Niko Kovac wird die Frankfurter Eintracht aller Voraussicht nach in Richtung FC Bayern verlassen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Um 15 Uhr tritt der Trainer aber gemeinsam mit Sport-Vorstand Fredi Bobic vor die Mikrofone. Der hr überträgt live.

Nach wochenlangem Hickhack ist es wohl Gewissheit: Trainer Niko Kovac wird seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht erfüllen und nach der Saison zum FC Bayern wechseln. Nach übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstag ist der frühzeitige Abschied fix, die offizielle Bestätigung könnte am Nachmittag folgen. Die ursprünglich für 13 Uhr angesetzte Spieltags-Pressekonferenz wurde auf jeden Fall schon auf 15 Uhr verschoben - zudem wurde angekündigt, dass auch Sport-Vorstand Fredi Bobic teilnimmt. Soviel ist sicher: Um das Spiel in Leverkusen wird es nur am Rande gehen. Im Zentrum dürfte die Frage stehen, ob Kovac wirklich Nachfolger von Jupp Heynckes beim Rekordmeister wird.

Kovac nimmt seinen Bruder mit

Dass es so kommt, gilt als sicher. Wie der Kicker berichtet, hat sich Kovac eine Ausstiegsklausel über 2,2 Millionen Euro in den Vertrag schreiben lassen, diese nutzt er jetzt. Nach etwas mehr als zwei Jahren verlässt der Kroate also die Eintracht und nimmt wohl auch seine beiden Co-Trainer mit. Nach Informationen des hr-sports sollen auch Bruder Robert und Armin Reutershahn Kovac nach München folgen. Wer ihre Nachfolge in Frankfurt antritt, ist völlig offen.

Noch in der vergangenen Woche hatte Kovac betont, dass es keinen Grund gebe, an seinem Verbleib in Frankfurt zu zweifeln. "Stand jetzt bin ich bis 2019 hier", sagte er und ließ damit allerlei Raum für Spekulationen. Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic bestritten immer wieder, Kontakt zum FC Bayern zu haben. Nun ist das jedoch offenbar Makulatur. Kovac geht zum FC Bayern, wo er bereits als Spieler aktiv war. Im Raum steht ein Vertrag bis Juni 2020.

Die Eintracht ohne Kovac - schwer vorstellbar

Für die Eintracht kommt die Entscheidung zur absoluten Unzeit. Am Samstag (15.30 Uhr) steht das direkte Duell um einen Champions-League-Platz bei Bayer Leverkusen auf dem Programm, am Mittwoch (20.45 Uhr) kämpfen die Hessen auf Schalke um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Ob Kovac jetzt wieder die volle Konzentration aufs Sportliche legen und die Nebengeräusche ausblenden kann, bleibt abzuwarten.

Wie schwer die Eintracht der Verlust von Kovac treffen wird, verraten die Aussagen von Kevin-Prince Boateng. "90 Prozent des Erfolgs ist Niko Kovac", hatte der 31-Jährige erst in der vergangenen Woche im Interview mit dem hr-sport gesagt. "Er hat diese zusammengewürfelte Mannschaft zu einer Einheit geformt und dieses Wir-Gefühl erzeugt. Er weiß, wann er draufhauen muss, wann er uns streicheln muss." Sportvorstand Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner stehen nun in der Pflicht, einen Trainer zu finden, der diesen Aufgaben gewachsen ist.