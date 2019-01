Die Frankfurter Eintracht ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Doch nach dem Sieg gegen den SC Freiburg schwanken Spieler und Verantwortliche zwischen Erleichterung und Unzufriedenheit - die Stimmen zum Spiel.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Kein gutes Spiel unserer Mannschaft." [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt ist am Samstag erfolgreich in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Gegen den SC Freiburg feierten die Hessen einen ungefährdeten 3:1-Sieg. Sébastien Haller (36. Minute), Ante Rebic (40.) und Luka Jovic (45.) schossen die Tore für die Hausherren, Nils Petersen gelang der Freiburger Ehrentreffer (69.). Die Stimmen zum Spiel.

Kevin Trapp Bild © Imago

Kevin Trapp: Es war wichtig, dass wir das Spiel gewinnen und gut starten. Es war definitiv nicht unser bestes Spiel. Wir hätten sechs oder sieben Tore schießen können. Es ist gut, dass wir die Chancen haben, aber wir müssen sie dann auch machen. In der ersten Halbzeit waren wir träge, in der zweiten Halbzeit sind wir nur hinterhergelaufen. Mit einem 3:0 in die Halbzeit zu gehen, war perfekt. Wir wissen, wenn die Drei auf dem Platz stehen, haben wir eine unglaubliche Wucht.

Sebastian Rode: Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war sehr aufgeregt und bin froh, dass wir gewinnen konnten. Die Freiburger haben gut gestanden und das 1:0 war wie ein Dosenöffner. Es war ein sehr intensives Spiel. Unsere Drei da vorne sind wirklich unglaublich. Sie sind immer in der Lage ein Tor zu schießen, haben eine Power, von der wir unglaublich profitieren.

Zitat „Zum Glück haben wir gewonnen“ Zitat von Gelson Fernandes Zitat Ende

Gelson Fernandes: Zum Glück haben wir gewonnen, es war das erste Spiel der Rückrunde, da muss man erstmal wieder reinkommen. Freiburg hat das in der zweiten Halbzeit gut gemacht, da waren sie spritziger und dynamischer. Wenn sie den letzen Pass sauberer spielen, bekommen wir Probleme. Es tut uns gut, wenn wir einen Spieler mit einer solchen Einstellung wie Sebastian Rode haben. Er hat die richtige Mentalität. Ich bin mir sicher, dass er nicht eineinhalb Jahre Ferien gemacht hat.

Sébastien Haller Bild © Imago

Sébastien Haller: In der ersten Halbzeit haben wir den Unterschied gemacht. Dass wir alle drei getroffen haben, ist gut fürs Selbstbewusstsein. Wenn wir da oben bleiben wollen, müssen wir die Chancen, die wir bekommen, nutzen. In erster Linie müssen wir unsere Spiele gewinnen. Es ist zu früh, um auf die anderen Mannschaften schauen zu können.

Danny da Costa: Wir haben uns ein bisschen schwer getan, ins Spiel rein und die richtigen Lösungen zu finden. Man hat mal wieder gesehen, wie wichtig die Drei da vorne sind. Wir hoffen, dass sie in der Rückrunde ähnlich gut funktionieren wie in der Hinrunde. Sebastian Rode hat sich sehr gut eingefügt. Ich glaube, dass er uns in der Rückrunde helfen wird.

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): Es ist ein geglückter Rückrundenstart, aber es war ein verdammt kompliziertes Spiel. Wir waren schon ein bisschen träge die erste halbe Stunde. Der Dosenöffner war natürlich das 1:0. Danach war jeder Schuss ein Treffer. Aber Freiburg hat immer dagegen gehalten. Sebastian Rode hat das sehr ordentlich gemacht. Er hat sich viel bewegt, fleißig und immer anspielbar. Er hat schon noch Luft nach oben, aber es war ein guter Auftakt. Er ist wie einer, der nie weggewesen ist.

Weitere Informationen Bobic im heimspiel! Alles zum Spiel erfahren Sie auch im hr-heimspiel! am Sonntag (22.05) im hr-fernsehen. Am Montag (23.15 Uhr) ist zudem Sportvorstand Fredi Bobic zu Gast. Ende der weiteren Informationen

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Haben viele Sachen vermissen lassen." [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): Das 1:0 von Sébastien Haller war sicher der Knackpunkt in diesem Spiel. Bis dahin haben wir uns sehr schwer getan – es war ein zerfahrenes, ein zähes Spiel. Wir haben viel zu langsam gespielt und der Gegner hat das gut gemacht. In den zehn Minuten vor der Pause sieht man dann die Qualität unserer Mannschaft, aus drei Torchancen drei Tore zu erzielen. Freiburg war zwischenzeitlich die bessere Mannschaft, aber wir hätten hinten raus noch mehr Tore schießen müssen. Wir hatten drei oder vier Tausender. Aber – die Art und Weise, wie wir gespielt haben, das war in Summe kein gutes Spiel der Eintracht.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Streich: "Es war ein furchtbares Spiel." [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Christian Streich (SC Freiburg): Das war heute kein Zufall, das war Qualität. Wir haben in der zweiten Halbzeit aber auf ein Tor gespielt. Da hatten wir genug Chancen und Räume. Diese Niederlage müssen wir uns selbst zuschreiben. Aber, wenn wir uns so naiv verhalten… Die taktische Ausrichtung hat gestimmt.

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): Es hat heute nicht gelangt. Dass Frankfurt drei gute Stürmer hat, haben wir gewusst. Wir haben sie gut analysiert und waren eigentlich drauf vorbereitet, aber wir haben es nicht geschafft, das umzusetzen.

Sendung: hr-iNFO, 19.01.2019, 15.35 Uhr