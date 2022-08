Nach dem torreichen Sieg in Bremen herrscht bei Eintracht Frankfurt Erleichterung. Auch Gegner Werder Bremen erkennt an, dass der Erfolg verdient war. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat den ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert: Die Hessen gewannen bei Werder Bremen mit 4:3 (3:2). Die Treffer für die Eintracht erzielten Mario Götze (2. Minute), Randal Kolo Muani (32.), Jesper Lindström (39.) und Djibril Sow (48.), für Bremen waren Anthony Jung (14.), Leonardo Bittencourt (17.) und Niclas Füllkrug per Foulelfmeter (90.+2) erfolgreich.

Oliver Glasner: Ich habe mir zum Geburtstag keinen Sieg gewünscht, sondern dass wir als Einheit auftreten, alles investieren und alles für den Sieg geben. Es war 60 Minuten eine großartige Leistung, danach haben wir ein wenig Probleme bekommen mit Bremens Wucht und den langen Bällen. Aber dann haben wir alles reingeworfen. Die obligatorisch VAR-Entscheidung am Ende gegen uns sind wir schon gewohnt, aber heute haben wir es über die Zeit gebracht. Wir haben uns heute gesagt: Wir lassen uns durch nichts runterziehen, wir machen immer weiter. Und so haben die Jungs dann tolle Tore erzielt. 4:3 hier in Bremen ist absolut in Ordnung. Ich habe viel mit Daichi Kamada in den letzten Tagen gesprochen. Er bleibt bei uns, definitiv

Kevin Trapp: Es war sehr intensiv. Wir schießen vier Tore, kriegen aber wieder drei Standardtore, das müssen wir in den Griff bekommen. Ansonsten war es ein fantastisches Spiel, als ob der Knoten geplatzt wäre. Wir haben aus jeder Chance ein Tor gemacht, das ist in so einem Spiel wichtig, weil schon wieder ein bisschen Druck auf dem Kessel war.

Mario Götze (bei DAZN): "Es war ein wichtiges Tor für uns. Es fühlt sich gut an. Dass wir die letzten Minuten noch gezittert haben, war ein bisschen unnötig. Aber wir haben als Mannschaft eine gute Energie gezeigt und zusammengehalten. Es war heute ein guter Schritt in die richtige Richtung. Daran können wir anknüpfen."

Ole Werner (Werder Bremen, bei DAZN): "Wir hatten eine viel zu hohe Fehlerquote, speziell auch in der ersten Halbzeit. Wir haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht und sind in wahnsinnig viele Umschaltsituationen gelaufen oder haben uns viel zu einfach überspielen lassen. Frankfurt war bis zum 4:2 die klar bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen."

Marco Friedl (Werder Bremen, bei DAZN): "Wir haben die erste Halbzeit komplett verpennt und viel zu viele Fehler gemacht. Und dann läufst du dem Rückstand hinterher. Unter dem Strich haben wir verdient verloren."