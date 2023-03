Die Ausgangslage ist denkbar schlecht: Einen 0:2-Rückstand ohne Fans aufholen und dabei auf zwei wichtige Offensivkräfte verzichten müssen. Daraus zieht die Eintracht vor dem Achtelfinal-Rückspiel in Neapel ihre Motivation. Das Wichtigste zum Spiel.

Wird es der letzte Frankfurter Champions-League-Auftritt in dieser Spielzeit? Die Eintracht muss am Mittwoch (21 Uhr) bei der SSC Neapel antreten.

Die Ausgangslage

Das Viertelfinale in der Champions League ist nach dem 0:2 aus dem Hinspiel für die Frankfurter in weiter Ferne – und doch wollen die Hessen in Neapel das Unmögliche möglich machen. Das allerdings ohne Fans aus Frankfurt, die auf Verheiß der italienischen Behörden draußen bleiben müssen. Die Eintracht spricht von "Wettbewerbsverzerrung". Nach einer tagelangen Ticket-Posse der italienischen Sicherheitsbehörden hatten die Hessen auf das ihr zustehende Gästekontingent von 2.700 Eintrittskarten verzichtet.

Während die Eintracht weiter ihre Form aus dem Vorjahr sucht und sich in der Bundesliga zuletzt mit einem 1:1 gegen Stuttgart begnügen musste, ist Neapel dem Gewinn der italienischen Meisterschaft am Wochenende einen weiteren Schritt näher gekommen – und jagt den Allzeitrekord in der Serie A . Der souveräne Tabellenführer fuhr einen 2:0-Sieg gegen Atalanto Bergamo ein.

Das Personal

Die Frankfurter müssen auf den gesperrten Torjäger Randal Kolo Muani und den verletzten Offensivspieler Jesper Lindström verzichten. "Natürlich fehlen zwei Spieler mit herausragenden Fähigkeiten. Aber uns zeichnet seit langer Zeit aus, dass wir Ausfälle kompensieren können. Ein Spieler allein kann ein Spiel ohnehin nicht gewinnen", sagt Trainer Oliver Glasner. Als Alternativen stehen Rafael Borre und Daichi Kamada bereit. Offen ist, wen Glasner im Abwehrzentrum aufstellt, Routinier Makoto Hasebe dürfte den Vorzug vor Hrvoje Smolcic oder Kristijan Jakić erhalten. Auf der rechten Seite muss sich Glasner zwischen Aurélio Buta und Ansgar Knauff entscheiden.

So könnte die Eintracht spielen: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Sow, Rode, Max - Götze, Kamada - Borre

So könnte Neapel spielen: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kwarazchelia

Das sagen die Trainer

Luciano Spalletti: "Wir unterschätzen dieses Spiel nicht. Wir kennen die Stärke von Glasner und seiner Mannschaft. Letztes Jahr hat diese Mannschaft in Barcelona gewonnen, nachdem wir gegen Barcelona verloren haben."

Oliver Glasner: "Wir sind nicht überheblich, haben keinen Zweckoptimismus. Aber wir wollen uns auf Europas größter Bühne wieder zeigen und Eintracht-Frankfurt-Fußball spielen. Wir wollen mindestens zwei Tore erzielen und werden alles, was wir haben, geben, damit wir ins Viertelfinale einziehen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Im Hinspiel war Kevin Trapp der beste Frankfurter auf dem Platz. Der Torwart verhinderte eine höhere Heimniederlage – und dürfte mit Blick auf die Offensivqualitäten der Napolitaner auch im Rückspiel entscheidend bei dem Vorhaben sein, zunächst einmal zwei Tore aufzuholen. Zudem dürfte Kapitän Sebastian Rode im Mittelfeld eine entscheidende Rolle zukommen, um die Balance zwischen Toreschießen und Abwehrarbeit bestmöglich zu halten.

Wie im Hinspiel gilt es für die Frankfurter, Victor Osimhen in den Griff zu kriegen. Der nigerianische Angreifer hatte das 1:0 in Frankfurt kurz vor der Pause erzielt und immer wieder für Gefahr gesorgt. Überhaupt hatte die Eintracht mit der neapolitanischen Schnelligkeit in Kopf und Fuß so ihre Probleme.

Die Statistik des Spiels

Zwei der drei Aufeinandertreffen zwischen der Eintracht und Neapel haben die Frankfurter gewonnen. Beide 1:0-Siege liegen schon länger zurück und stammen aus der Achtelfinal-Paarung des Uefa-Cups 1994/95. Das dritte Duell entschied Neapel im Februar bekanntlich für sich.

Das Spiel live verfolgen

Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei der SSC Neapel gibt es am Mittwoch ab 20.55 Uhr bei uns im Audio-Livestream zu hören. Bei sportschau.de gibt es außerdem einen Liveticker . Übertragen wird die Partie vom Bezahlsender DAZN.

