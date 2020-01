Es ist Deadline Day auf dem Transfermarkt! Was passiert bei Eintracht Frankfurt? FUSSBALL 2000 analysiert den Transfertag und bewertet die Frankfurter Zu- und Abgänge live.

FUSSBALL 2000 live: Am letzten Tag des Transfermarkts gibt es hier den Redline Day mit allen Infos und Analysen zu den Zu- und Abgängen bei Eintracht Frankfurt.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 50: Es ist #DeadlineDay auf dem Transfermarkt! Was passiert bei Eintracht Frankfurt? Verstärkt sich Eintracht Frankfurt nochmal auf dem Transfermarkt? Kommt Ante Rebic vom AC Mailand zurück? Was passiert beim FC Bayern München und Borussia Dortmund? Wechselt Emre Can nach Deutschland? Paco Alcacer nach Spanien zum FC Valencia? Basti, Marvin, Chris und Phil sind live dabei, wenn auf dem Transfermarkt die letzten Entscheidungen getroffen werden. Falls ihr Fragen habt, nur her damit!