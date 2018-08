Die Frankfurter Eintracht kann nach zwei Traumtore zum Auftakt beim SC Freiburg etwas durchatmen. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat sich beim SC Freiburg mit 2:0 (1:0) durchgesetzt. Neuzugang Nicolai Müller (10. Minute) und Sébastien Haller (82.) sorgten für die Treffer im Breisgau. Die Erleichterung war spürbar nach einer schwierigen Vorbereitung.

Adi Hütter (Eintracht-Trainer): "Erstes Bundesligaspiel, Auswärtssieg in Freiburg, die sehr heimstark sind: Das macht mich ganz stolz. Nach zwei Niederlagen, die schon wehgetan haben, so zu antworten, ist entscheidend. Es war ein Arbeitssieg, der aber aufgrund der Leidenschaft der Mannschaft und der schönen Tore nicht unverdient war. Auch wenn Schlüsselspieler fehlen, muss man es schaffen, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die fightet. Das hat sie auch bis zum Schluss getan."

Nicolai Müller: "Wir wussten, dass es nicht passieren durfte, gegen einen Viertligisten im DFB-Pokal auszuscheiden. Deswegen haben wir das aufgearbeitet. Das war auch gut so. Wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt und wurden dann heute belohnt. Es gibt nichts Besseres als auswärts mit einem Dreier in die Bundesliga zu starten. Wir sind alle überglücklich."

Fredi Bobic (Eintracht-Sportvorstand): "Die Panik, die es eher im regionalen Bereich gab, haben wir gar nicht so mitbekommen. Die Mannschaft hat immer fleißig gearbeitet. Was uns gefehlt hat, war das Quäntchen Glück. Für ein Auswärtsspiel war das heute richtig gut. Wir sind zufrieden mit dem Dreier, aber wissen auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt."

Gelson Fernandes freut sich über den Eintracht-Sieg bei seinem Ex-Club SC Freiburg. Bild © Imago

Gelson Fernandes: "Es ist ein gutes Gefühl, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Die Mannschaft hat gekämpft und daran geglaubt, dass wir hier gewinnen können. Das ist das Wichtigste. Wir gehen mit einer Mentalität auf den Platz, mit dem Willen zu gewinnen. Das ist, was ich von dieser Mannschaft will. Das ist, was wir alle wollen."

Lars Voßler (Freiburg-Interimstrainer): "Wir arbeiten tagtäglich daran, Tore zu schießen. Es ist uns leider nicht gelungen und dann sind uns leichte Fehler unterlaufen, die bestraft wurden. Das war kein so schlechtes Spiel von uns, aber gegen den Ball haben wir zu viele Fehler gemacht. Frankfurt hat es clever gemacht und man muss vorsichtig sein, sich für ein Spiel zu loben, das man 0:2 verloren hat."

