Die WM-Fahrer sind zurück, Neuzugänge trudeln ein und die Grundlagen sind gelegt. Im zweiten Trainingslager der Eintracht steht nun der Feinschliff auf dem Programm. Coach Hütter hat in Gais viel vor – und lässt dafür einige Spieler zuhause.

Auch wenn der Saft bei Spielern wie Zuschauern gleichermaßen lief – wirklich schweißtreibend war das rund einstündige Treiben am Rande der Frankfurter Arena am Donnerstag nur für die Torhüter. Nach einigen harten Einheiten in den Vortagen setzte Trainer Adi Hütter bei Temperaturen jenseits der 30 Grad auf den Spaßfaktor. Eine Gruppe grölte beim Fußballtennis, die andere ließ die Kugel beim 5-gegen-2 laufen, und vor dem Tor jagten weitere Spieler den bemitleidenswerten Schlussmännern die Bälle um die Ohren. "Das war heute eher regenerativ", meinte Trainer Adi Hütter hinterher.

Die Verschnaufpause hatten sich die Eintracht-Profis redlich verdient. Hütter hat seine neue Mannschaft in den bislang gut drei Wochen der Vorbereitung stark gefordert: Die konditionellen Voraussetzungen für eine lange Saison mit drei Wettbewerben mussten gelegt, der personelle Umbruch vorangetrieben und zugleich Hütters Idee vom Frankfurter Offensivfußball implementiert werden. Das kostet Kraft – auch im Kopf.

Streichkandidaten trainieren unter Pezzaiuoli

Die mental wohl intensivste Phase des Sommers startet am kommenden Wochenende im italienischen Gais. Dort steht für die Hessen der viel zitierte Feinschliff der Vorbereitung an. "Wir haben viele Umfänge trainiert, jetzt werden die Einheiten kürzer", kündigte Hütter an. Umso mehr Inhaltliches wird hineingepackt: "Die Feinheiten in der Systematik. Wie soll die Grundausrichtung aussehen? Wir müssen noch viele Sachen verbessern, was das Pressing und Gegenpressing betrifft." Der Österreicher geht nicht ins Detail, das würde wohl zu lange dauern.

Umso deutlicher wird Hütter bei den Rahmenbedingungen fürs zweite und letzte Trainingslager. "Ich werde nicht mit 28, 29 Spielern nach Gais gehen", sagte er. Heißt: Der aufgeblähte Kader von derzeit mehr als 30 Profis soll noch deutlich ausgedünnt werden. Im zentralen Mittelfeld etwa stehen sich derzeit neun Spieler gegenseitig auf den Füßen. "Das ist zu viel", ergänzte Hütter, ohne namentlich auf Streichkandidaten wie Marc Stendera oder Daichi Kamada eingehen zu wollen.

Diejenigen, die die Reise nach Südtirol nicht mit antreten dürfen, werden in der kommenden Woche unter Anleitung des Technischen Direktors Marco Pezzaiuoli trainieren. Für Danny da Costa ist das eine schwierige Situation, auch wenn der Rechtsverteidiger sein Ticket nach Gais selbst in der Tasche hat. Unbequeme Entscheidungen wie der anstehende Gais-Cut gehörten "leider Gottes dazu", so da Costa. Aber "wenn man jeden Tag miteinander verbringt, dann sind das schon mehr als Mannschaftskollegen".

Geraldes kurz vor der Unterschrift

Francisco "Chico" Geraldes (vorne) soll auf Leihbasis zur Eintracht wechseln. Bild © Imago

Ziemlich sicher wird da Costa mit Chico Geraldes einen neuen Kameraden auf der Fahrt begrüßen dürfen. Der offensive Mittelfeldspieler von Sporting Lissabon befindet sich im wahrsten Sinne des Wortes im Anflug auf Frankfurt, wie ein Video auf seinem Instagram-Account nahelegt. Während Sporting-Vereinspräsident die Eckdaten des Deals – eine einjährige Leihe ohne Kaufoption – bereits verriet, ließ sich Hütter im Vorfeld keine Einschätzung zu dem 23-jährigen Dribbler entlocken. Eine Einigung dürfte aber nur Frage von Stunden sein.

Frankfurter für ein Jahr ist auch Allan Souza seit Mittwoch hochoffiziell. Der brasilianische Mittelfeldspieler vom FC Liverpool hat im zweiwöchigen Probetraining überzeugt, wurde für die kommende Saison ausgeliehen und bringt laut Hütter viel Entwicklungspotenzial mit. Da passt es gut, dass sich der 21-Jährige schon jetzt einen längeren Aufenthalt bei der Eintracht vorstellen kann: "Ich möchte die Chance in Frankfurt nutzen, sodass wir am Ende vielleicht über mehr als ein Jahr sprechen können."