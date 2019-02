Zentrale Figuren in der Eintracht-Defensive: Martin Hinteregger (li.) und Makoto Hasebe

Zentrale Figuren in der Eintracht-Defensive: Martin Hinteregger (li.) und Makoto Hasebe Bild © Imago

In der Defensive hat Eintracht-Coach Adi Hütter plötzlich die Qual der Wahl. Dem 49-Jährigen bieten sich vor dem Hoffenheim-Spiel mehrere Möglichkeiten. Mindestens ein Stammspieler wird auf der Bank landen.

Ein Monat, zwei Welten. Es ist gerade einmal gut dreißig Tage her, da war die Defensive bei der Eintracht die größte Baustelle: qualitativ und quantitativ. Beim 2:2 in Bremen schwamm die Frankfurter Hintermannschaft bedenklich, dazu verließ Verteidiger Carlos Salcedo den Verein und David Abraham verletzte sich im Spiel bei den Hanseaten. "Wir haben sehr gute Innenverteidiger. Von der Anzahl her geht das", hatte Sportvorstand Fredi Bobic vorher beschwichtigt – und dennoch handelte er kurz darauf auf dem Transfermarkt. Ein Umstand, der heute dazu führt, dass die Eintracht in der Defensive plötzlich ein Luxus-Problem hat.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Bobic: Innenverteidigung gut bestückt [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Denn vor der Heimpartie gegen Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) tummeln sich auf dem Trainingsplatz von Coach Adi Hütter eine Menge Spieler mit Startelfpotenzial. Und damit herrscht auch eine Menge Frustpotenzial. Hütter wird, wenn er am Samstag seine Aufstellung bekanntgibt, in einige enttäuschte Gesichter blicken – egal für welche Möglichkeit er sich am Ende entscheidet.

Hasebe spielt eine zentrale Rolle

An Optionen mangelt es ihm seit dieser Woche nicht. Am Mittwoch kehrte Gelson Fernandes zurück ins Training, auch Lucas Torró drängt nach seiner langen Verletzungspause wieder ins Team. Der Spanier trainierte unter der Woche ebenfalls komplett mit. Die Gedankenspiele rund um die erste Elf sind daher lang – und in jeder spielt Defensiv-Allrounder Makoto Hasebe eine zentrale Rolle.

Variante eins: Hütter lässt Hasebe weiter im defensiven Mittelfeld auflaufen. Dort half der Japaner gegen Donezk und Hannover aus, weil Fernandes fehlte. Vertraut der Frankfurter Trainer weiter dieser Herangehensweise, würde es entweder Ersatz-Kapitän Fernandes oder Winter-Neuzugang Sebastian Rode treffen. Beide waren seit der Rückrunde im Maschinenraum der Frankfurter aber eigentlich gesetzt. Gut möglich deswegen, dass Hütter diese Idee verwirft und Hasebe wieder als Libero fungiert.

Kein Platz mehr für Abraham?

Was zu Variante zwei führt: Hasebe als Kopf der Dreierkette. Nur: Dort agierte gegen Donezk und Hannover Martin Hinteregger – und das mit zwei starken Leistungen. Schwer vorstellbar, dass Hütter ihn komplett aus der Elf nimmt. Der Neuzugang vom FC Augsburg könnte daher wieder an die Seite von Hasebe rücken. Somit bliebe aber kein Platz mehr für Kapitän David Abraham. Und in diesem Gedankengang ist Almany Touré, der gegen Hannover ein ordentliches Spiel absolvierte, noch gar nicht erwähnt.

Die letzte Variante: Hasebe muss auf die Bank. So unwahrscheinlich diese Möglichkeit auch klingt, könnte sie in Hütters Gedanken zumindest eine kleine Rolle spielen. Der Japaner ist mit seinen 35 Jahren einer der Dauerbrenner bei der Eintracht, verpasste insgesamt nur sechs Bundesligaspiele. Verzichtbar ist der Defensiv-Allrounder eigentlich nicht. Aber wenn man ihm vor dem Liga-Schlussspurt und den Spielen gegen Inter Mailand eine Pause gönnen möchte, dann jetzt.

Klar ist nur eines: Egal für welche Variante sich Hütter mit Blick auf die Partie gegen Hoffenheim entscheidet, er wird Spieler enttäuschen müssen. Aber das hat ein Luxus-Problem nun einmal an sich.