Es begann mit einem Spaziergang über eine Brücke und endete mit verschobenen Grenzen: Eintracht Frankfurt erlebte auf dem Weg in die Champions League eine ganze Reihe einschneidender Erlebnisse. Ein Überblick über die wichtigsten Momente.

Videobeitrag Im Video: "Toppi"-Lauf, Trapps Tränen und Block-Party der Eintracht Video Eintrachts Spieler feiern in der Kurve. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Es ist vollbracht: Nach insgesamt 49 Pflichtspielen endet die lange Saison von Eintracht Frankfurt mit Tabellenplatz drei und dem Einzug in die Champions League. Hinter den Hessen liegt eine historische Spielzeit, gleichzeitig aber auch ein Potpourri an turbulenten und prägenden Momenten. Wir blicken zurück auf die entscheidenden Wegmarken in Richtung Königsklasse.

1. Der Spaziergang nach Mexiko

Da die Globalisierung auch vor der Eintracht keinen Halt macht und die Hessen inzwischen auch außerhalb des Rasens nach Größerem streben, fand auch das letztjährige Sommer-Trainingslager in den USA statt. Noch weit vor der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten feilte das Team von Trainer Dino Toppmöller in Louisville (Kentucky) an der Form für die bevorstehende Saison. Und obwohl so eine Vorbereitung alles andere als ein Spaziergang ist, blieb letztlich ein genau solcher im Gedächtnis hängen.

Wegen eines Staus kurz vor der Grenze nach Mexiko, wo die Eintracht ein Testspiel gegen den FC Juarez austrug, machte sich die komplette Reisegruppe im vergangenen Juli kurzerhand zu Fuß auf den Weg in Richtung des US-Nachbarstaates. Die Hessen schlenderten vorbei an wartenden Autos, passierten eine große Brücke und wurden auf der anderen Seite nach der Grenzkontrolle von einem Bus wieder eingesammelt. "Das war schon ein Abenteuer", resümierte Trainer Toppmöller im Nachgang. Laut Peter Maffay muss man über sieben Brücken gehen und sieben dunkle Jahre überstehen. Der Eintracht reichte eine, um zusammenzuwachsen.

2. Der Start gelingt

Nun sind teambildende Maßnahmen – ob freiwillig oder unfreiwillig – natürlich erst dann gut und zielführend, wenn sich danach auch wirklich Erfolg einstellt. Und trotz der positiven Grenzerfahrung von Mexiko waren die Zweifel an einer erfolgreichen Saison vor dem Start durchaus spürbar. Nach der enttäuschenden Rückrunde schien der Kredit von Coach Toppmöller aufgebraucht, nicht wenige erwarteten ein böses Erwachen und spätestens im September neues Personal auf der Trainerbank.

Was dann geschah? Die Eintracht siegte souverän in der ersten DFB-Pokal-Runde in Braunschweig und gewann anschließend vier der ersten fünf Bundesliga-Partien. Omar Marmoush zauberte und harmonierte bestens mit Hugo Ekitiké, die Mannschaft funktionierte und begeisterte. Statt Ernüchterung machte sich große Euphorie breit.