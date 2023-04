Gutes Los für Eintracht Frankfurt: Die Hessen bekommen es im Halbfinale des DFB-Pokals mit Abstiegskandidat VfB Stuttgart zu tun. Losfee Alfred Gislason bescherte der Eintracht allerdings ein Auswärtsspiel.

Eintracht Frankfurt trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Wie die Auslosung in der ARD-Sportschau am Sonntag ergab, müssen die Hessen dabei auswärts antreten. "Das ist das vermeintlich leichteste Los. Das ist eine Begegnung, die wir packen können", kommentierte Eintracht-Botschafter und 88er-Pokalsieger Uli Stein die Künste von Losfee und Handball-Bundestrainer Alfred Gislason.

In der Bundesliga setzten sich die Hessen in der Hinrunde mit 3:1 in Stuttgart durch, das Duell in Frankfurt endete 1:1. Der VfB steckt als Tabellen-16. weiter mittendrin im Abstiegskampf. Auf der Trainerbank sitzt mit Sebastian Hoeneß aktuell schon der dritte Coach in dieser Spielzeit.

Im Pokal traf die Eintracht bislang dreimal auf die Schwaben, die sich zweimal (1980, 1998) mit 3:2 durchsetzten. 1981 hatten die Frankfurter auf dem Weg zum Pokalsieg im Viertelfinale mit 2:1 das bessere Ende für sich.

Freiburg empfängt Leipzig

Die Partie steigt entweder am 2. oder am 3. Mai, im zweiten Halbfinale duellieren sich der SC Freiburg und RB Leipzig. Das Finale findet am 3. Juni in Berlin statt.

Die Eintracht hatte sich im Viertelfinale am vergangenen Dienstag mit 2:0 gegen Union Berlin durchgesetzt und könnte nun nach 2017 und 2018 zum dritten Mal in nur sieben Spielzeiten ins Endspiel einziehen.