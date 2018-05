Wer läuft am meisten, wer hat am häufigsten den Ball und wer machte die meisten Sprints? Im ersten Teil des großen Eintracht-Statistik-Checks hat der hr-sport einen Shootingstar mit Pferdelunge entdeckt - und einen Mittelfeldspieler, der fast ohne Ball auskommt.

Bevor es in die Sommerpause geht und das Wechselkarussell angeworfen wird, lässt der hr-sport die abgelaufene Bundesliga-Saison noch einmal Revue passieren – und zwar mit statistischer Hilfe. In unserer zweiteiligen Serie gibt es die wichtigsten Zahlen zur abgelaufenen Spielzeit. Im ersten Teil geht es um die Spielminuten, die Ballkontakte und die Laufleistungen. Im zweiten Teil stehen dann Zweikämpfe, Fouls und Torschüsse im Mittelpunkt.

Wie in den vergangenen Jahren stammen die Zahlen aus der Datenbank von bundesliga.de (Stand: 25.5.2018), leichte Abweichungen zu Konkurrenten sind also möglich. Die Pokal-Erfolge der Frankfurter sind explizit nicht enthalten, die Zahlen stamen nur aus den 34 Bundesliga-Partien. Die meisten Daten wurden dabei auf ein virtuelles Spiel – also 90 Minuten – heruntergerechnet. Nur so kann man Spieler fair vergleichen, die unterschiedlich häufig und unterschiedlich lang eingesetzt wurden.

Der Youngster macht die meisten Minuten

Es ist die einfachste Statistik und sagt am Ende trotzdem extrem viel über den Wert eines Spielers für eine Mannschaft aus: Die Spielminuten. Keeper Lukas Hradecky war der Dauerbrenner der Frankfurter Eintracht, er stand jede Sekunde der Bundesliga-Saison auf dem Rasen. Bei den Feldspielern – um die es hier geht – gab es doch etwas mehr Rotation.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Angeführt von Marius Wolf schafften immerhin sechs Spieler die Marke von mehr als 2.000 gespielten Minuten. Auffällig: Unter diesen Akteuren waren mit Simon Falette und Sebastien Haller auch zwei Spieler, die am Ende der Saison deutlich weniger Einsätze hatten. Insgesamt 16 Profis kamen auf über 900 Minuten und damit in diese Auswertung. Dieser Wert wurde gewählt, um Verzerrungen durch Auswechselspieler zu vermeiden.

Fernandes kommt fast ohne Ball aus

Verteidiger haben häufiger den Ball als Stürmer. Soweit, so klar. Deshalb führt mit Carlos Salcedo auch ein Abwehrmann diese Statistik an und mit Luka Jovic parkt ein Stürmer am Ende der Tabelle. Aber im Detail zeigen sich doch einige spannende Erkenntnisse. Da wäre zum Beispiel Danny da Costa, der mit 64,04 Kontakten pro 90 Minuten deutlich häufiger am Ball ist als die anderen Außenspieler Timothy Chandler und Jetro Willems.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Ebenfalls extrem auffällig: Gelson Fernandes ist nicht auf dem Platz, um den Ball am Fuß zu führen. Als zentraler Mittelfeldspieler gerade einmal 37,6 Kontakte pro 90 Minuten zu haben, ist schon fast eine Leistung für sich. Der Schweizer – das wird sich in den weiteren Kategorien zeigen – hat andere Aufgaben im Spiel der Frankfurter.

Kilometerfresser im Einsatz

Laufen zum Beispiel, ist so eine Sache, die Fernandes machen muss. Und zwar viel Laufen. Der 31-Jährige spult pro virtuelles Spiel 12,81 Kilometer ab. Allerdings muss hier einschränkend gesagt werden, dass Fernandes ziemlich häufig eingewechselt wird und dadurch nur selten die volle Distanz gehen musste.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Umso höher sind Leistung und Lunge von Flügelflitzer Wolf einzuschätzen. Der Shootingstar stand nicht nur die meisten Minuten aller Feldspieler auf dem Platz, er lief dabei auch noch 12,31 Kilometer pro 90 Minuten. Wahnsinn. Während der Jungspund im Dauerlauf-Modus ist, verlässt sich Grandseigneur Marco Russ eher auf sein Stellungsspiel. 9,87 Kilometer bedeuten den letzten Platz in dieser Kategorie.

Sprinten wie da Costa

Und auch bei den Sprints hält sich Russ zurück. Die Aufteilung in der Frankfurter Abwehr wird bei einem Blick auf diese Statistik deutlich: David Abraham geht ins Laufduell, die anderen Innenverteidiger sichern ab. Über vier (Salcedo), sieben (Falette) sowie zwölf (Russ) Sprints pro Spiel zieht der Abwehrchef und Kapitän mehr an als seine Nebenmänner.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Sprintkönig der Frankfurter ist aber da Costa. Der Außenverteidiger, der sich in der zweiten Saisonhälfte in der Stammelf festspielte, kommt auf 33,18 Sprints pro Partie. Willems und Chandler folgen auch hier mit deutlichem Abstand. Selbst Ante Rebic, der diese Kategorie in den vergangenen Jahren dominiert hatte, kann da nicht mithalten.