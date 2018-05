Luka Jovic schießt aus allen Lagen, die Abteilung Attacke führt die meisten Zweikämpfe - und welcher Spieler der Eintracht langt eigentlich am häufigsten hin? Teil zwei unseres Statistik-Checks zur abgelaufenen Saison.

Bevor es in die Sommerpause geht und das Wechselkarussell angeworfen wird, lässt der hr-sport die abgelaufene Bundesliga-Saison noch einmal Revue passieren – und zwar mit statistischer Hilfe. In unserer zweiteiligen Serie gibt es die wichtigsten Zahlen zur abgelaufenen Spielzeit. Im ersten Teil ging es um Spielzeit, Ballkontakte und Laufleistung. Teil zwei befasst sich nun mit Zweikämpfen, Fouls und Torschüssen.

Haller und Rebic mit den meisten Zweikämpfen

Beim Zweikampf gibt es ein zwei Grundregeln. Erstens: Angreifer haben mehr Zweikämpfe als Verteidiger. Zweitens, sie gewinnen die Zweikämpfe seltener. Das spiegelt sich auch in der Bilanz der Eintracht-Saison wider. Stürmer Sébastien Haller führt die meisten direkten Gefechte aller Frankfurter Spieler (33,91 pro 90 Minuten). Beim Franzosen sind es vor allem Kopfballduell, ist die Taktik "lang und weit auf den Haller Seb" doch eine gern gewählte, wenn auch nicht immer gern gesehene Strategie der Frankfurter gewesen.

Dieser Spielweise ist es zu verdanken, dass Ante Rebic auch hier seinen Spitzenplatz abgeben musste. Keine Frage, nach den zwei Toren im DFB-Pokalfinale dürfte dem Kroaten das herzlich egal sein. Jetro Willems sei auch noch erwähnt, der auf der Außenbahn den Konkurrenten Danny da Costa und Timothy Chandler in Sachen Zweikampfführung einiges voraus ist.

Einen Zweikampf zu führen ist gut, einen zu gewinnen, natürlich besser. Bester Mann in dieser Kategorie? Marco Russ. Der Routinier, der oft die letzte Verteidigungslinie der Frankfurter bildet, kann 67,6 Prozent aller Duelle für sich gewinnen. Insgesamt überzeugt die Eintracht-Abwehr mit guten Werten, nur Carlos Salcedo (54,7) und Makoto Hasebe (49,5) fallen etwas ab.

Im Angriff profitiert Haller auch hier von seiner Kopfballstärke zumindest im Vergleich zu seinen Sturmkollegen. Luka Jovic, Marius Wolf und Rebic sind dagegen im Zweikampf sehr häufig nur zweite Sieger. Abschließend ein Lob an Linksaußen Willems: Der Niederländer ist der einzige Spieler abseits der Innenverteidigung, der die Spielzeit mit einer positiver Zweikampfbilanz abschließt.

Gelson Fernandes steht bei Eintracht Frankfurt für harte Zweikampfführung. Bild © Imago

Apropos Zweikämpfe: Beim Blick auf die Fouls drängt sich der Gedanke auf, dass Gelson Fernandes öfter mal einen Schritt zu spät kommt. Der Abräumer ist im defensiven Mittelfeld allerdings auch im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum des Geschehens. Da verwundert es also nicht, dass Fernandes mit knapp drei Fouls pro Spiel diese Rangliste anführt. Ähnliches trifft auch auf Kevin-Prince Boateng (2,59 Fouls pro Spiel) zu. Ante Rebic (2,65 Fouls) und Sébastien Haller (1,99) bekommen ihre körperlich geführten Offensivzweikämpfe ebenfalls oft abgepfiffen.

Der unbestrittene Ballermann der Frankfurter Eintracht heißt Luka Jovic. 3,59 Mal pro Spiel schießt oder köpft der Serbe im Schnitt pro Spiel aufs gegnerische Tor. In 22 Einsätzen reichte das für 8 Tore in der Liga. Ante Rebic als zweitauffälligster Spieler in dieser Kategorie verzeichnete mehr als einen Schuss weniger pro Partie (2,35). Bei allen anderen Akteuren im Frankfurter Kader reichte es nicht einmal zu zwei Schüssen auf den gegnerischen Kasten. So lässt sich erklären, dass die Frankfurter insgesamt nur 45 Saisontore erzielten. Ebenso wenige ließ das Kovac-Team zu.

Die mit Abstand beste Torquote (0,78 pro Spiel) hat wenig überraschend Jovic vorzuweisen. 13 Mal kam der junge Stürmer als Einwechselspieler aufs Feld, er war oft der Mann für die letzten Minuten bei der Eintracht. Haller (0,34) und Rebic (0,31) trafen im Schnitt im jedem dritten Spiel, auch das kann sich sehen lassen. Und Pokalheld Mijat Gacinovic? Der jubelt im Schnitt in jedem 20. Bundesliga-Spiel (0,05). Sein Motto für die Saison: Ende gut, alles gut!