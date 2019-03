Eintracht Frankfurt hat sich zu einem Verein gemausert, der auf dem Platz Dominanz ausstrahlen kann. Klublegende Jürgen Grabowski traut der Mannschaft viel zu. Auch auf internationalem Parkett.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Grabowski: "Traue der Eintracht wirklich viel zu" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Wenn es einer wissen muss, dann Jürgen Grabowski. Der 74-Jährige hat mit der Eintracht so einiges erlebt, als Spieler diverse Triumphe, unter anderem den Sieg des Uefa-Cups 1980, auch wenn er das Finale verletzt verpasste. Als Zuschauer dann Höhen und Tiefen gleichermaßen. Aber eine Eintracht, wie er sie aktuell von der VIP-Tribüne verfolgt, war noch nicht dabei.

Bereits vor dem sensationellen Last-Minute-Sieg gegen die TSG Hoffenheim war Grabowski im Interview mit dem hr-Sport sichtlich beeindruckt von seiner Herzensmannschaft: "So wie die Eintracht momentan gefestigt ist, traue ich ihr wirklich viel zu", so Grabowski. "Die Abwehr ist gefestigt und die Mannschaft ist vom Denken her oft schneller als der Gegner". Und dann wäre da ja noch die Offensive. "Vorne", so Grabowski, "kann immer alles passieren."

"Eine Eintracht, bei der es Spaß macht, zuzusehen"

Prophetische Fähigkeiten, die sich im Spiel gegen die TSG Hoffenheim direkt bewahrheiteten: In der 89. Minute der Ausgleich durch Sébastien Haller, in der sechsten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer von Gonzalo Paciencia. Es kann derzeit eben immer alles passieren in der Eintracht-Offensive, auch ein mehr als später Siegtreffer in einem lange verloren geglaubten Spiel, das die Eintracht vor nicht allzu langer Zeit, so viel scheint klar, nicht unbedingt noch gedreht hätte.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Grabowski: "Eintracht ist in einer bestechenden Form" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Aktuell aber weht ein anderer Wind durch den Stadtwald. Warum das so ist, weiß Grabowski ebenfalls. "Sie sind aggressiv, spielen nach vorne. Das ist eine Eintracht, bei der es momentan wirklich Spaß macht, zuzusehen." Man habe, so Grabowski, ja auch viele Jahre eine andere Eintracht gesehen. Eine Eintracht, bei der es "nicht so zwingend war", so Grabowski weiter. Die nun aber über eine "gewisse Dominanz" verfüge, "bei der man schon mit der Zunge schnalzen kann."

Hessische Variante des Bayern-Gens

Dominanz ist ein Begriff, den man nicht auf den ersten Blick mit der Frankfurter Eintracht verbindet. Auch im Spiel gegen Hoffenheim gab es Phasen, in denen die Hessen den Gästen hinterherliefen, erst der Platzverweis der Kraichgauer brachte die Eintracht wieder ins Spiel zurück. Und doch: Den Verantwortlichen ist es gelungen, den Spielern eine Mentalität einzuimpfen, wie sie selten in Frankfurt zu sehen war. Fast könnte man von einer hessischen Variante des Bayern-Gens sprechen. TSG-Trainer Julian Nagelsmann war nicht der erste Gästecoach in dieser Saison, der davon sprach, dass man dem großen Druck in Frankfurt nicht habe standhalten können.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Grabowski: "Schätze Eintracht stärker ein als Mailand" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Dieses neue Weiter-immer-weiter der Eintracht hat viele Gesichter. Makoto Hasebe etwa, der die Jubeltraube seiner Mannschaftskameraden nach dem 2:2-Ausgleich an der Eckfahne auflöste, um möglichst zügig weiterzuspielen und noch gewinnen zu können. Oder Kevin Trapp, der in feinster Matthias-Sammer-Manier auch nach Siegen noch Leistungssteigerungen anmahnt und jedes Gegentor persönlich nimmt. Oder auch Sébastien Haller, der sich trotz komfortabler Führung in Hannover über seine Auswechslung beschwerte.

"Ich schätze die Eintracht stärker ein als Mailand"

Einen solchen Hunger nach Erfolgen gab es selten in Frankfurt. Auch deshalb traut Grabowski der Eintracht einiges zu, selbst auf europäischem Parkett gegen einen Top-Gegner wie Inter Mailand. "Ich bin der festen Überzeugung, dass die Eintracht Mailand schlagen kann. Ich schätze die Eintracht stärker ein als Mailand", so Grabowski. "Das müsste normalerweise reichen". Sätze, wie man sie in dieser Selbstverständlichkeit in Hessen lange nicht gehört hat.