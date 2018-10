2:1 in Hoffenheim! Die Frankfurter Eintracht geht mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die Länderspielpause. Doppelter Latten-Dusel, ein starker Torwart und viel Mitgefühl prägen die Partie im Kraichgau. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Die Pressekonferenz nach dem Eintracht-Sieg in Hoffenheim [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt hat Hoffenheim am Sonntag mit 2:1 (1:0) besiegt und springt damit am siebten Spieltag wieder in die erste Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga. WM-Star Ante Rebic (40. Spielminute) und Luka Jovic (46.) trafen für die effiziente Eintracht. Torschütze Rebic wurde mit Gelb-Rot (64.) vom Platz gestellt. Trotz Überzahl reichte es für die Gastgeber nur noch zum Anschlusstreffer durch Reiss Nelson (82.)

Eine Halbzeit voller Tüchtigkeits-Glück

Das Glück ist mit den Tüchtigen, sagt der Volksmund. In Fußballer-Sprache übersetzt heißt das so viel wie: Wer hart arbeitet, der hat sich irgendwann auch mal Fortunas Unterstützung verdient. Dass die Eintracht in Sinsheim zu einem solch glücklichen Sieg kommen könnte, deutete sich bereits in der Anfangsphase an. Die Hausherren drückten früh, hatten viel mehr Torschüsse und trafen gleich zwei Mal die Latte. Es war doppeltes Aluminium-Dusel für die Eintracht, weil die Hoffenheimer Ishak Belfodil (29.) und Kerem Demirbay (39.) knapp scheiterten.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Russ: "Heute war ziemlich viel Glück dabei" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Was folgte, nennt man gemeinhin "den Spielverlauf auf den Kopf stellen". Oder aber auch: gnadenlose Effizienz. Die erste richtige Frankfurter Chance nutzte Rebic umgehend zur Führung. So richtig bunt wurde es dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Jovic nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte. Wenig Aufwand, viel Ertrag. Die einhellige Meinung der Eintracht-Akteure: Das geht in Ordnung so. "Wir können von einem glücklichen Sieg sprechen", sagte etwa Torhüter Kevin Trapp. "Das haben wir uns über die letzten Wochen erarbeitet."

Rebic zwischen Genie und Wahnsinn

Glück ist das eine, ein Unterschiedsspieler wie Rebic das andere. Der kroatische WM-Star traf im dritten Bundesligaspiel in Folge – und zeigte auch im Kraichgau, dass ein technisch begabter Profi wie er wenig braucht, um zum Torerfolg zu kommen. Sein Treffer zum 1:0 war ein Geniestreich, weil er einen grauenhaften Einwurf von Hoffenheims Florian Grillitsch sowie das anschließende Zuspiel von Jovic perfekt nutzte, indem er den Ball von der linken Außenbahn über TSG-Keeper Oliver Baumann ins Tor lupfte. Aber wie das manchmal so ist: Von Genie zu Wahnsinn ist es meist nicht weit.

Mit seiner Gelb-Roten Karten erwies Rebic den Hessen einen Bärendienst. Die erste Gelbe wegen Meckerns nach rund einer halben Stunde war unnötig, sein Foul an Joshua Brenet (64.) taktisch. Den Sieg in der verbliebenen halben Stunde über die Zeit zu retteten, kostete Rebics Mitspieler viel Kraft und Moral. "Was wir verbessern müssen: Wir schwächen uns immer selbst mit diesen Roten Karten. Das ist unfassbar", sprach abermals Trapp deutliche Worte. Allen voran Jetro Willems (Rot gegen Bremen und Gelb-Rot gegen Marseille) dürfte wissen, worum es geht.

Trapp – mehr als nur der heimliche Matchwinner

Apropos Kevin Trapp: In der Schlussphase, als sich zehn Frankfurter gegen den späten Hoffenheimer Ausgleich stemmten, wurde der Schlussmann zum Sieggaranten. Besonders wichtig war seine spektakuläre Rettungstat gegen Belfodils Kopfball aus fünf Metern (90.+4), bei der er binnen Sekundenbruchteilen den Arm in die Höhe riss und zur Ecke parierte. Nach 90 Minuten hatten die Hausherren 20 Torschüsse abgegeben – dass nur einer zum Erfolg führte, war auch Trapps Verdienst. "Er hat uns die Punkte am Ende festgehalten", lobte Hütter.

Nach dem Spiel wird der Sport zur Nebensache

Und nach dem Ende? Rückte der Fußball – zumindest aus hessischer Sicht – ganz schnell in den Hintergrund. Der Tod des Bruders von Lucas Torró beschäftigte Fans und Mitspieler gleichermaßen. "Lucas estamos con tigo" ("Lucas, wir sind bei dir") schickte die Gästekurve per ausgerolltem Spruchband Trost Richtung Spanien, wo Torró derzeit bei der Familie weilt. Mittelfeldspieler Gelson Fernandes sagte: "Der Sieg war auch für Lucas. Wir hoffen, dass er bald wieder in unsere Familie zurückkehrt, damit wir ihn in dieser schwierigen Situation unterstützen können.“ Gesten, für die sich Torró umgehen via Instagram bedankte: "Worte reichen nicht aus, um mich für all diesen Zuspruch zu bedanken. Ich bin sehr stolz, Teil dieser großartigen Eintracht-Familie zu sein."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Fernandes: "Dieser Sieg ist für Lucas Torró" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Toller Abschluss toller Tage

Zugegeben: Bis Karneval (bzw. Fasching oder Fassenacht, je nach Gusto) ist es noch ein bisschen hin, tolle Tage hat die Eintracht trotzdem bereits jetzt hinter sich. Mitte September sahen sich die Frankfurter noch mit einem riesigen Aufgaben-Berg konfrontiert: sieben Spiele in 23 Tagen, Bundesliga-Herausforderungen gegen Leipzig und in Sinsheim, dazu die Europa-League-Brocken in Marseille und gegen Lazio Rom. Nicht wenige hatten deshalb vor rund drei Wochen vermutet: Das geht nach hinten los – und der ohnehin verkratzte Saisonstart verschlimmert sich noch mehr. Von wegen!

Weitere Informationen Brinkmann im heimspiel! Ex-Eintracht-Profi Ansgar Brinkmann ist am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens zu Gast. Beginn der Sendung ist um 23.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Die Hessen haben nicht nur diesen Aufgaben-Berg erklommen und bezwungen, sie haben in dieser Phase außerdem ihre bislang beste Entwicklung in dieser Saison genommen. Das 2:1 in Marseille, die 4:1-Galashows gegen Hannover 96 und Rom oder auch das jüngste 2:1 bei der TSG Hoffenheim – allesamt Siege, die den Leistungsanstieg der vergangenen Wochen belegen. Neu-Trainer Adi Hütter und die Mannschaft sind zusammengerückt, seine Vorstellungen von Powerfußball paaren sich aktuell hervorragend mit einer guten Staffelung der Abwehrreihen, und in der Offensive sorgen Profis wie Sébastien Haller, Jovic oder allen voran Rebic für die nötigen Ergebnisse. Das Fazit von Sportvorstand Fredi Bobic: "Ich habe nichts dagegen, wenn es so weitergeht."