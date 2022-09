Tuta vor der Champions-League-Kulisse am Stadion in Frankfurt

Frankfurt vor Debüt in der Königsklasse

Bei Eintracht Frankfurt steigt die Vorfreude auf das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte. Dank der aufsteigenden Form soll der Abend auch sportlich ein Erfolg werden.

Am Mittwochabend um 18.42 Uhr ist es soweit: Im Frankfurter Stadion wird drei Minuten vor Anpfiff des Spiels gegen Sporting Lissabon erstmals die berühmte Champions-League-Hymne erklingen. Das Debüt, das sich das Team durch den Sieg in der Europa League in der vergangenen Saison verdient hat, elektrisiert nicht nur die Fans, sondern auch die Mannschaft.

"Es war ein Gänsehaut-Moment, das Champions-League-Logo hier in Frankfurt zu sehen", sagte Djibril Sow über das Stadiongelände, das bereits zur Pressekonferenz am Dienstag für die Königsklasse vorbereitet war. "Wir wollen diese Energie auch ins Spiel mitnehmen."

Glasner: "Es ist jetzt die Belohnung"

Für Trainer Oliver Glasner ist all das "eine Steigerung" im Vergleich zur Europa-League-Runde. "Es ist die Belohung für die außergewöhnliche letzte Saison. Wir können uns jetzt im höchsten europäischen Pokalwettbewerb messen." Der Coach will allerdings dafür sorgen, dass der Fokus auf die sportlichen Ziele bei aller Euphorie nicht verlorengeht. "Es ist wichtig, dass wir mit Freude ins Spiel gehen, uns aber nicht auf den Text der Hymne, sondern auf unsere Aufgaben auf dem Feld konzentrieren."

Dabei dürfte Junior Ebimbe den verletzten Kapitän Sebastian Rode ersetzen (Glasner: "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch."). Luca Pellegrini könnte nach seiner leichten Muskelverletzung, die einen Einsatz gegen Leipzig (4:0) verhinderte, wieder dabei sein. "Wir werden sicherlich nicht sechs neue Spieler bringen", so Glasner mit Blick auf sein Team. "Wir wollen an unsere aufsteigende Form der letzten Spiele anknüpfen."

Sow vergleicht Lissabon mit Leipzig

Gegner Lissabon beschreibt der Frankfurter Trainer als "sehr ballsicher". "Sie kommen ganz klar über die Struktur und die mannschaftliche Geschlossenheit." Sow vergleicht Sporting mit dem letzten Gegner der Eintracht: "Sie sind von der spielerischen Qualität her ähnlich wie RB Leipzig. Die wenigen Chancen, die wir kriegen, müssen wir so konzentriert nutzen wie am Samstag."

Mit einem Sieg gegen Lissabon könnte die Eintracht den Grundstein für eine erfolgreiche Gruppenphase legen. Und damit dafür sorgen, dass auch im kommenden Jahr das Frankfurter Stadiongelände mit Champions-League-Symbolen geschmückt wird.