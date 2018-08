Marco Fabián muss unfreiwillig wohl doch bei Eintracht Frankfurt bleiben. Fenerbahce Istanbul bestätigte am Montagnachmittag, dass die Verhandlungen mit dem Mexikaner beendet wurden.

Der Wechsel von Marco Fabián zu Fenerbahce Istanbul ist auf den letzten Metern geplatzt. Nachdem der mexikanische Spielmacher von Eintracht Frankfurt am Sonntag bereits mit einem Schal seines vermeintlich neuen Arbeitgebers posiert hatte, gab es am Montagnachmittag eine Rolle rückwärts: Wie der türkische Club offiziell bestätigte , wurden die Verhandlungen mit Fabián beendet. Eine genaue Angabe von Gründen gab es nicht, in der Mitteilung ist von einem "negativen Prozess" die Rede.

Zuvor hatten türkische Medien übereinstimmend berichtet, dass Fabián durch den obligatorischen Medizincheck gefallen war und der Transfer deshalb gescheitert sei. Die Eintracht kommentierte die Berichte auf Nachfrage nicht.

Fabián auf den Spuren von Caio

Fabián, der zuletzt von Trainer Adi Hütter aus dem Kader gestrichen worden war und seitdem mit den Reservisten und Wechselkandidaten trainierte, war im vergangenen Sommer an der Bandscheibe operiert worden. Der 29-Jährige hatte schon vorher immer wieder über Rückenprobleme geklagt und war nach monatelanger Verletzungspause erst in der Rückrunde wieder einsatzfähig. Ob diese Verletzung im Zusammenhang mit dem gescheiterten Medizincheck steht, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Der Mexikaner tritt damit die unrühmliche Nachfolge von Caio an. Der Brasilianer war sich im Januar 2011 bereits mit Dynamo Moskau einig. Aufgrund "einer Knorpelproblematik im Knie" kam der Wechsel jedoch nicht zustande. Ähnlich erging es Sidney Sam. Der Ex-Schalker stand im Sommer 2015 kurz vor einer Unterschrift in Frankfurt, auch er fiel dann aber noch durch die medizinische Untersuchung. Grund bei ihm: erhöhte Nierenwerte.

