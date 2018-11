Eintracht Frankfurt reitet weiter auf der Erfolgswelle. Beim Auswärtssieg in Stuttgart brannten die Hessen erneut ein Offensiv-Feuerwerk ab und kassierten ausnahmsweise sogar kein Gegentor. Trotzdem muss die Mannschaft weiter an sich arbeiten. Eine Spielanalyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat sein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Freitagabend souverän mit 3:0 (2:0) gewonnen. Sébastien Haller (11. Minute), Ante Rebic (32.) und Nicolai Müller (89.) schossen die Hessen zum sechsten Sieg im siebten aufeinanderfolgenden Spiel. Also gibt es eigentlich nichts zu meckern – oder? Eine Analyse.

Aus zwei mach drei

Noch vor wenigen Tagen hatte der hr-sport erklärt, dass die Frankfurter ein Luxusproblem haben: drei Top-Stürmer im Kader, von denen aber immer nur zwei von Anfang an auflaufen. Nun hat sich Trainer Adi Hütter erstmals dazu entschieden, Haller, Rebic und Luka Jovic gemeinsam auf den Rasen zu schicken. Zugegebener Maßen etwas notgedrungen, da Mijat Gacinovic angeschlagen passen musste. Nach der Gala-Vorstellung des Trios wäre es allerdings nicht verwunderlich, wenn das "magische Dreieck" in Zukunft öfters zusammen auf dem Platz steht. 17 Mal schoss die Eintracht aufs Stuttgarter Tor. Für 14 Versuche zeichneten die drei Top-Angreifer verantwortlich.

Endlich zu Null

Dass die Eintracht einen Offensivfußball zum Zungeschnalzen zelebriert, das weiß wohl inzwischen auch der Letzte in der Bundesliga (und der Europa League). Dass aber hinten auch endlich mal die Null steht, das ist zumindest für Keeper Kevin Trapp neu. Bis dato hatten die Hessen nur am ersten Spieltag, beim Auswärtsspiel in Freiburg, kein Gegentor kassiert. Und da hatte noch Frederik Rönnow den Eintracht-Kasten gehütet. Einige Fans bekannten sich (eher im Scherz) jüngst schon zum "Team Rönnow". Nun bekommt "Team Trapp" neuen Rückenwind.

Die Rotation funktioniert

Die Erfolgsserie der Eintracht ist eine des Kollektivs – und des Hütter’schen Systemfußballs. Das wird immer wieder klar, wenn man sich die Rotation und die Folgen ansieht: Gacinovic raus, Rebic auf die Zehn? Funktioniert! Gelson Fernandes zur Halbzeit raus, den zu Anfang der Saison schon beinahe ausgemusterten Marc Stendera rein? Funktioniert! Nicolai Müller mit seinem ersten Kurzeinsatz seit fünf Spieltagen? Tor! Hütter kann seine Mannschaft derzeit umbauen wie er will: Jeder weiß, was von ihm verlangt wird. Die Laufwege stimmen, das kollektive Pressing und Gegenpressing funktioniert. Es wird gerne auf einzelne Spieler, beziehungsweise das Sturm-Trio verwiesen, um den Frankfurter Erfolg zu erklären. Aber an der Spitze des Erfolgs steht ganz klar Adi Hütter.

Glückloser Jovic

Bei aller Lobhudelei: Auch der Frankfurter Traumsturm kann sich natürlich noch verbessern. Jovic verpasste es zum Beispiel am Freitag, frühzeitig den Sack zuzumachen – und das gleich vier Mal aus aussichtsreicher Position (49., 56., 58., 64.). Insgesamt sieben Torschüsse standen für Jovic am Ende zu Buche, ein Treffer gelang dem eigentlich so eiskalten Knipser nicht. Immerhin: Seinen parierten Schuss in der 11. Minute drückte Haller im Nachsetzen über die Linie. Und beim 2:0 profitierte Rebic von einer butterweichen Flanke des 20-Jährigen. Statt als Vollstrecker überzeugte Jovic dieses Mal also eher als Vorbereiter. Auch das zeichnet einen guten Stürmer aus.

Vorsicht vor dem Schlendrian

Ob Bundesliga oder Europa League: Es läuft derzeit alles wie am Schnürchen bei den Frankfurtern. Ausruhen darf man sich auf den Erfolgen der vergangenen Wochen allerdings nicht. Ein etwas weniger angeknockter Gegner als der VfB Stuttgart hätte der Eintracht am Freitagabend mehr Probleme bereitet. Mario Gomez kam in der 9. Minute völlig freistehend zum Kopfball und hätte das 1:0 für die Hausherren erzielen müssen. Da passte die Abstimmung in Frankfurter Hintermannschaft überhaupt nicht. In der zweiten Halbzeit ließ Evan N’Dicka einen Ball in den Strafraum passieren, übersah in seinem Rücken aber Gomez (84.). Auch da hätte es klingeln können. Ein Anschiss von Trapp war dem jungen französischen Innenverteidiger gewiss. Aussetzer wie diese können der Eintracht gegen bessere Gegner Punkte kosten. Sie muss aufpassen, dass ihr der Erfolg nicht zu Kopf steigt und der Schlendrian Einzug hält. Adi Hütter, übernehmen sie.