompakt, ist aggressiv und versucht, schnell umzuschalten. Sie hat definitiv mehr Potenzial als Tabellenplatz 18 ausdrückt.

Markus Weinzierl (VfB Stuttgart): Wir haben den Ansatz, erst mal unsere Defensive zu stärken, wir brauchen einen klaren Plan, eine klare Struktur, wir haben daran auch gearbeitet in dieser Woche. Ich wünsche mir, dass wir mal in Führung gehen können, das ist es, was die Mannschaft jetzt braucht. Gegen die Eintracht muss der Rasen brennen.

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Sébastien Haller ragt akuell aus dem starken Eintracht-Sturm heraus. Der bullige Franzose war in den vergangenen Spielen an sieben Toren beteiligt, vier davon erzielte er selbst. Als Zielspieler ganz vorne ist der 24-Jährige aktuell eine unverzichtbare Größe in der hessischen Offensive.

Hallers Gegenüber Mario Gomez war in dieser Saison bislang drei Mal erfolgreich - damit hat er immerhin 50 Prozent aller VfB-Tore erzielt. Der 33-Jährige ist der Routinier im Team, auf ihn dürfte auch der neue Trainer Weinzierl besonders setzen. Beim 0:4 am vergangenen Wochenende in Hoffenheim vergab er jedoch in der Anfangsphase eine sehr gute Chance, der VfB blieb einmal mehr ohne Tor.

Die Statistik des Spiels

Von 46 Spielen in Stuttgart hat die Eintracht bisher gerade mal acht gewinnen können. 28 Mal siegte der VfB in der heimischen Arena, dazu gab es zehn Unentschieden. Die Frankfurter sollten also motiviert sein, diese Statistik etwas netter zu gestalten. Den letzten Sieg bei den Schwaben gab es im August 2015.