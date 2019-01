Die Defensive der Frankfurter sieht in Bremen alles andere als gut aus. Gut möglich, dass sich die Eintracht hier noch verstärkt. Viel Zeit bleibt jedoch nicht mehr.

Ganz zum Schluss kam das Highlight. Eintracht-Verteidiger Marco Russ warf sich in der Nachspielzeit in den Schuss von Maximilian Eggestein, seine Grätsche verhinderte eine späte Niederlage. Es blieb beim 2:2 der Hessen bei Werder Bremen. Für die vorherigen 90 Minuten der Frankfurter Defensive galt jedoch: Hilflosigkeit statt Highlight. Und damit bleibt wenige Tage vor dem Ende der Winter-Transferperiode die Frage: Brauchen die Hessen in der Defensive noch Verstärkung?

Denn gegen die offensivstarken Bremer war die Frankfurter Abwehr mehrmals nicht Herr der Lage in der eigenen Gefahrenzone. Dass es am Ende nur zwei Mal klingelte im Eintracht-Kasten lag mehr an Kevin Trapp und der Bremer Offensive als an der Defensive rund um Libero Makoto Hasebe. Der für David Abraham eingewechselte Marco Russ gab am Tag nach dem Spiel auch gegenüber dem hr-sport unumwunden zu: "Wenn wir es nicht schaffen, über die gesamte Spielzeit mit der Mannschaft kompakt zu stehen, haben wir mächtig Probleme."

Frage der Qualität und Quantität

Gegen die Hanseaten erwischte aus der Frankfurter Fünferkette kein Akteur einen guten Tag – "Probleme" gab es daher zuhauf. Besonders beim Bremer 1:0 sahen im Trio Danny da Costa, David Abraham und Simon Falette, der etwas überraschend für Evan N'Dicka in der Startelf stand, schlecht aus, als Eggestein alle drei im Strafraum austanzte. Das wurde über den Rest der Partie nicht wirklich besser – mit Ausnahme von Russ' Grätsche in der Nachspielzeit.

Zur Frage der Qualität kommt bei den Frankfurtern aktuell auch eine Frage der Quantität. Nach dem Abgang von Carlos Salcedo ist die Defensive sowieso schon dezimiert, nun musste in Bremen zudem Kapitän Abraham verletzt raus. Ob und wie lange er ausfällt, ist noch unklar. Er wurde im Laufe des Sonntags untersucht, eine Diagnose gibt es noch nicht. Der verletzungsanfällige Argentinier stand in dieser Saison sowieso nur in elf Bundesliga-Partien auf dem Platz. Durch dieses zusätzliche Fragezeichen ist der Kader in der Defensive eigentlich zu dünn. Zuletzt wurde Innenverteidiger Reece Oxford von West Ham United bei den Hessen gehandelt.

Russ: "Dann sehe ich schwarz"

Russ lässt das kalt: "Wenn wir Hasebe dazurechnen, sind es fünf Innenverteidiger für drei Positionen. Das müssen die oben entscheiden, ob sie sich mit uns sicher fühlen oder ob sie sich dafür entscheiden, noch einen zu holen. Ich selbst mache mir da keine Sorgen." Das könnte manch einer nach der Werder-Partie anders sehen. Besonders dann, wenn man bedenkt, auf wen das Team von Trainer Adi Hütter am Samstag trifft. "Jetzt kommt mit Dortmund die spielstärkste Mannschaft der Bundesliga. Wenn wir da so auftreten wie gegen Bremen, sehe ich schwarz", prophezeit Russ. Also doch Grund zur Sorge?