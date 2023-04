Eintracht Frankfurt will in der Bundesliga endlich wieder in die Spur finden. In der Defensive wird es eng, in der Offensive könnte ein Sorgenkind entscheidend werden. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt will endlich mal wieder einen Sieg in der Bundesliga einfahren, mit Borussia Mönchengladbach könnte da genau der richtige Gegner kommen. Anpfiff ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Die Ausgangslage

Die Dinge sahen schon mal ein wenig rosiger aus bei Eintracht Frankfurt. Seit sieben Spielen warten die Hessen auf einen Sieg in der Liga, seither sackte der Klub vom vierten auf den siebten Tabellenplatz ab und muss um die Qualifikation zum internationalen Geschäft fürchten. Ein Sieg gegen Gladbach wäre also genau das Richtige, um die Stimmung im und um den Klub pünktlich zum Saisonendspurt wieder zu drehen. Oder wie es Trainer Oliver Glasner ausdrückte: "Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen. Wir möchten das Stimmungsbild wieder drehen."

Mit Borussia Mönchengladbach kommt dabei ein Gegner, der aktuell ebenfalls ziemlich mit sich selbst beschäftigt ist. Die Saison der Borussia verläuft eher holprig, Platz zehn ist deutlich zu wenig für die Ansprüche und den eigentlich starken Kader. Hinzu kommen allerlei Nebengeräusche wie zuletzt die Pfiffe gegen Marcus Thuram und Ramy Bensebaini, die den Verein verlassen werden. Auch in Gladbach wäre man also froh um ein Ergebnis, das die Stimmungslage wieder verändert.

Das Personal

Es ist kompliziert. Mario Götze fehlt gelbgesperrt, Phillip Max fällt die nächsten drei Wochen mit einer Oberschenkelblessur aus, eventuell muss auch Evan N’Dicka passen, die längerfristig verletzten Jesper Lindström und Hrovje Smolcic sowieso. Immerhin sind die unter der Woche angeschlagenen Sebastian Rode und Kristijan Jakic fit. Volle Kapelle sieht dennoch anders aus.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach beginnen

Bei Borussia Mönchengladbach ist die Lage etwas entspannter. Julian Weigl und Tony Jantschke kommen aus längeren Verletzungspausen, trainieren jedoch wieder mit. Einsatzbereit ist der zuletzt angeschlagene Joe Scally, hinter Nico Elvedi steht ein Fragezeichen.

So könnte Mönchengladbach spielen: Omlin - Scally, Elvedi, Itakura, Bensebaini - Kramer, Koné - Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Ich sehe zwei Teams auf ähnlichem Niveau. Kleinigkeiten werden entscheiden – wie im Hinspiel, als wir gute Umschaltmomente hatten und die Chancen verwertet haben. Das wird wieder wichtig sein. Es fällt uns gerade nicht so einfach. Jeder hier reißt sich den Arsch auf, um wieder erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass es am Samstag soweit ist."

Daniel Farke: "Frankfurt ist eine überragende Umschaltmannschaft. Wir müssen sehr ballsicher sein und eine gute Konterabsicherung haben. Das werden für uns die entscheidenden Faktoren sein, um für Punkte in Frage zu kommen. Im Hinspiel haben wir das nicht gut gemacht."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Sechs Jahre steht Daichi Kamada nun schon bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, im Sommer ist Schluss für den Japaner. In dieser Zeit mauserte sich Kamada zu einem an guten Tagen unverzichtbaren Kreativspieler, der Spiele mit Assists und Toren zugunsten der Hessen entscheiden kann. Mit dem Jahreswechsel ist Kamada allerdings die Effizienz flöten gegangen, was der ein oder andere Beobachter auf die ungeklärte Zukunftsfrage zurückführte. Vielleicht ist der Kopf ja nun wieder frei, da der Abschied kommuniziert ist.

Was den Hessen ihr Kamada, ist den Borussen ihr Lars Stindl. Stindl kickt seit acht Jahren bei Gladbach und war dabei maßgeblich am Aufschwung des Klubs bis in die Champions League beteiligt. Mit nun 34-Jahren zieht es den Kapitän nach der Saison zurück in die Karlsruher Heimat, dass er allerdings nach wie vor ein Klassespieler ist, belegen auch seine bisherigen fünf Tore und sechs Vorlagen in dieser Saison. Also aufgepasst.

Die Statistik zum Spiel

Heimstark trifft auswärtsschwach: Das ist die Überschrift zum Duell der Hessen mit den Fohlen. Die Gäste aus dem Rheinland haben saisonübergreifend nur eines der vergangenen 15 Bundesliga-Gastspiele gewonnen. Mit 4:1 gewann die Farke-Elf am 18. Spieltag bei der TSG Hoffenheim.

Die Eintracht hingegen ist seit sechs Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und hat letztmals gegen Borussia Dortmund Ende Oktober vor heimischem Publikum eine Niederlage hinnehmen müssen. Gute Aussichten für die Frankfurter also. Eigentlich kann da ja nichts schiefgehen, oder?

Das Spiel live verfolgen

Die Partie von Eintracht Frankfurt gibt es ab 15.20 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de zu hören. Dort gibt es zudem einen Liveticker mit Livetabelle und Statistiken. Im TV ist das Spiel beim Bezahlsender Sky zu sehen.